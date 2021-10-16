4 chòm sao nữ là bậc thầy 'yếu đuối' khi mạnh mẽ không ngại 'cầm cương' đàn ông

Tâm linh - Tử vi 16/10/2021 17:28

Thường ngày 4 chòm sao này cư xử ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng khi cần thiết họ sẽ hóa nữ cường, không ngại 'cầm cương' đàn ông. Những người đàn ông đôi khi cũng phải nể vài phần.

Bạch Dương

Các cô gái Bạch Dương không bao giờ có khái niệm "phụ nữ là phái yếu" hay bó buộc trong một khuôn khổ nhất định. Đối với họ chẳng có gì là không thể và không ngừng nung nấu ý chí, thử thách giới hạn của bản thân.

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Ẩn sâu trong tâm hồn họ là một bầu trời nhiệt huyết với ước vọng và quyết tâm chinh phục mọi thứ. Tuy nhiên bề ngoài Bạch Dương cư xử hòa nhã, dịu dàng đủ để khiến đàn ông tự nguyện phục tùng. Nhưng thực tế, họ có cái tôi độc đáo, một sức bền bỉ đến đáng sợ.

Kim Ngưu

Có năng lực và lập trường là 2 điểm mấu chốt để các Kim Ngưu nữ vững vàng "định đoạt" những người đàn ông xung quanh mình. Vì họ không dựa dẫm nên không cần nhìn sắc mặt của ai. 

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Họ còn có lập trường nên không bị lung lay bởi những thứ hào nhoáng, phô trương. Các chàng trai muốn ở bên Kim Ngưu, chỉ có một lựa chọn duy nhất là phục tùng cô nàng. 

Việc cư xử nhún nhường, nũng nịu và ngây ngô của Kim Ngưu chỉ chứng minh một điều, họ biết cách lấy lòng kẻ khác giới. Còn đằng sau đó là sự mạnh mẽ mà chẳng ai cầm cương được, thậm chí còn ngược lại cơ.

Sư Tử

Trời sinh các nữ Sư Tử mang trong mình khát khao tỏa sáng, luôn muốn trở thành "trung tâm của thế giới". Họ tự tin vào bản thân, có lòng kiêu hãnh cùng cái tôi mãnh liệt, quyết tâm theo đuổi mọi việc tới cùng.  

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Sự nhanh nhạy, có nhiều ý tưởng của Sư Tử thường hướng người đàn ông làm theo ý muốn của họ. Vì mê mẩn mà các chàng dù biết đang bị điều khiển cũng chẳng hé răng nửa lời. 

Sư Tử cũng khá biết thời thế khi không bao giờ phô trương vị thế của mình với người ấy trước đám đông. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mọi người cảm thấy Sư Tử rất trí tuệ.

Bò Cạp

Đây là chòm sao nữ mạnh mẽ và lý trí, không bao giờ muốn ôm chân đàn ông để nương nhờ. Họ khôn ngoan và sắc sảo, có thể khiến đàn ông điên đảo, tự nguyện cúi đầu phục tùng vì sức hấp dẫn từ trí tuệ sâu sắc của mình.

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Muốn khiến một nữ Bọ Cạp ngoan ngoãn và cúi mình thật khó hơn lên trời. Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh như mèo nhỏ đáng yêu ấy, họ lại là con hồ ly xảo quyệt, vô cùng nguy hiểm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

Ảnh minh họa: Internet

 

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