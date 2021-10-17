4 cung Hoàng đạo 'cực phẩm' đi đến đâu được nam nhân vây đến đó nhưng 'nhất kiến chung tình', yêu đương cực nghiêm túc

Những cô gái thuộc các cung Hoàng đạo này nổi tiếng đào hoa, được nhiều người vây quanh nhưng một khi đã bước vào mối quan hệ nghiêm túc thì cực kỳ chung thủy.

Nhân Mã Nhân Mã là một người thú vị, có cuộc sống phóng khoáng và đầy trải nghiệm. Họ là những tâm hồn yêu tự do, yêu đời và biết cách tự mang lại niềm vui cho chính mình. Nguồn năng lượng tích cực không cạn kiệt ở Nhân Mã đã làm nên sức hút lớn nhất cho cung Hoàng đạo này. Nhân Mã có khả năng thích nghi tốt với môi trường mới, dễ kết bạn, đồng thời cũng được nhiều người quý mến bởi tính cách vui vẻ cùng khiếu hài hước trời phú. Nhân Mã không thích mối quan hệ ràng buộc, gò bó nhưng khi đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc rồi thì họ sẽ tự động điều chỉnh bản thân, không tỏ ra quá thân thiết với người khác giới để tránh cho người yêu phải suy nghĩ nhiều. Nhân Mã không giỏi ăn nói ngọt ngào nhưng tất cả sự quan tâm của họ đều được thể hiện qua hành động, đi đâu làm gì cũng nghĩ đến người yêu đầu tiên. Nhân Mã là người có đầu óc sáng tạo nên chuyện tình yêu của họ cũng muôn màu muôn vẻ, biết nỗ lực vì tình yêu của 2 người và làm mới nó mỗi ngày để đánh bay cảm giác buồn chán. Trong tình yêu, Nhân Mã "bận rộn" như vậy đấy thì còn đâu thời gian mà nghĩ đến người khác?

Cự Giải Cô gái thuộc cung Cự Giải lúc nào cũng là một người tình cảm, dịu dàng và chân thành. Cự Giải rất biết quan tâm, chăm sóc người khác bởi họ luôn muốn mang đến những điều tốt nhất cho người thân, bạn bè xung quanh. Thực tế, Cự Giải là những người có ý chí mạnh mẽ, đủ khả năng sống tự lập không dựa dẫm bất kỳ ai, muộn phiền gì cũng giấu hết trong lòng. Một cô gái vừa kiên cường, vừa mềm mỏng, biết thấu hiểu và chia sẻ thế này thì hỏi sao các anh chàng lại không mê đắm. Bên cạnh đó, Cự Giải nổi tiếng là một người "nhất kiến chung tình", không bao giờ có ý định "đứng núi này trông núi nọ" một khi đã quyết định ở bên ai đó. Họ có nhiều suy tính trong chuyện tình cảm nên không phù hợp với những mối tình chóng vánh, thoáng qua. Cự Giải dành nhiều tâm tư cho mối quan hệ nghiêm túc đối với những kẻ phản bội, cung Hoàng đạo này tuyệt đối không cho họ cơ hội thứ 2 để quay trở lại.

Thiên Bình Thiên Bình là người nổi tiếng có số đào hoa, nhờ vẻ ngoài duyên dáng, tài ăn nói khéo léo và cách ứng xử tinh tế. Họ còn rất tốt bụng, không ngại giúp đỡ người khác hết mình nên lúc nào cũng được yêu mến. Thiên Bình rất ý thức trong việc tự chăm sóc bản thân, bước ra ngoài lúc nào cũng tươm tất, xinh đẹp nên dễ dàng lọt vào "mắt xanh" của đấng mày râu nên việc họ có nhiều "vệ tinh" vây quanh cũng khá dễ hiểu. Thiên Bình tuy không thiếu người theo đuổi nhưng bản thân họ lại thuộc tuýp người chung thủy, một khi đã quyết định gắn bó với ai đó rồi thì sẽ không buồn thêm bất kỳ ai. Thiên Bình rất nghiêm túc trong chuyện tình yêu, luôn nỗ lực xây đắp mối quan hệ và chăm sóc người yêu đến "tận răng". Thiên Bình hội tụ đủ phẩm chất để trở thành một người vợ hoàn hảo, đối tượng kết hôn tuyệt vời với mọi đàn ông. Sư Tử Sư Tử là một nữ cường nhân chính hiệu, có hoài bão lớn, ước mơ cao xa và không ngừng cải thiện để làm mới bản thân từng ngày, từng giờ. Sư Tử hoạt bát, hòa nhã với tất cả mọi người, lại còn là cô gái sắc sảo, biết rõ mình muốn gì, cần gì thì quả là toát lên sức hút khó cưỡng đối với cánh mày râu. Một trong những động lực thôi thúc Sư Tử cố gắng không ngừng nghỉ là họ muốn chăm lo cho những người mình yêu thương một cách tốt nhất. Chính vì lẽ đó nên Sư Tử luôn mang đến cho người bên cạnh cảm giác ấm áp, rực rỡ và tràn đầy nguồn sống như ánh mặt trời. Ngoài ra, cung Hoàng đạo này còn là người đáng tin cậy, khiến người ta có cảm giác an toàn như thể họ sẽ không bao giờ rời đi và đúng thật là vậy, chỉ cần "dấn thân" vào mối quan hệ nghiêm túc thì Sư Tử sẽ nỗ lực hết mình để bồi đắp tình cảm lứa đôi, chăm sóc cho người yêu chu toàn nên cũng chẳng "rảnh" mà nhìn ngắm ai khác đâu. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. Ảnh minh họa: Internet

4 chòm sao nữ là bậc thầy 'yếu đuối' khi mạnh mẽ không ngại 'cầm cương' đàn ông Thường ngày 4 chòm sao này cư xử ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng khi cần thiết họ sẽ hóa nữ cường, không ngại 'cầm cương' đàn ông. Những người đàn ông đôi khi cũng phải nể vài phần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-cung-hoang-dao-cuc-pham-di-den-dau-duoc-nam-nhan-vay-den-do-nhung-nhat-kien-chung-tinh-yeu-duong-cuc-nghiem-tuc-431404.html