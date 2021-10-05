Ngày 6/10/2021, 3 con giáp này dễ bị chơi xấu, cản trở vận trình, hao hụt tiền của

Tâm linh - Tử vi 05/10/2021 19:17

Dù đã vô cùng thận trọng trong ứng xử hàng ngày và ít gây thù chuốc oán với ai, 3 con giáp này dễ bị kẻ gian chơi xấu, tài vận sa sút, tiền của tham hụt.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong ngày này có điềm báo bị người khác chơi xấu, cản trở nên vận trình có phần sa sút hơn. Công việc của con giáp này đang tiến triển suôn sẻ thì bỗng gặp sự cố, một mình người tuổi Hợi lại khó lòng mà xoay sở ổn thỏa được. Bản mệnh nên rèn luyện tính cẩn thận và chu đáo hơn cho mình để đề phòng những tình huống như này xảy ra.

Điều đó không đồng nghĩa với việc người tuổi Hợi nhất thiết phải cầu toàn quá nhưng cũng đừng coi nhẹ tiểu tiết, bởi nếu không sẽ rất dễ rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Hơn thế nữa, khi có vấn đề người tuổi Hợi nên chủ động giải quết, đừng đợi chờ ai đó vì nghĩ rằng đối phương xuất sắc hơn mình.

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Người tuổi Hợi trong ngày này có điềm báo bị người khác chơi xấu, cản trở nên vận trình có phần sa sút hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hung thần Thiên Quan xuất hiện báo hiệu bạn có thể gặp vài chuyện phiền toái. Bạn có thể rơi vào những mâu thuẫn do nghi ngờ, bất đồng quan điểm hoặc bị người khác chơi xấu.

Có thể sự thẳng thắn của bản mệnh là tốt nhưng trong nhiều tình huống nó không hề có lợi, nhất là khi muốn nâng cao quan điểm cá nhân cũng là lúc căng thẳng gia tăng. Bạn tốt nhất nên bình tĩnh, học cách ăn nói uyển chuyển và tha thứ cho những sai sót của người khác thì khi đó bản mệnh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn sau những cuộc va chạm căng thẳng.

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Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi Thìn cần thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi Thìn cần thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn có điềm báo phá tài đang rình rập, đe dọa khiến con giáp này có thể sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng và phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để khắc phục hậu quả.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tuy không phải phát triển vượt bậc nhưng bạn cũng đón nhận được tin vui là gặp được đối tượng ưng ý trong thời gian này. Tuy nhiên mối quan hệ của hai người có đi đến đâu hay không thì phụ thuộc vào quyết định của chính bạn mà thôi

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0 giờ ngày 6/10/2021, 3 con giáp này công danh thành đạt, tài lộc tràn đầy, vận may như ý

Đúng 0 giờ ngày 6/10/2021, 3 con giáp này công danh thành đạt, tài lộc tràn đầy, vận may như ý

Tử vi ngày 6/10/2021 cho thấy 3 con giáp này công thành danh toại, tài lộc đủ đầy, may mắn tới tấp.

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