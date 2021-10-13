Bảo Bình được đánh giá là một người vui tươi, hòa đồng và luôn mang đến bầu không khí nhộn nhịp cho đám đông. Tuy nhiên, Bảo Bình đôi khi cũng cư xử đầy cảm tính khi mà đối diện với một người đã không có thiện cảm thì họ sẽ không ngần ngại mà toát ra sự lạnh lùng, băng giá để cảnh báo người đó không được đến gần.

Bảo Bình không giỏi làm việc nhóm, bởi vì họ có quan điểm và cách nhìn nhận riêng, thường là không giống với số đông nên tốt nhất là họ nên làm việc độc lập, nghe theo những gì lí trí mách bảo. Rất khó để ai đó có thể thay đổi suy nghĩ của Bảo Bình, thường dễ dẫn đến tranh cãi ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cần nhờ đến sự giúp đỡ của đối phương, Bảo Bình cũng vì bản tính kiêu ngạo và cái tôi to lớn của mình mà không chấp nhận cúi đầu.

Bản thân Bảo Bình cũng hiểu được tính cách và cách làm việc của mình nên chấp nhận đơn thân độc mã trên con đường mình đã chọn. Dù nhìn bề ngoài có hơi cứng đầu nhưng sự kiên định, không bị ngoại cảnh tác động chính là một trong những yếu tố mang đến thành công cho cung Hoàng đạo này.

Ma Kết

Ma Kết không giỏi giao tiếp, một phần vì họ quá thẳng tính, dễ khiến người khác bị tổn thương bởi những nhận xét không một chút "filter" nào của họ. Bên cạnh đó, Ma Kết cũng không biết thể hiện tình cảm của mình thông qua lời nói nên thường dễ bị hiểu lầm, tốt nhất là họ giữ im lặng và bày tỏ mọi thứ qua hành động. Từ đó, Ma Kết có xu hướng giữ lại mọi thứ cho riêng mình, hạn chế chia sẻ nên trông họ đôi lúc hơi cô độc, buồn tẻ nhưng cũng không có gì quá lo lắng bởi vì Ma Kết cảm thấy hoàn toàn ổn và thoải mái.

Ma Kết không quan tâm quá nhiều đến thế giới bên ngoài mà chỉ tập trung vào những chuyện liên quan đến bản thân, đặc biệt là phát triển sự nghiệp. Họ nổi tiếng là người tham công tiếc việc, rất có trách nhiệm trong công việc.

Vì tự tin với năng lực của bản thân nên Ma Kết không cần dùng đến bất kỳ "thủ thuật" hay chiêu trò gian lận để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, họ sẽ vận dụng tất cả sức mạnh của mình để gây dựng thành tích, mỗi lúc gặt hái thành công đều khiến người ta bất ngờ và ngưỡng mộ.

Sư Tử

Bảo Bình hay Ma Kết đều không tránh khỏi những phút yếu lòng, cảm thấy cô đơn nhưng Sư Tử thì khác, họ vốn là chúa tể rừng xanh nên từ khi sinh ra đã có sẵn lòng kiêu hãnh, không bao giờ khuất phục trước bất kỳ thế lực nào.

Sư Tử được nhận xét là có tài lãnh đạo, nhờ vào năng lực và khả năng vận dụng sức mạnh để giải quyết vấn đề. Cũng chính vì lẽ đó nên Sư Tử luôn muốn làm theo ý mình, lắng nghe lời khuyên của người khác nhưng hiếm khi nào chịu tiếp nhận và áp dụng chúng.

Lòng tự trọng không cho phép Sư Tử cúi đầu trước thất bại, không thừa nhận thất bại cũng như không bao giờ vì người khác mà thay đổi bản thân. Họ không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thỏa hiệp hay giây phút yếu lòng của mình nên lúc nào cũng giữ cho mình một tâm thế điềm tĩnh và sự vui vẻ bên ngoài.

Sư Tử thích đứng trên đỉnh cao danh vọng mà nhìn xuống, lúc đó cảm giác tự hào và vui sướng sẽ giúp cung Hoàng đạo này che lấp đi những nỗi cô đơn, lẻ loi mà sâu thẳm trong trái tim họ cảm nhận được.

Bọ Cạp

Nếu nói về sống khép kín thì hẳn không ai qua được Bọ Cạp. Không phải bởi vì họ không giỏi ăn nói mà đó chính là phong cách sống của cung Hoàng đạo này. Bọ Cạp thích đứng sang một bên để quan sát mọi thứ, tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

Bọ Cạp có nhiều lý tưởng sống hay ho nhưng hầu như là chẳng bao giờ thổ lộ vì sợ "nói trước bước không qua". Từng ngày trôi qua đối với Bọ Cạp đều là những thử thách để nâng cao năng lực của bản thân và rèn giũa tâm lý để trở thành người mạnh mẽ hơn.

Bọ Cạp không thích làm việc nhóm, họ tin tưởng vào tính toán và kế hoạch mà bản thân đã vạch ra nên cứ thế mà làm. Nếu như có teamwork thì Bọ Cạp cũng phải đảm bảo mình là người chỉ huy, chèo chống mọi thứ theo ý của mình.

Có như vậy thì khi vấp ngã, Bọ Cạp cũng cảm thấy mãn nguyện, không oán trách ai được và có thể nhanh chóng vực dậy hơn. Sự bản lĩnh, dám nghĩ dám làm và năng lực được tôi luyện mỗi ngày sẽ đưa Bọ Cạp đến bất kỳ đâu mà họ muốn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet