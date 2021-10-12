Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 13/10/2021: Con số may mắn trong ngày, Bọ Cạp gặp đối thủ lớn trong công việc

Bạch Dương cần hỏi lại phương pháp để có thể cân bằng những mối quan hệ xung quanh. Cung hoàng đạo này đang có phần ưu tiên và hơi thiên vị đến một số đối tượng. Tất cả những đánh giá của bạn rất nhạy cảm và có thể khiến cho người khác cảm thấy rất ngại ngùng.

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương chỉ vì sự tin tưởng với đồng nghiệp mà đánh mất đi rất nhiều cơ hội của mình.

Tình cảm: Bạch Dương chỉ cần đối xử thật lòng với người khác thì ai cũng thật lòng với bạn mà thôi.

Tiền bạc: Trong chuyện tiền bạc tốt nhất bạn nên minh bạch thì hơn.

Con số may mắn trong ngày: 25, 77

Kim Ngưu

Kim Ngưu sẽ cảm thấy rất khó khăn trong việc thỏa mãn bản thân. Chòm sao này hãy học cách tập trung vào Kim Ngưu bởi vì lo nghĩ về những gì người khác nghĩ về Kim Ngưu. Bạn là người rất cố chấp, không chịu sửa sai. Bạn nên suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.

Tình cảm: Dù bạn cố gắng đến mấy cũng không thể làm người ấy mủi lòng với bạn được đâu.

Công việc: Kim Ngưu rất ít khi xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp nhưng hôm nay bạn lại đủ bản lĩnh để làm điều đó.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này nếu muốn có tiền thì phải chăm chỉ đi nhé.

Con số may mắn trong ngày: 24, 60

Song Tử

Song Tử sẽ rất mơ mộng về cuộc sống sung túc mà lại không có sự nỗ lực nhiều. Mọi thứ sẽ đều có giá của nó, chính vì vậy bạn cần phải nhìn vào thực tế và cố gắng nhiều hơn. Chòm sao này chọn lặp đi lặp lại những việc giống nhau hàng ngày. Vậy mà Song Tử lại vẫn luôn kỳ vọng sẽ làm nên những điều khác biệt và có giá trị hơn.

Tình cảm: Song Tử trong ngày hôm nay dù bạn có muốn hay không muốn thì cũng phải cố gắng nhìn thái độ của bề trên để đối xử với người khác.

Công việc: Trong công việc, Song Tử không thể cố gắng hơn nữa bởi lẽ bạn đã quá mất thời gian cho công việc trước mắt.

Tiền bạc: Song Tử quá chi li khiến cho người khác rất khó chịu.

Con số may mắn trong ngày: 24, 44

Cự Giải

Cự Giải đang cảm giác bị thôi thúc và không được yên lòng. Hôm nay chòm sao này sẽ rất khó để tập trung làm việc được so với những ngày khác. Cung hoàng đạo này có thể dễ thông cảm cho hoàn cảnh của người khác và sẵn sàng để giúp đỡ và hỗ trợ họ khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tình cảm: Cự Giải chỉ cần bình tĩnh một chút thì bạn sẽ giải quyết được nhiều rắc rối hơn là cứ làm um lên đấy.

Công việc: Trong công việc, Cự Giải chỉ vì có sự can thiệp của Mộc Tinh nên bạn sẽ không thể làm nhiều chuyện quan trọng được.

Tiền bạc: Cự Giải được tiêu tiền một cách thoải mái.

Con số may mắn trong ngày: 23, 66

Sư Tử

Sư Tử luôn quan tâm và chú ý đến những vấn đề tâm linh. Nhưng có lẽ bạn không phải ai cũng có thể thích và chịu ngồi lắng nghe những điều mà bạn chia sẻ. Mọi thứ trong ngày hôm nay sẽ đều nằm trong tầm kiểm soát của chòm sao này khi bạn cân nhắc việc gì cũng có sự tìm hiểu và kiểm tra kỹ lưỡng.

Tình cảm: Sư Tử mặc dù không muốn nhưng lúc nào bạn cũng là người phải đi dọn tàn dư mà người ấy gây ra.

Công việc: Trong công việc nếu cứ bình lặng như thế bạn sẽ không có sự đột phá lớn nào cả.

Tiền bạc: Sư Tử có thể chi tiêu thoải mái hơn thời gian trước đó.

Con số may mắn trong ngày: 56, 66

Xữ Nữ

Xử Nữ đang cố gắng tỏ ra hơn thua với người khác. Hãy cư xử mềm mỏng, và dịu dàng hơn. Cuộc sống này quan trọng việc bạn làm được những gì, chứ không phải là bạn nghĩ gì. Do đó, đừng nên nghĩ quá nhiều, mà hãy bắt tay hành động ngay từ bây giờ.

Tình cảm: Xử Nữ trong ngày chỉ cần bạn làm sai một việc nhỏ cũng khiến cho gia đình xáo trộn lên rất nhiều.

Công việc: Trong công việc Xử Nữ rất cần có một người giúp đỡ nhưng không ai có thể giúp đỡ được cho bạn cả.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này chỉ vì thói tham lam nên bị người khách ghét bỏ.

