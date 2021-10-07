Muốn sự nghiệp hưng thịnh, 3 con giáp này cần bớt tính nóng này, giữ gìn hòa khí, suy nghĩ trước điều mình muốn nói

Tâm linh - Tử vi 07/10/2021 15:37

3 con giáp này cần bớt tính nóng này, giữ gìn hòa khí, suy nghĩ kỹ trước điều mình muốn nói nếu muốn công danh hưng thịnh.

Tuổi Dần

Theo tử vi, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, tính khí của con giáp này lại rất nóng tính, dễ dàng nổi cáu khi gặp những chuyện mình không ưng, thậm chí sẵn sàng đốt cháy giai đoạn để đạt được mục đích của mình.

Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt ở những người tuổi Dần là họ luôn biết nhìn nhận đúng sai, sẵn sàng sửa đổi bản thân để kịp thích ứng với môi trường. Bản mệnh nhanh giận mà cũng nhanh quên, suy nghĩ lạc quan và sẽ hành động ngay lập tức về những điều bản thân mình cho là hữu ích. Vì thế, con giáp tuổi Dần dễ dẫn đầu trong sự nghiệp.

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Theo tử vi, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, tính khí của tuổi Dần này lại rất nóng tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân cũng thuộc tuýp người năng động, thông minh và chăm chỉ bậc nhất trong 12 con giáp. Tuy nhiên, những người tuổi Thân cũng thuộc tuýp người “cả thèm chóng chán”, nếu không đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất, họ rất dễ nản lòng, nổi cáu và muốn vứt bỏ tất cả.

Đó là điểm yếu mà con giáp này nên khắc phục để hoàn thiện bản thân. Với trí thông minh của mình, bản mệnh rất có triển vọng làm nên đại nghiệp trong tương lai, góp phần tạo dựng cuộc sống giàu sang, phú quý, đầy đủ mọi mặt.

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Trong số những con giáp nên kiềm chế bản thân, người tuổi Ngọ hay nổi nóng, tức giận với mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong số những con giáp nên kiềm chế bản thân, người tuổi Ngọ hay nổi nóng, tức giận với mọi người xung quanh. Khi trút sự khó chịu của mình cho người khác, đặc biệt là người quan tâm tới mình thì sự việc chẳng những không khá hơn mà ngược lại, những lời nói sắc bén trong lúc thiếu suy nghĩ đó có thể làm tổn thương sâu sắc tới mọi người xung quanh.

Do đó, nếu muốn thành công trong sự nghiệp, nổi bật giữa công chúng, gây dựng một cơ ngơi rực rỡ, việc thay đổi bản thân, kiềm chế cơn tức giận là điều cần thiết mà những người tuổi Ngọ nên ghi nhớ và thực hiện.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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