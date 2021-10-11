Tử vi nửa cuối tháng 10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu có cơ hội tốt để thể hiện bản thân, Cự Giải dồn sự tập trung cho công việc.

Bạch Dương sẽ nghênh đón một tháng với rất nhiều biến động, rất nhiều chuyển đổi, phát sinh sự việc cực kì lớn, có ảnh hưởng tới cả tương lai lâu dài. Sự nghiệp và tình cảm là hai phương diện bạn phải lưu ý nhiều nhất bởi đều nảy sinh những sự cố khó lường.

Tình cảm cũng chẳng khá hơn khi mà bạn và người ấy bất đồng quan điểm, bắt đầu có mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Thêm cá tính nóng nảy, bất chấp nên đẩy sự việc ngày càng xa. Nếu không thể nhường nhịn, kiên trì thì chút tình cảm này có khả năng cao là sẽ tan vỡ.

Công việc có nhiều khó khăn, rắc rối và đặc biệt là có người ngáng đường, đồng nghiệp đổ thêm dầu vào lửa khiến bạn càng thêm vất vả. Sự chống đỡ của bạn chỉ có hạn, lo lắng và nỗ lực rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn phải gánh lấy thất bại đáng tiếc khiến bạn buồn phiền.

Kim Ngưu

Kim Ngưu có cơ hội tốt để thể hiện bản thân, lại được nhiều người giúp đỡ, giải quyết không ít khó khăn. Tháng này là cơ sở để những tháng cuối năm của bạn thu được thành tựu rực rỡ, hãy cố gắng lên, dù bận rộn mệt mỏi cũng phải vững vàng, không được bỏ cuộc giữa chừng.

Chuyện tình cảm chẳng như ý, bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Muốn gắn bó lâu dài thì phải biết cách khơi gợi những điểm chung và bỏ qua những việc nhỏ nhặt, đừng quá kĩ tính. Có điểm nào không hài lòng thì hãy chia sẻ với nửa kia trên tinh thần tích cực, xây dựng.

Song Tử

Song Tử dễ dàng vượt qua những biến động trong công việc và đạt được thành tựu rõ ràng. Cơ hội tranh vị trí cao hơn cực kì rộng mở, đừng ngại ngần thử thách bản thân. Nhưng áp lực cũng không hề ít, cần duy trì sự bình tĩnh, ổn định để nhìn nhận tình huống chính xác, không nên nóng nảy mà sai lầm.

Tình cảm của bạn tiến triển tốt đẹp, hai người hẹn hò lãng mạn, tìm hiểu nhau sâu hơn và bắt đầu chấp nhận những khuyết điểm cũng như tìm ra ưu điểm của đối phương.

Về phương diện tài chính, chòm sao này rơi vào giai đoạn bức bách. Các khoản tiền mà bạn hi vọng thu về thì chẳng có chút hồi âm nào, tiền chi tiêu eo hẹp nên bạn không khỏi bồn chồn. Tháng này tài chính hạn hẹp, khéo thu vén và cực kì tiết kiệm mới tạm đủ nên đừng mong rong chơi.

Cự Giải

Cự Giải dồn sự tập trung cho công việc. Toàn bộ khoảng thời gian trước đó bạn đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ chờ lúc này xuất kích nên không thể lơ là được. Cấp trên dần ghi nhận và đánh giá cao năng lực, nếu phát huy tốt sẽ được thăng chức tăng lương.

Chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này gặp chút rắc rối. Người có đôi gặp kẻ thứ ba quấy nhiễu, làm phiền ảnh hưởng tới mối quan hệ đang yên ấm. Người độc thân tuy cũng có đối tượng theo đuổi nhưng “lắm mối tối nằm không”, bạn chẳng ưng ai, sớm nở tối tàn, rất nhạt nhẽo.

Sư Tử

Tháng mới của Sư Tử nếu nói công việc không tốt thì chưa hẳn, nếu nói tốt thì cũng chưa phải. Nhìn chung bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, phụ thuộc vào cố gắng và thái độ của bạn. Rất nhiều nhiệm vụ, bạn chú tâm sẽ không ai cản trở; ngược lại lơ là có người bắt lỗi ngay lập tức.

Cử chỉ, hành động nhất định phải chuẩn mực, đừng giở thói kiêu căng hống hách mà thiệt thân. Quan hệ xã giao không cần rộng, chỉ cần hài hòa, qua lại với ai cũng tốt đẹp là được. Chú ý mồm miệng, không ba hoa chích chòe, hạn chế tham gia vào chuyện bao đồng mà rước họa vào thân.

Xử Nữ

Xử Nữ rất tích cực trong chuyện tình cảm. Càng tìm hiểu nhau càng thấy tâm đầu ý hợp và có thể tính tới tương lai xa hơn. Người độc thân cũng phá bỏ được lớp bọc của mình, mạnh dạn tìm kiếm hạnh phúc và không còn khắt khe như trước.

Tình hình tài chính tháng này không tốt nên bạn đừng cố đám ăn xôi mà đầu tư. Tất cả các dự án, dự định mà bạn tưởng chừng là hoàn hảo đều vì sự cố nào đó mà đổ bể dẫn tới thất thu. Ngoài ra còn phải chi một khoản không nhỏ cho những việc không đâu vào đâu khiến túi tiền hao nhanh.

