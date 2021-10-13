4 cung hoàng đạo thành công đến muộn nhưng một khi đã giàu thì chỉ có 'đỉnh'

Là một chòm sao yêu thích sự tự do, tự tại nên thời trẻ, chẳng có Nhân Mã nào chịu ngồi yên một chỗ. Họ sẽ không chọn một công việc bàn giấy mà thay vào đó là "lăn xả" ra đời, đi đó đây để trải nghiệm thực tế một cách sát sao nhất.

Tuy nhiên, người thuộc cung Nhân Mã đầu óc lanh lợi, khôn ngoan và hiểu biết sâu rộng. Câu nói "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" chính là phương châm sống của họ, bất kể là trong hoàn cảnh nào, họ cũng rút ra được bài học hữu ích cho mình, ngày càng trở nên thông tuệ và mạnh mẽ.

Trong mắt nhiều người, Nhân Mã bị cho là lông bông, không tập trung phát triển sự nghiệp nhưng bản chất thích phiêu lưu, mạo hiểm và tìm tòi cái mới không cho phép họ ngừng lại.

Đến một lúc nào đó, khi đã cảm thấy muốn dừng chân, Nhân Mã sẽ bắt tay vào gây dựng sự nghiệp. Với vốn kiến thức sâu rộng và trí tuệ thông minh, Nhân Mã hầu như luôn gặt hái được thành công với con đường mà họ đã chọn.

Vì bắt đầu trễ hơn người khác nên vinh hoa phú quý của Nhân Mã cũng đến muộn, nhưng không sao bởi từ đó đến cuối đời của họ sẽ luôn là những khoảnh khắc nở hoa, tiền vào ồ ạt khiến ai cũng ghen tị.

Sư Tử

Sư Tử là một người có nhiều tham vọng, hiếm có người nào thuộc cung Hoàng đạo này chịu sống ung dung, hưởng thái bình. Họ không ngại xông pha, không ngừng tiến về phía trước để giành lấy điều mình mong muốn.

Thế nhưng, Sư Tử khá cứng đầu, không dễ lắng nghe lời khuyên của mọi người xung quanh và lại khá hấp tấp, thích chứng tỏ đôi khi đặt mình vào thế khó, dẫn đến thất bại. Dù sao thì mỗi lần vấp ngã, họ đều rút ra được bài học kinh nghiệm cho riêng mình nên cũng không thể gọi là thất bại hoàn toàn.

Sư Tử mất nhiều thời gian hơn bình thường cũng vì lẽ đó. Song ý chí kiên cường lại trở thành động lực tuyệt vời đối với cung Hoàng đạo này, giúp họ tiếp tục đứng lên và chiến đấu hết mình.

Một con người có nhiều quyết tâm và năng lực như Sư Tử thì việc họ đạt được thành tựu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể Sư Tử phất lên trễ hơn người ta một chút nhưng sự thành công của họ lúc nào cũng vững chắc và rực rỡ hơn người.

Kim Ngưu

Kim Ngưu là một người chăm chỉ, không ngừng trau dồi kiến thức vì mong muốn có được cuộc sống không phải lo lắng về chuyện tiền nong.

Nhược điểm của cung Hoàng đạo này là khó chấp nhận sự thay đổi nên đi đến đâu, họ cũng mất một khoảng thời gian để làm quen mọi thứ mới tiến hành công việc một cách trơn tru.

Cơ hội ập đến bất ngờ đôi khi lại khiến Kim Ngưu cảm thấy choáng ngợp và kết quả là bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Đối với cung Hoàng đạo này thì việc gì cũng phải từ từ, chậm rãi, mưa dầm thấm đất.

Kim Ngưu không nhanh nhẹn nhưng sự chậm chạp của họ cũng có nhiều lợi ích. Họ biết lên kế hoạch mỗi khi bắt tay vào làm việc nên sau này, dù có sóng gió có ập tới cũng không phải mất bình tĩnh hay hoảng sợ.

Tất cả đều đã nằm trong suy tính của Kim Ngưu, họ chỉ cần làm đúng theo những gì mình đã vạch ra là được. Nhờ đó mà Kim Ngưu rất ít thất bại, chỉ có con đường đi đến đỉnh cao danh vọng của họ mất thời gian hơn một chút mà thôi.

Nhưng Kim Ngưu cũng chẳng gấp, có thể vừa gây dựng sự nghiệp, vừa tận hưởng cuộc sống này từng chút một đối với họ cũng là một niềm vui.

Cự Giải

Cự Giải nổi tiếng là người kỹ tính, làm việc gì cũng có kế hoạch, vạch ra từng đường đi nước bước hẳn hoi nên không bao giờ có chuyện họ làm bừa, làm đại.

Bất kể nhiệm vụ gì được giao, Cự Giải cũng đảm bảo hoàn thành một cách tốt nhất nên luôn được đồng nghiệp và cấp trên quý mến. Cũng giống như Kim Ngưu, Cự Giải không thích có quá nhiều xáo trộn ập đến cuộc đời mình.

Họ muốn mọi thứ diễn ra chầm chạp để họ có thời gian quan sát và phân tích kỹ lưỡng. Đôi khi vì quá kỹ lưỡng mà Cự Giải đánh mất nhiều cơ hội, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải tiếc giùm.

Nhìn Cự Giải không ai nghĩ họ hợp với lĩnh vực kinh doanh nhưng họ lại là những "át chủ bài" thật sự. Óc phân tích xịn xò cùng cái nhìn đa chiều giúp cho Cự Giải đưa ra được cái nhìn tổng quan trong mọi vấn đề, từ đó cũng dễ dàng tháo gỡ khúc mắc hơn.

Có thể Cự Giải không nhanh nhẹn như các chòm sao khác nhưng sự kỹ lưỡng, suy tính trước sau toàn vẹn giúp họ dễ dàng chinh phục thành công hơn, dù hơi mất thời gian một chút. Thành công tuy muộn nhưng vẫn đáng tự hào bởi vì công sức Cự Giải bỏ ra là không hề ít.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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