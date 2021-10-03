Tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2021: Mão - Thìn dễ vướng vào tranh chấp, Ngọ gặt hái được thành quả, Tuất có dấu hiệu rạn nứt tình cảm

Tử vi ngày 4/10/2021, tuổi Tý phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương phá đem lại. Con giáp này cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc, đồng thời không nên tin người quá dễ dàng, bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân.

Cát tinh cũng cho thấy tuổi Tý vốn là một người thông minh và điềm tĩnh. Mọi người xung quanh hiểu rõ và luôn tin tưởng vào con giáp này, vì thế mà chẳng có ai lại đi tin vào những lời bịa đặt vô căn cứ. Hãy tin rằng cây ngay không sợ chết đứng.

Tuy nhiên, con giáp này cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc đang làm thì chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót. Trải qua những khó khăn, thử thách, bản mệnh sẽ ngày càng trở nên xuất sắc hơn.

Tý phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương phá đem lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày 4/10/2021, tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Con giáp này có khả năng thuyết phục và lãnh đạo, nhờ thế có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Nếu đang là nhân viên, con giáp này sẽ dễ dàng thăng tiến.

Còn nếu đã đứng ở vị thế lãnh đạo thì tuổi Sửu cần tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến nhân viên để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, từ đó phân công nhiệm vụ hợp lý với từng người.

Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa tuổi Sửu và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, con giáp này cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Bản mệnh biết rằng gia đình là sẽ luôn cổ vũ, giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 4/10/2021, tuổi Dần trở nên nóng nảy, dễ vướng phải những vụ tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Con giáp này quá tự tin và chỉ thích làm theo ý mình chứ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

Tuổi Dần nên biết rằng không ai có thể là người đúng trong mọi trường hợp. Nhiều khi, hãy hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh xem sao, biết đâu bản mệnh sẽ tìm ra hướng đi mới để giải quyết mọi việc.

Trong ngày mới hôm nay, tình cảm của con giáp này và người thân cũng không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương, bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và cân nhắc kỹ càng.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 4/10/2021, do cục diện tương xung tác động, tuổi Mão quá chủ quan, kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình.

Con giáp này nên biết rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau nên mình không thể bắt người khác nghe theo ý mình. Còn nếu muốn ý kiến của mình được công nhận, cách hợp lý nhất là bản mệnh cần phải trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng.

Trong ngày Kim khắc Mộc, người độc thân vẫn giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm nên chưa chịu mở lòng mình. Con giáp này thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì cho rằng đối phương không thực sự chân thành với mình.

Mão quá chủ quan, kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 4/10/2021, nhị hợp nâng đỡ, tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính con giáp này lại thường cảm thấy hoang mang, mơ hồ vì chưa định hướng được cho mình.

Trước khi đưa ra quyết định hoặc lựa chọn, con giáp này hãy xác định cho rõ điểm mạnh của mình hoặc điều mà mình mong muốn rồi lấy đó làm cơ sở cho mọi việc. Hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ chính nội tâm của mình.

Thổ sinh Kim cho thấy tuổi Thìn và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Đối phương cũng thường là người giúp con giáp này đưa ra những lựa chọn rất chính xác khi đứng trước khó khăn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày 4/10/2021, nếu không muốn gặp đủ loại rắc rối, tuổi Tỵ nên có hướng sửa đổi những tật xấu của mình. Con giáp này quá hiếu thắng nên dễ xích mích với người khác mà không quan tâm tình huống hay đối tượng giao tiếp của mình.

Người trẻ tuổi có thể đối diện với những nỗi buồn lớn như không trúng tuyển, không thi đỗ, thậm chí là bị mất chức, bị hãm hại, song đừng quá thất vọng với thực tại. Đây chính là dịp để con giáp này nhìn lại bản thân mình và trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong ngày Hỏa khắc Kim, tuổi Tỵ dễ nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Dù đối phương có khiến con giáp này không vừa ý thì cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên, hãy nói để đối phương hiểu điều gì khiến bản mệnh tức giận.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 4/10/2021, cát thần chiếu mệnh đem lại tin vui tài lộc cho tuổi Ngọ làm các việc tự do hoặc có công việc tay trái. Nhờ tinh thần quyết tâm, không ngại gian khổ, công lao trước đó đã được công nhận và nay là lúc con giáp này gặt hái thành quả của mình.

