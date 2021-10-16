Kim Ngưu vốn được đánh giá có lòng trung thành cao, tuyệt đối si tình. Một khi đã phải lòng ai, họ sẽ đối với người đó bằng cả tấm lòng.

Có thể nói một khi đã yêu, Kim Ngưu chỉ nhìn thấy một mình người ấy. Dù ngày mai tận thế, điều họ muốn cũng sẽ là được ở bên cạnh người kia.

Dù mọi thứ chỉ mới bắt đầu nhưng trong mắt Kim Ngưu đã nghĩ về một tương lai "đầu bạc răng long". Tuy nhiên, họ cũng rất nhạy cảm, tôn trọng quyền riêng tư cá nhân nên nếu cảm thấy bất ổn sẽ trở nên kiểm soát đối phương.

Bọ Cạp

Bọ Cạp thường tỏ ra bí ẩn và lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong lại là một người đa sầu, đa cảm. Khi yêu, Bọ Cạp rất nồng nhiệt, dành hết mọi tình cảm và thời gian để vui đắp tình yêu.

Nếu chẳng may mối quan hệ kết thúc, Bọ Cạp thường tìm đủ mọi cách để níu kéo. Thậm chí họ sẵn sàng cầu xin, uy hiếp đối phương đừng từ bỏ mình.

Để vượt qua chuyện thất tình, Bọ Cạp phải mất thời gian lâu hơn người khác. Khi thất tình, Bọ Cạp còn trưng ra bộ mặt không ngừng chao đảo và cấu xé.

Cự Giải

Cự Giải vốn nổi tiếng nhạy cảm, dễ tổn thương. Khi yêu, Cự Giải sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình.

Họ có thể vì tình yêu mà chống lại cả thế giới, thậm chí trở nên can đảm, làm chỗ dựa vững chắc để chở cho nửa kia. Vốn sẵn khả năng thiên phú làm mẹ, Cự Giải luôn dành cho người mình yêu tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Cự Giải xem người kia như cả thế giới và khó ai có thể bước vào thay thế được. Cự Giải yêu sâu đậm nên chỉ cần có bất cứ chuyện gì, họ cũng luôn muốn gặp người kia đầu tiên.

Song Ngư

Song Ngư được xem như cung hoàng đạo lãng mạn nhất trong số 12 chòm sao. Tình yêu với Song Ngư luôn chứa đầy những khao khát đẹp đẽ và đam mê.

Khi yêu, họ luôn hết lòng hết dạ với người mình yêu, không bao giờ nghĩ đến chuyện gian dối. Song Ngư còn hết mực chăm chút cho người ấy, cố gắng mang đến cho người mình yêu những điều bất ngờ.

Vì người ấy, Song Ngư có thể sẵn sàng đối đầu với tất cả mọi người. Cho dù thế giới ngoài kia có phản đối, họ cũng sẽ bịt kín hai tai, coi như chẳng nghe thấy gì cả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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