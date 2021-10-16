12 cung hoàng đạo có chất lãnh đạo và trở thành sếp: Bảo Bình là một nhà lãnh đạo nhanh trí, hào phóng nhưng lại thiếu kiên nhẫn

Việc trở thành sếp đến với bạn một cách vô cùng tự nhiên. Bạch Dương là người trực tiếp, nghiêm khắc và quyết đoán. Tuy nhiên, họ cũng mong đợi nhân viên cũng có nhiều nhiệt huyết với công việc như bạn.

Bạn là người rất chu đáo và biết cân nhắc rất nhiều thứ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Bạn quan tâm đến các quy trình và mọi thứ đang được thực hiện theo một cách nhất định. Ngoài ra, bạn có tiêu chuẩn rất cao.

Song Tử

Bạn là một người SẾP khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Bạn thường đưa ra các bản phác thảo dự án chung và rồi trao quyền cho các thành viên trong nhóm của bạn tự đưa ra nhiều quyết định. Bạn luôn tò mò, có nghĩa là bạn đánh giá cao những nhân viên dám tiếp xúc trực tiếp với bạn.

Cự Giải

Bạn là một người sếp biết suy nghĩ từ bằng trái tim. Bạn sẵn sàng ném các quy tắc ra khỏi cửa sổ nếu việc đó có thể giữ cho nhóm của bạn hòa hợp bên nhau. Bạn lắng nghe những gì mọi người nói, sau đó mới đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Sư Tử

Bạn rất xuất sắc trong việc khiến nhân viên của mình cảm thấy họ luôn được bạn lắng nghe và bạn không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng có bất mãn tồn tại trong nhóm của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng rất tự hào về công việc bạn đã làm và có những kỳ vọng tương tự với nhân viên của bạn. Quan trọng nhất, bạn là một người SẾP vui tính!

Xử Nữ

Chủ nghĩa hoàn hảo là điều bạn luôn phấn đấu và bạn đưa ra quyết định dựa trên sự kiện và con số chứ không phải cảm tính. Bạn là Nhà quản lý vi mô và mọi người đều đánh giá cao điều đó.

Ngoài ra, bạn còn là một nhà lãnh đạo cực kỳ thực tế và không quá soi xét đến phương pháp làm việc của nhân viên, miễn là chúng mang lại kết quả tốt.

Thiên Bình

Bạn có một mong muốn mãnh liệt là được nhân viên của bạn yêu thích. Bạn là một nhà lãnh đạo hấp dẫn trời sinh và nhóm của bạn muốn hoàn thành tốt công việc bởi vì họ rất thích bạn.

Bạn là người theo chủ nghĩa quân bình và bạn luôn cân nhắc kỹ lưỡng mọi ý kiến ​​trước khi đưa ra quyết định.

Bọ Cạp

Bạn rất tận tụy với công việc của mình và bạn mong đợi nhân viên của mình cũng giống như vậy, không ít hơn.

Làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình là hai đặc điểm chính của bạn, và bạn không thể chấp nhận có sự ngạo mạn, drama hoặc sự thiếu quyết đoán từ bất cứ ai trong nhóm của mình.

Nhân Mã

Bạn là người nhanh nhẹn, suy nghĩ trực quan. Cách tiếp cận sáng tạo của bạn truyền cảm hứng vô tận cho các thành viên trong nhóm của bạn.

Bạn thực sự luôn tò mò về phương pháp xử lý công việc của mọi người trong nhóm và thích nghe họ trình bày và thực hiện nó.

Ma Kết

Bạn cực kỳ coi trọng vai trò SẾP của mình và rất khó để bạn buông bỏ sự kiểm soát. Bạn không giỏi trong việc ủy ​​quyền và luôn muốn tự mình đưa ra mọi quyết định mà không cần nhiều ý kiến ​​đóng góp từ nhóm của bạn. Mặt khác, bạn luôn bị ấn tượng mạnh với những người dám chủ động.

Bảo Bình

Bạn là một nhà lãnh đạo nhanh trí, hào phóng nhưng lại thiếu kiên nhẫn. Những đặc điểm này khiến bạn trở thành một người SẾP khá vui vẻ khi làm việc cùng.

Bạn mong muốn để lại dấu ấn của mình trên thế giới này và điều này thể hiện ngay trong phong cách quản lý của bạn. Bạn luôn cởi mở với những ý tưởng mới và ưa thích sự sáng tạo trong nhóm của mình.

Song Ngư

Bạn có một tính cách thoải mái và dễ gần, và nhóm của bạn sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn. Bạn có trực giác kinh doanh nhạy bén đến đáng kinh ngạc và đặc biệt đúng đắn khi đưa ra các quyết định tài chính.

Bạn luôn muốn nghe những ý tưởng mới, điều này tạo nên một nơi làm việc năng động, tràn đầy cảm hứng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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