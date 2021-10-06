Ông tơ bà nguyệt ghé đến, 3 con giáp này 'yêu không lối thoát' trong ngày 7/10/2021

Đây là những con giáp sẽ tìm thấy hạnh phúc hoặc trải qua một ngày tuyệt vời bên cạnh nửa kia của mình trong ngày 7/10/2021.

Tuổi Sửu

Nhân duyên tốt, được mọi người yêu quý. Nữ mệnh đào hoa hấp dẫn người khác. Cuộc sống phong lưu đa tình. Nếu là nam mệnh thì hấp dẫn nữ giới, nhớ đừng bắt cá hai tay nhé.

Nếu kết hôn với tuổi Sửu, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của họ, chung thủy, âm thầm và ấm áp. Họ luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu, luật lệ của mình.

Cô nàng tuổi Tỵ có vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang nhưng cũng rất mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tình duyên hôm nay khởi sắc rực rỡ, nếu còn độc thân bạn có thể gặp được ý trung nhân đấy. Bên cạnh sự tích cực, chủ động của bản mệnh thì còn có sự giúp sức của quý nhân nữa, người này đã tạo ra cơ hội gặp gỡ cho hai bạn.

Cô nàng tuổi Tỵ có vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang nhưng cũng rất mạnh mẽ. Họ có đời sống nội tâm phong phú, lãng mạn và luôn khát khao được người khác yêu thương. Dù bên ngoài luôn tươi cười, vui vẻ nhưng cũng có lúc họ giấu đi những tâm tư, nỗi buồn thầm kín trong lòng. Nếu ai thấu hiểu được những suy nghĩ ấy, người đó sẽ dễ dàng chiếm được trái tim và tình cảm của cô nàng tuổi Tỵ

Tuổi Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về tình cảm, bạn và người ấy sẽ cùng nhau trải qua một ngày vô cùng hạnh phúc và ấm áp. Bạn và người ấy nên chia sẻ nhiều hơn để hiểu nhau hơn. Những người độc thân nên cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể hoàn toàn chinh phục được trái tim của đối phương.

Tuổi Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng nhưng tuổi Tuất lại là những người có trái tim ấm áp, chung thủy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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