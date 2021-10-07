Dễ gặp xui xẻo, bệnh tật và thất thoát tiền bạc vào ngày 8/10/2021, những con giáp này cần để tâm tới vận mệnh bản thân

Tâm linh - Tử vi 07/10/2021 15:12

Tử vi 12 con giáp ngày 8/10/2021 cho thấy 3 con giáp này dễ gặp xui xẻo, bệnh tật và thất thoát tiền bạc.

Tuổi Dần

Trong khi đó người độc thân vẫn còn vướng bận với nhiều việc nên có người ngỏ lời bản mệnh cũng chưa đồng ý. Con giáp này chỉ thực sự xiêu lòng khi gặp được người khiến trái tim mình rung động nên không muốn cho người khác thêm nhiều cơ hội tìm hiểu. Có lẽ vì thế mà mọi người xung quanh luôn nhận xét người tuổi Dần là lạnh lùng và khó gần.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong thứ năm này không thuận lợi do vướng phải những chuyện thị phi, xui xẻo. Có nhiều việc không như ý muốn xảy ra mà con giáp này chưa tìm được cách kiểm soát tình hình nên có vẻ vận trình ngày càng xấu đi. Trong tình huống bản mệnh cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo.

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Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong thứ năm này không thuận lợi do vướng phải những chuyện thị phi, xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bản mệnh nên cố gắng giữ sự hài hòa, không nảy sinh mâu thuẫn, cũng đừng tạo sơ hở cho người khác có cơ hội nói xấu mình. Khi tuổi Hợi có ý thức kiểm soát các mối quan hệ xã giao thì thị phi sẽ giảm bớt, không để mình vướng vào bẫy của tiểu nhân. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên tham gia vào chuyện người khác tránh phiền phức.

Tuy nhiên hôm nay người tuổi Hợi nên chú ý tới sức khỏe trong ngày ngũ hành Kim vượng. Bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, nên có ý thức bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển lạnh. Nếu tuổi Hợi không biết giữ gìn, chủ động đề phòng thì rấ dễ bị ốm, dù không nghiêm trọng cũng khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải.

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Tài lộc của tuổi Thân có nhiều nguy cơ thất thoát, tiền bạc đã chẳng có nhiều mà lại còn tiêu tán nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc của tuổi Thân có nhiều nguy cơ thất thoát, tiền bạc đã chẳng có nhiều mà lại còn tiêu tán nhanh chóng khiến con giáp này dễ rơi vào cảnh túng thiếu, phải vay mượn ngược xuôi để trang trải cuộc sống. Thời gian này bạn cần lý trí hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định tài chính nào.

Chuyện tình cảm của bạn có thể gặp vài trục trặc nhỏ. Các cặp vợ chồng dù chung sống bên nhau đã lâu nhưng lại chưa thực sự thông cảm và thấu hiểu cho nhau, vấn đề nảy sinh chưa tìm được cách giải quyết nên mối quan hệ ngày càng xa hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp ngày 8/10/2021 cho thấy 3 con giáp này đường công danh RỰC SÁNG, vượng phát tài lộc, thành công vang dội.

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