Thiên Bình

Thiên Bình có động lực cực kì lớn trong công việc, đó là sự tán thưởng của cấp trên. Nhờ sự động viên khích lệ và tạo điều kiện của lãnh đạo mà bạn hứng thú, hăng hái phấn đấu, tập trung hết sức mình, dù nhiệm vụ khó khăn cũng không nề hà.

Tình cảm có nhiều điều khiến bạn phân. Hãy xác định tâm ý của mình, đừng chần chừ thêm nữa bởi những hành động, cử chỉ dùng dằng tạo cảm giác không thành thật, thiếu chân thành, đối phương sẽ chán nản mà bỏ đi mất đấy.

May mắn tài chính đến với bạn trong những trò chơi có tính chất may rủi, những lĩnh vực đầu tư ngắn hạn. Kiếm chút tiền nhờ cổ phiếu, chứng khoán hay làm trung gian buôn bán đi, sẽ thu về một khoản khá rủng rỉnh để bạn tiêu xài. Nhưng đừng tham, lộc ngắn thôi nên nếu bỏ vốn lớn bạn sẽ thua trắng.

Bọ Cạp

Bọ Cạp vô tình gặp được người thương và có những buổi hẹn hò lãng mạn. Người ấy đang rất mong chờ một cái gật đầu từ bạn. Các cặp đôi tháng này nên đi du lịch riêng tư để tăng thêm không khí hạnh phúc gắn bó, có thêm kỉ niệm cho chuyện tình của mình.

Người ta thường nói “đỏ tình đen bạc” nhưng điều này chẳng đúng với bạn, tình duyên như ý mà công việc cũng thuận lợi. Do hợp tác tốt nên những nghiệp vụ được bạn xử lý gọn gàng, hiệu suất cao. Vì thế nhiều người đố kị cũng là lẽ thường, bạn đối nhân xử thế khéo léo hơn một chút là ổn thỏa.

Nhân Mã

Công việc bận rộn, Nhân Mã cũng không hề chủ quan, xao lãng nhưng do nhiều trở ngại nên thành quả không tốt, bị đồng nghiệp cười chê khích bác nên bạn có chút buồn phiền. Đi làm mệt mỏi, thiếu động lực, tâm tình chán nản kéo theo hàng loạt những sai lầm tiếp nối.

Bạn cần phải xốc lại chính mình, điều chỉnh trạng thái, tìm thấy sự lạc quan và chủ động vốn có. Nhân Mã đối với thất bại không có chút nào chuẩn bị nhưng từ từ sẽ quen dần, không phải lúc nào cũng dễ dàng, càng trưởng thành càng cần học cách đối diện và vượt qua nghịch cảnh.

Ma Kết

Tâm trạng bất ổn, có lẽ vì thế mà Ma Kết không ngừng tranh chấp, mâu thuẫn với nửa kia, trong lòng dao động, xuất hiện người thứ ba. Bạn đang đi sai đường, dù cho thế nào thì tình cảm không thể là một mơ rắc rối như vậy được. Người độc thân bỏ lỡ người có thành ý, vẫn mãi kén chọn tới mức vô lý.

Công việc vì thế mà cũng không được thuận lợi, tâm trí không đủ tập trung thì làm gì cũng sai. Rất ít khi Kết Kết rơi vào trạng thái này, đáng báo động rồi đấy. Bạn sẽ gặp một số lời nhắc nhở nho nhỏ từ cấp trên, nếu vẫn không sửa đổi thì rất có thể sẽ bị phê bình trước cuộc họp.

Đầu tư sinh lời, tiền bạc dồi dào, có điểm tốt này cũng phải tính tới việc cung hoàng đạo này đã đi trước đón đầu, chớp thời cơ nhanh. Nhờ đó mà hiện nay làm việc lớt phớt vẫn không lo thiếu tiền, có chỗ dựa tài chính vững chắc.

Bảo Bình

Bảo Bình làm gì cũng thuận lợi trôi chảy, đặc biệt cả tình lẫn tài đều như ý. Công việc tốt đẹp, cứ thếmà tiến lên, tình yêu viên mãn, dù tình huống nào cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc và ngọt ngào. Có một chút rắc rối vì tranh cãi nưng không quá đáng ngại.

Cung hoàng đạo này là người có năng lực, ý tưởng dồi dào, nhiệt huyết ngập tràn, bạn mang tới làn gió mới cho sự nghiệp của mình. Bạn làm việc hăng say, tạo ra những giá trị đáng nể và tất nhiên là bảng thành tích không phải dạng vừa của bạn sẽ khiến đồng nghiệp phải trầm trồ.

Song Ngư

Song Ngư là người coi trọng tình cảm, bạn luôn dành nhiều tâm sức cho vấn đề này nhưng sau hạnh phúc là những khó khăn không ai tránh được. Sự nhạy cảm của bạn trỗi dậy, trong lòng nhiều suy nghĩ nhưng đối phương không thấu hiểu, không bao dung nên bạn cảm thấy rất thất vọng và chán chường.

Thực ra, chúng ta có thể chăm lo cho người kia mãi mãi, tình yêu lâu dài không phải là một người trả giá vô điều kiện mà là hai người cùng nỗ lực tiến lên, đồng cam cộng khổ. Vì vậy, có điều gì còn vướng mắc thì chia sẻ với người ấy, tích cực chủ động quan tâm tới đối phương để dần hâm nóng mối quan hệ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Ảnh minh họa: Internet