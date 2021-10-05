Tình yêu thăng hoa với 3 con giáp này trong những ngày tháng 10 tới, duyên nợ đủ đầy, vận mệnh gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 05/10/2021 16:59

Những con giáp này tình duyên nở rộ vào tháng 10, chỉ cần nắm chắc thời cơ và tự tin hành động, chắc chắn sẽ thoát "ế".

Tuổi Mão

Tử vi trong tháng mới cho biết những người tuổi Mão sẽ là con giáp may mắn trong 30 ngày tới đây, từ sự nghiệp đến cuộc sống đều có bước chuyển biến tích cực khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trong công việc, những chú Mèo sẽ có cơ hội gặp được một quý nhân tốt bụng giúp đỡ bạn thành công thăng quan tiến chức. Trong thời gian này, tuổi Mão cũng tìm kiếm được cơ hội tìm kiếm được nhiều hợp đồng lớn. Ngoài ra, chính nhờ tâm lý thoải mái, tươi vui khiến cho bạn làm việc gì cũng dễ dàng thành công phát tài.

Về tình duyên, tháng 10 này với những người tuổi Mão đây chính là cơ hội bạn tìm thấy tình yêu đich thực của mình. Cả hai nhanh chóng tìm thấy nhau trong đám đông và tìm tới hạnh phúc.

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Về tình duyên, tháng 10 này với những người tuổi Mão đây chính là cơ hội bạn tìm thấy tình yêu đich thực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi này có tính cách ôn hòa, thân thiện, rất giỏi giao tiếp và tương tác với mọi người. Bởi thế mà đi đâu họ cũng có bạn và rất được yêu quý. Ngọ cũng là người có khả năng thích nghi cực tốt, nhờ đó mà họ luôn tìm thấy sự đồng điệu với người khác, dù là trong cuộc sống hay công việc.

Sự nhạy bén có thể giúp người tuổi này nắm bắt được nhiều cơ hội. Nhưng đôi khi, trong một số tình huống nhất định, sự “linh hoạt” này có thể lại chính là biểu hiện của việc không có lập trường rõ ràng. Điều này có thể khiến người khác nghi ngờ sự trung thực của bạn. Đừng để điều này xảy ra nhé.

Tháng 10 tới, vận xui sẽ vỗ cánh bay đi, may mắn tài lộc ùa về, Tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, học hành hay làm việc đều có tin vui. Ngoài ra, sự duyên dáng và xinh đẹp của Nhâm Ngọ cũng thu hút được sự quan tâm của bạn khác giới.

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Trên con đường tình duyên tuổi Mùi sẽ có thể gặp được nhiều bạn bè mới và có thể tìm thấy một nửa đích thực mà mình mong ước từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi chính là con giáp may mắn sau rằm tháng 10 âm lịch. Tử vi cho thấy, sắp tới những người tuổi Mùi sẽ được trải qua một tuần bình yên, không phải đối diện với nhiều điều đau đầu như trước.

Trong tháng mới này tuổi Mùi sẽ có cơ hội khẳng định giá trị của bản thân mình, nhờ đó mà bạn sẽ cảm thấy có sự kết nối đặc biệt giữa bản thân và gặt hái được nhiều thành tựu khiến bạn lên như diều gặp gió.

Trên con đường tình duyên tuổi Mùi sẽ có thể gặp được nhiều bạn bè mới và có thể tìm thấy một nửa đích thực mà mình mong ước từ lâu. Với những người có gia đình hoặc có đối tượng thì đây là khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau xây dựng gia đình ngày càng viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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