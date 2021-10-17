4 cung Hoàng đạo 'cực phẩm' đi đến đâu được nam nhân vây đến đó nhưng 'nhất kiến chung tình', yêu đương cực nghiêm túc

Tâm linh - Tử vi 17/10/2021 06:04

Những cô gái thuộc các cung Hoàng đạo này nổi tiếng đào hoa, được nhiều người vây quanh nhưng một khi đã bước vào mối quan hệ nghiêm túc thì cực kỳ chung thủy.

Nhân Mã

Nhân Mã là một người thú vị, có cuộc sống phóng khoáng và đầy trải nghiệm. Họ là những tâm hồn yêu tự do, yêu đời và biết cách tự mang lại niềm vui cho chính mình. Nguồn năng lượng tích cực không cạn kiệt ở Nhân Mã đã làm nên sức hút lớn nhất cho cung Hoàng đạo này. Nhân Mã có khả năng thích nghi tốt với môi trường mới, dễ kết bạn, đồng thời cũng được nhiều người quý mến bởi tính cách vui vẻ cùng khiếu hài hước trời phú. 

12 cung hoang dao 1

Nhân Mã không thích mối quan hệ ràng buộc, gò bó nhưng khi đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc rồi thì họ sẽ tự động điều chỉnh bản thân, không tỏ ra quá thân thiết với người khác giới để tránh cho người yêu phải suy nghĩ nhiều. Nhân Mã không giỏi ăn nói ngọt ngào nhưng tất cả sự quan tâm của họ đều được thể hiện qua hành động, đi đâu làm gì cũng nghĩ đến người yêu đầu tiên. Nhân Mã là người có đầu óc sáng tạo nên chuyện tình yêu của họ cũng muôn màu muôn vẻ, biết nỗ lực vì tình yêu của 2 người và làm mới nó mỗi ngày để đánh bay cảm giác buồn chán. Trong tình yêu, Nhân Mã "bận rộn" như vậy đấy thì còn đâu thời gian mà nghĩ đến người khác?

Cự Giải

Cô gái thuộc cung Cự Giải lúc nào cũng là một người tình cảm, dịu dàng và chân thành. Cự Giải rất biết quan tâm, chăm sóc người khác bởi họ luôn muốn mang đến những điều tốt nhất cho người thân, bạn bè xung quanh. Thực tế, Cự Giải là những người có ý chí mạnh mẽ, đủ khả năng sống tự lập không dựa dẫm bất kỳ ai, muộn phiền gì cũng giấu hết trong lòng. Một cô gái vừa kiên cường, vừa mềm mỏng, biết thấu hiểu và chia sẻ thế này thì hỏi sao các anh chàng lại không mê đắm. 

12 cung hoang dao 2

Bên cạnh đó, Cự Giải nổi tiếng là một người "nhất kiến chung tình", không bao giờ có ý định "đứng núi này trông núi nọ" một khi đã quyết định ở bên ai đó. Họ có nhiều suy tính trong chuyện tình cảm nên không phù hợp với những mối tình chóng vánh, thoáng qua. Cự Giải dành nhiều tâm tư cho mối quan hệ nghiêm túc đối với những kẻ phản bội, cung Hoàng đạo này tuyệt đối không cho họ cơ hội thứ 2 để quay trở lại. 

Thiên Bình

Thiên Bình là người nổi tiếng có số đào hoa, nhờ vẻ ngoài duyên dáng, tài ăn nói khéo léo và cách ứng xử tinh tế. Họ còn rất tốt bụng, không ngại giúp đỡ người khác hết mình nên lúc nào cũng được yêu mến. Thiên Bình rất ý thức trong việc tự chăm sóc bản thân, bước ra ngoài lúc nào cũng tươm tất, xinh đẹp nên dễ dàng lọt vào "mắt xanh" của đấng mày râu nên việc họ có nhiều "vệ tinh" vây quanh cũng khá dễ hiểu.

12 cung hoang dao 3

Thiên Bình tuy không thiếu người theo đuổi nhưng bản thân họ lại thuộc tuýp người chung thủy, một khi đã quyết định gắn bó với ai đó rồi thì sẽ không buồn thêm bất kỳ ai. Thiên Bình rất nghiêm túc trong chuyện tình yêu, luôn nỗ lực xây đắp mối quan hệ và chăm sóc người yêu đến "tận răng". Thiên Bình hội tụ đủ phẩm chất để trở thành một người vợ hoàn hảo, đối tượng kết hôn tuyệt vời với mọi đàn ông.

Sư Tử

Sư Tử là một nữ cường nhân chính hiệu, có hoài bão lớn, ước mơ cao xa và không ngừng cải thiện để làm mới bản thân từng ngày, từng giờ. Sư Tử hoạt bát, hòa nhã với tất cả mọi người, lại còn là cô gái sắc sảo, biết rõ mình muốn gì, cần gì thì quả là toát lên sức hút khó cưỡng đối với cánh mày râu. 

12 cung hoang dao 4

Một trong những động lực thôi thúc Sư Tử cố gắng không ngừng nghỉ là họ muốn chăm lo cho những người mình yêu thương một cách tốt nhất. Chính vì lẽ đó nên Sư Tử luôn mang đến cho người bên cạnh cảm giác ấm áp, rực rỡ và tràn đầy nguồn sống như ánh mặt trời. Ngoài ra, cung Hoàng đạo này còn là người đáng tin cậy, khiến người ta có cảm giác an toàn như thể họ sẽ không bao giờ rời đi và đúng thật là vậy, chỉ cần "dấn thân" vào mối quan hệ nghiêm túc thì Sư Tử sẽ nỗ lực hết mình để bồi đắp tình cảm lứa đôi, chăm sóc cho người yêu chu toàn nên cũng chẳng "rảnh" mà nhìn ngắm ai khác đâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

4 chòm sao nữ là bậc thầy 'yếu đuối' khi mạnh mẽ không ngại 'cầm cương' đàn ông

4 chòm sao nữ là bậc thầy 'yếu đuối' khi mạnh mẽ không ngại 'cầm cương' đàn ông

Thường ngày 4 chòm sao này cư xử ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng khi cần thiết họ sẽ hóa nữ cường, không ngại 'cầm cương' đàn ông. Những người đàn ông đôi khi cũng phải nể vài phần.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 14 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 14 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 47 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau