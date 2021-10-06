Cả tin và yếu lòng, những con giáp này dễ yêu lầm người, nhiều lần 'chết đi sống lại' chỉ vì chuyện tình cảm

Tâm linh - Tử vi 06/10/2021 21:39

Trời sinh bản tính yếu đuối lại dễ trao tình cảm cho người khác, 3 con giáp này thường hay bị bỏ rơi trong tình yêu, khóc hết nước mắt chỉ vì chuyện tình cảm.

Tuổi Mùi

Những cô nàng tuổi Mùi nổi danh là người hiền lành, nhân hậu, dễ mềm lòng, không thể đứng yên nhìn người khác bị ức hiếp hay chịu thiệt thòi. Họ thường dễ dễ động lòng trước bất hạnh của người khác, tâm hồn ngây thơ nên rất dễ bị những người hay việc xung quanh mình làm ảnh hưởng.

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Những cô nàng tuổi Mùi nổi danh là người hiền lành, nhân hậu, dễ mềm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nội tâm họ đơn giản, lại rất trong sáng, ngay cả khi cuộc sống khó khăn nhất họ vẫn luôn đầy tích cực, lạc quan, khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Vì vậy họ dễ tin người, cũng dễ bị tổn thương vì quá nghĩ tốt vì người khác. Hầu hết tình yêu của những cô gái tuổi này đều là những mối tình trắc trở, và họ phải trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt mới có thể đi đúng hướng, tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Khi tiếp xúc với người khác phái, khả năng yêu lầm người của cô nàng giáp này cũng cao hơn hẳn. Họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả để lao vào tình yêu đó, không cần biết đối phương là người ra sao, chỉ cần trái tim rung động thì họ sẽ yêu hết lòng. Chỉ tiếc rằng, sự chân thành của họ thường không được trân trọng xứng đáng, cuối cùng bản thân chính là người duy nhất bị tổn thương.

Tuổi Thân

Vốn dĩ cô nàng tuổi Thân rất thông minh, vui vẻ, có sự chín chắn và trưởng thành rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng Khỉ đã có thể chia sẻ áp lực và gánh nặng cho gia đình. Vốn dĩ họ là những người kiên định và chu đáo, mỗi khi gặp chuyện đều giải quyết một cách dứt khoát, nhanh chóng, khiến người khác không thể bắt bẻ dù là thiếu sót nhỏ nhất.

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Những cô gái sinh năm Thân có lòng tự tôn khá lớn, yêu cầu lớn nhất của họ đối với mọi người chính là phải tôn trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi đối mặt với tình yêu, sự nhạy bén thường này của nàng giáp này như bay biến đâu mất. Họ trở nên ngây thơ hơn, suy nghĩ đơn giản hơn, trong mắt chỉ có người kia, sẵn sàng trao đi tất cả những gì mình có mà không chút toan tính. Cô ấy chỉ nhìn vào thái độ của đối phương, nếu họ đủ lịch sự thì nàng ta sẽ nhận định rằng đó là người tốt.

Những cô gái sinh năm Thân có lòng tự tôn khá lớn, yêu cầu lớn nhất của họ đối với mọi người chính là phải tôn trọng mình. Chỉ cần đáp ứng được điều kiện đó, lại thêm vào những lời đường mật không ngừng rót bên tai thì bao nhiêu hàng rào giáp sắt của cô nàng này cũng trở nên vô dụng, rất dễ trao nhầm tấm chân tình của mình cho một người không nên trao. Đó là lý do họ thường phải trải qua nhiều gian khổ rồi mới có được hạnh phúc.

Tuổi Mão

Các cô gái tuổi Mão cũng nằm trong số các con giáp dễ yêu nhầm người này cũng bởi sự nhẹ dạ, ngây thơ của bản thân. Con giáp nữ này vốn được trời phú cho sự thiện lương, không bao giờ nghĩ xấu về người khác. Họ luôn nhìn vào điểm tốt của mọi người, cũng rất dễ tin người. Ở họ có sự dịu dàng, chu đáo, tinh tế và biết cảm thông. Nhưng cũng vì tính cách này mà họ dễ bị gạt lừa.

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Cô nàng tuổi Mão thường quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, cho dù đó là người thân thiết hay bạn bè xã giao - Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng tuổi Mão thường quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, cho dù đó là người thân thiết hay bạn bè xã giao. Dù làm bất cứ việc gì họ đều quan tâm và biết suy nghĩ cho người khác, biết lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành.

Trong cuộc sống, nàng tuổi Mão khá thông minh, có tầm nhìn xa, nhìn người rất chính xác và rất nhạy bén, nhưng khi rơi vào lưới tình, họ mới lộ ra sự bối rối và nhanh chóng buông bỏ mọi sự đề phòng để rơi vào vòng xoáy của tình yêu mà không hề quan tâm đến những nguy cơ tổn thương mình có thể gặp phải khi trao tình cảm lầm người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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