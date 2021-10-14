4 cung hoàng đạo luôn trung thực đến mức tàn nhẫn khiến đối phương trở tay không kịp

Khi nói đến Nhân Mã thẳng thắn, bạn đừng mong đợi gì ngoài sự thật phũ phàng. Khi biết sự thật, sẽ không bao giờ có việc họ vòng vo tam quốc hay nói giảm nói tránh. Họ sẽ nói toạc ra hết, bất kể kết quả nó gây ra như thế nào, bởi vì việc giữ bí mật không phải là điểm mạnh của họ.

Đừng mong đợi họ hùa theo để bảo vệ cảm xúc của bạn, vì Nhân Mã tin rằng "sự thật" sẽ tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin.

Nhân Mã là những người vô cùng trung thực trong vòng tròn hoàng đạo và sẽ không gò bó trong lời nói khi thể hiện cảm xúc của mình. Hơn nữa, những người thuộc cung Nhân Mã không ngại bày tỏ ý kiến ​​của mình ngay cả khi mọi người xung quanh họ đều có quan điểm khác hoàn toàn với họ.

Bạch Dương

Bạch Dương trung thực đến tàn nhẫn, thậm chí đôi khi phải trả giá bằng cách làm tổn thương cảm xúc của những người xung quanh. Hơn nữa, họ chẳng có vấn đề gì khi tham gia chiến đấu vì một thứ gì đó mà họ tin là hợp lý và đúng sự thật.

Bản tính bốc đồng và thái độ nghĩ gì nói đấy của họ thường khiến họ gặp nhiều rắc rối hơn mức đáng có. Vì lý do này, nên dù có ở trong một tình huống nhạy cảm đến mức nào, Bạch Dương vẫn sẽ luôn tiếp cận nó bằng sự trung thực cao độ nhất, đau đớn nhất.

Sư Tử

Các nữ hoàng, vị vua drama của bầu trời hoàng đạo chắc chắn và rất tự tin về ý kiến ​​của mình, đến mức họ không cảm thấy cần phải nói dối.

Mặc dù họ có thể không bất ngờ thả những quả "bom sự thật" khi không được yêu cầu, nhưng khi được yêu cầu, họ chắc chắn sẽ không gò bó lời nói của mình.

Một phần tính cách trung thực của Sư Tử bắt nguồn từ thực tế: muốn mọi người thích mình vì những gì mình vốn có, không có bất kỳ lớp mặt nạ hay bộ lọc nào.

Hơn nữa, là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, Sư Tử tin rằng, nói dối là hoàn toàn không cần thiết vì sẽ làm giảm sút hình ảnh của một nhà lãnh đạo trung thực và làm mất lòng tin của người dân.

Xử Nữ

Xử Nữ biết cách đánh giá một tình huống và nhận thức vô cùng rõ ràng rằng, những người trong tình huống đó muốn sự thật tốt đẹp hay muốn một chút dối trá vô hại.

Xử Nữ không thực sự thoải mái khi tham gia một cuộc xung đột và không thể chịu đựng được việc làm tổn thương những người họ yêu thương.

Vì Xử Nữ là nhà phê bình tồi tệ nhất kể cả đối với bản thân, họ hiểu rõ tác động của sự thật lên mỗi người. Đây là lý do tại sao, dù Xử Nữ là một trong những cung hoàng đạo soi xét nhất, họ lại luôn lựa chọn vị trí trung lập khi nói đến chủ đề "sự thật".

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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