Tuy nhiên cục diện Hỏa khắc Kim báo hiệu tuổi Ngọ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối trong mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón, bản mệnh cũng không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó.

Nếu đã có gia đình, con giáp này có thể sẽ đau đầu vì chuyện con cái. Con cái bướng bỉnh, không chịu làm theo ý mình có thể khiến tuổi Ngọ cảm thấy không hài lòng, song bản mệnh nên đi sâu vào tâm lý con cái chứ không nên sử dụng vũ lực.

Nhờ tinh thần quyết tâm, không ngại gian khổ, công lao trước đó đã được công nhận và nay là lúc Ngọ gặt hái thành quả của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 4/10/2021, tài tinh nâng đỡ tuổi Mùi giúp kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề tay trái. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động và con giáp này có thể tự khích lệ mình bằng một món quà nào đó.

Một số người may mắn có thể phát tài nhanh chóng bằng những trò may rủi, nhưng tốt nhất là tuổi Mùi không nên sống phụ thuộc hoặc lún quá sâu vào điều đó. Hãy nghiêm túc lao động, như thế con giáp này mới phát triển bền vững được.

Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp. Tuổi Mùi luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Bản mệnh trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 4/10/2021, tam hội nâng bước tuổi Thân, để con giáp này có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Sự nghiệp của tuổi Thân dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Con giáp này có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày xấu, không nên làm nhiều việc. Vì vậy, nếu có kế hoạch trọng đại gì, con giáp này cần cân nhắc kĩ càng trước khi thực hiện, tránh những sự cố ngoài ý muốn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày 4/10/2021, tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Con giáp này thường tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình. Bản mệnh không hề lo lắng việc mình sẽ làm mất lòng người khác.

Tuổi Dậu nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn, có những lúc vẫn mắc sai lầm. Đừng quá tự kiêu, cho rằng mình có tư cách chỉ trích người khác, bởi như vậy bản mệnh sẽ tự biến mình trở thành con ếch ngồi dưới đáy giếng.

Con giáp này cũng cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt hoặc những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể gặp phải những bệnh về gân cốt, cơ bắp hoặc răng miệng.

Dậu nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn, có những lúc vẫn mắc sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày 4/10/2021, tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của cục diện tương hại. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh trước mắt có bế tắc, con giáp này cũng không nên có những suy nghĩ quá bi quan, tiêu cực.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa tuổi Tuất và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, nếu con giáp này cứ tiếp tục dửng dưng thì đôi bên sẽ càng lúc càng trở nên xa cách hơn. Hãy nhanh chóng tìm cách chủ động hòa giải với đối phương.

Trong ngày hôm nay, nếu cần phải xuất hành đi xa, con giáp này nên đi theo những hướng tốt để gặt hái được nhiều may mắn và dễ dàng thành công hơn. Hướng xuất hành tốt hôm nay là Tây Bắc để gặp Hỷ thần và Đông Nam để gặp Tài thần.

Tuổi Hợi

Theo tử ngày 4/10/2021, tuổi Hợi dễ bằng lòng với thực tại, trở nên trì trệ, thiếu cố gắng. Dù con giáp này không muốn thăng tiến thì cũng không nên lười biếng, ít nhất hãy hoàn thành công việc trong trong trách nhiệm của mình.

Trong ngày Kim sinh Thủy, mối quan hệ giữa tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Con giáp này luôn lắng nghe ý kiến của đối phương trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà đôi bên luôn cảm thấy mình được đối phương tôn trọng.

Với người còn độc thân, nhân duyên khác giới đang khá vượng. Con giáp này nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, không nên từ chối các buổi gặp gỡ, bởi rất có thể bản mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.