Cuối năm 2021, 3 con giáp này hỷ khí ngập tràn, khả năng cao sẽ kết hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

Trong thời gian cuối năm 2021, con giáp tuổi Dậu sẽ được sao Hồng Loan chiếu mệnh, trở nên hấp dẫn hơn trong đám đông, thu hút rất nhiều đào hoa về cho mình. Thời điểm đó, dù bạn không muốn trở thành tâm điểm cũng khó. Người có thiện cảm với bạn sẽ chủ động tấn công và lấy lòng theo đuổi bạn. Đôi khi những điều bất ngờ người ấy mang tới khiến trái tim bạn rung động không ngừng.

Các cặp đôi yêu nhau lâu càng thêm ân cần, chu đáo với nhau, nếu có ý định bước vào giai đoạn tiếp theo thì có thể bàn bạc với nửa kia sau tháng 10 này, dễ đi đến thống nhất và chắc chắn hơn về tương lai của nhau.

Dù bạn có một mình đi trên đường, đang tập trung làm việc hay ngồi thư giãn trong quán cà phê quen thuộc, đều rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác phái xung quanh. Còn với người đang trong giai đoạn tìm hiểu, hãy nhớ giữ liên lạc với nhau thường xuyên để mối quan hệ bền vững nhé. Đừng vì quá mải mê với công việc mà gây ra những hiểu lầm không đáng khiến tình cảm mới manh nha đã đổ vỡ. Chỉ cần cả hai luôn có nhau trong tim, ngày về chung một nhà chẳng còn xa nữa.

Tuổi Thìn

Là một trong những con giáp kết hôn bất ngờ cuối năm 2021 này, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn có rất nhiều dấu hiệu đáng mừng. Thậm chí có đôi khi duyên lành đến không hề báo trước khiến bạn khó tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

Người độc thân có rõ dấu hiệu đào hoa vượng, cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình rất rộng mở. Đó có thể là một người xa lạ quen qua giới thiệu hoặc mai mối, nhưng cũng có thể là người quen biết từ lâu nhưng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc. Dù là tình huống ra sao, đó đều là những trải nghiệm ngọt ngào với con giáp này.

Là một trong những con giáp kết hôn bất ngờ cuối năm 2021 này, chuyện tình cảm của người tuổi Thìn có rất nhiều dấu hiệu đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn nếu đã có ý trung nhân thì nên sớm tính chuyện kết hôn ngay trong năm 2021 này. Bởi đây là cơ hội để bạn có được cuộc hôn nhân viên mãn, vui vẻ, vợ chồng hòa thuận. Sự quan tâm chăm sóc và yêu thương của người ấy giúp bạn hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Với các cặp đôi trải qua thời gian yêu nhau đủ để hiểu về nhau, tình yêu chín muồi là tín hiệu cho thấy hai bạn hoàn toàn có thể tính chuyện kết hôn vào cuối năm. Nếu như những tháng đầu năm là thời điểm mặn nồng nhưng cũng ẩn chứa nhiều thử thách, nhưng hai bạn vẫn cùng nhau vượt qua nên tình cảm sẽ lâu bền.

Tuổi Tuất

Đứng đầu trong danh sách các con giáp kết hôn bất ngờ cuối năm 2021 chính là người tuổi Tuất. Chuyện tình cảm của con giáp này vào cuối năm thuận buồm xuôi gió. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, các mối quan hệ xã giao phát triển tốt đẹp, bạn có thể gặp được nhiều may mắn bất ngờ không chỉ trong tình duyên mà còn ở trong sự nghiệp của mình.

Bạn có thể được người quen làm mai mối, giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, thậm chí là nhanh chóng kết duyên với một ai đó. Một số người may mắn còn gặp được nửa kia phù hợp với mình trong các buổi tụ tập, giao lưu hoặc trong quá trình làm việc, công tác.

Đứng đầu trong danh sách các con giáp kết hôn bất ngờ cuối năm 2021 chính là người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn chẳng cần cố công tìm kiếm, nhân duyên cũng tự tìm đến ở những dịp và thời điểm rất tình cờ. Đó có thể là một gặp gỡ trong cửa hàng tiện lợi, xe buýt, ngay trên đường phố, hai vô tình đụng phải và lập tức có thiện cảm với nhau nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu muốn có nhân duyên tốt lành thì bản mệnh cũng cần phải chủ động hơn, không thể cứ bị động chờ người khác đến với mình.

Vì thế, hãy nhiệt tình hơn trong việc tham gia các buổi gặp mặt, hẹn hò. Nếu nhận được tín hiệu của người khác và mình cũng có nhu cầu tiến tới thì bạn nên "bật đèn xanh" cho đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.