Con số may mắn trong ngày: 60, 89

Thiên Bình

Thiên Bình phải tự vượt qua những nhận thức tiêu cực về bản thân mình. Cung hoàng đạo này phải nhận ra bản thân cần chỉnh sửa và chấp nhận những điểm yếu của bản thân. Trong công việc, chòm sao này này cần chú ý hơn đưa ra những nhận định và suy nghĩ của bản thân.

Tình duyên: Thiên Bình vận tình duyên không tốt nên hay bị người ấy nghĩ xấu mặc dù bạn không làm chuyện gì.

Công việc: Thiên Bình nên cân đối lại thời gian làm việc thì hơn để tránh những khoảng thời gian quá bận rộn.

Tiền bạc: Chòm sao này chỉ cần đừng đụng đến số tiền lớn là được.

Con số may mắn trong ngày: 42, 56

Bọ Cạp

Bọ Cạp đang dần trở nên rất lười và không muốn phải chịu thêm bất cứ áp lực nào cả. Cung hoàng đạo này chỉ muốn có một giấc ngủ ngon và không muốn suy nghĩ gì nữa. Cuộc sống đang dần dần thay đổi, do đó bạn cần thay đổi và trở thành phiên bản tốt hơn cho mình để có thể đối diện được với mọi chuyện.

Tình cảm: Bọ Cạp hãy nói lý do tại sao bạn lại lừa dối người ấy thì bạn sẽ được tha thứ thôi.

Công việc: Bạn cẩn thận quá mức nên làm việc gì cũng chậm và bị nhắc nhở thường xuyên trong công việc. Hãy cẩn thận, bạn có đối thủ đấy.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này hãy cố gắng chi tiêu vừa đủ với số tiền đang có.

Con số may mắn trong ngày: 12, 88

Nhân Mã

Nhân Mã cần học được cách để tiết chế bản thân và kiên nhẫn, bình tĩnh trong mọi việc, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong khi xử lý các tình huống đấy nhé. Hôm nay chòm sao này sẽ có phần lơ là khi mà đang làm việc một nơi nhưng tâm trí lại ở một nẻo. Bạn cần làm hết mình, chơi cũng hết mình nhưng hãy phân định rõ ràng giữa mọi chuyện.

Tình cảm: Nhân Mã chỉ cần giúp người ấy vượt qua giai đoạn khó khăn lần này tất cả sẽ bình thường trở lại thôi.

Công việc: Bạn đừng tham công tiếc việc mà làm bản thân bị tụt lại với người khác về mặt tư duy.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc của cung hoàng đạo này không có gì thay đổi nhiều.

Con số may mắn trong ngày: 22, 40

Ma Kết

Ma Kết không nên thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân một cách tự tiện quá như vậy. Điều đó sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bạn thật nực cười và gây ra sự ngại ngùng không đáng có. Chòm sao này sẽ cần phải giữ khoảng cách và ít tiếp xúc hơn với những người không thực sự thân thiết.

Tình cảm: Dù bạn có muốn làm lành với người ấy cũng không kịp nữa rồi vì họ đang muốn có không gian của riêng mình.

Công việc: Cung hoàng đạo này liên tục bị cảm xúc chi phối đến chuyện công việc nên thường thì bạn sẽ bị ngợp trong số lượng công việc hiện có.

Tiền bạc: Ma Kết rất mong kiếm lại được số tiền đã mất đi trong thời gian trước đó.

Con số may mắn trong ngày: 33, 78

Bảo Bình

Bảo Bình đã quá vô tư và thoải mái trong cách cư xử, trò chuyện với mọi người. Điều đó sẽ khiến cho mọi người đánh giá sai về con người của bạn đấy. Và thật không tốt nếu như hiểu sai về suy nghĩ của một người, bạn không nên tỏ ra quá thân thiết với họ.

Tình cảm: Dù bạn không cố tình tạo ra hiểu lầm nhưng người khác sẽ cứ nghĩ xấu về bạn mà thôi.

Công việc: Cung hoàng đạo này nên cảnh giác hơn với những gì đang xảy ra trước mắt vì không phải lúc nào bạn cũng có ý thức cảnh giác cao như thế đâu.

Tiền bạc: Bảo Bình có những khoản chi tiêu rất vô lý.

Con số may mắn trong ngày: 13, 66

Song Ngư

Song Ngư là một người có tính cách rất nhanh nhẹn trong mọi quyết định. Hơn thế nữa bạn không nghĩ nhiều khi chi tiêu bất cứ món đồ nào. Thái độ học hỏi của chòm sao này rất được chú ý, vì bạn luôn có chọn lọc và chú ý trong mọi kiến thức mà mình thu nhận.

Tình cảm: Vốn dĩ bạn đã không được bình tĩnh thì đừng đưa ra những quyết định vô lý khiến người khác cảm thấy bực mình.

Về công việc: Song Ngư bất luận có xảy ra chuyện gì đi nữa bạn cũng phải cố gắng tìm hiểu sâu hơn mới làm nhé.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này tin tưởng người bạn của mình nên cho vay số tiền rất lớn.

Con số may mắn trong ngày: 10, 67

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet