Song Tử vốn là một người vô lo, vô nghĩ, thích cuộc sống thoải mái mà không quá áp lực về chuyện tiền bạc. Họ không bất chấp mọi thứ để chạy theo vật chất mà dành nhiều thời gian để khám phá thế giới, trau dồi kinh nghiệm sống và tự mang lại niềm vui cho chính mình.

Điều này xuất phát từ thế mạnh của Song Tử là đầu óc nhạy bén, biết nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Sự thức thời này sẽ giúp cho họ nắm bắt được xu hướng kinh doanh trong tương lai và đi trước mọi người một bước.

Cung Hoàng đạo này không hề câu nệ chuyện tiền nong, cũng chẳng mưu cầu vinh hoa phú quý. Ấy vậy mà Song Tử lại là một trong những chòm sao có rất nhiều khả năng trở thành đại gia nhờ kỹ năng kinh doanh không phải ai cũng có được.

Ngoài ra, Song Tử còn biết vận dụng các mối quan hệ sẵn có, sự hiểu biết đến từ trải nghiệm phong phú và khả năng ăn nói khéo léo để phát triển sự nghiệp theo ý mình. Chỉ cần Song Tử muốn và chịu khó bắt tay vào làm thì sớm hay muộn, họ cũng trở thành đại gia mà thôi.

Kim Ngưu

Không thể phủ nhận bản thân Kim Ngưu là một người đam mê tiền bạc và vật chất. Họ có chí lớn và không ngừng đặt ra mục tiêu mới để thúc đẩy mình tiến về phía trước.

Người thuộc cung Hoàng đạo này luôn khao khát có được cuộc sống nhàn hạ, không lo nghĩ cơm áo gạo tiền nên lúc còn trẻ, họ sẽ dành tất cả công lực của mình để tập trung phát triển sự nghiệp, chấp nhận bỏ qua những nhu cầu, đam mê khác.

Kim Ngưu không quá nhanh nhạy nhưng họ có đầu óc mưu lược và sự cẩn trọng nhất định cần có ở một người làm kinh doanh. Họ biết vạch ra kế hoạch, chuẩn bị tâm lý và rèn giũa thực lực sẵn sàng cho mọi sóng gió ập đến nên chẳng sợ bất kỳ biến cố này xảy ra.

Kim Ngưu có mắt thẩm mỹ tốt, gu thưởng thức tinh tế, biết chọn lựa đường hướng kinh doanh tốt, phù hợp với thị hiếu khách hàng. Những thứ mà Kim Ngưu chọn bán, chắc chắn sẽ được đón nhận nhiệt tình, chẳng cần cồng chiêng, thời gian sẽ giúp họ chứng minh điều đó. Với tất cả những thế mạnh đó, Kim Ngưu không chỉ phù hợp với công việc kinh doanh mà còn nhờ nó mà phất lên dữ dội.

Cự Giải

Hẳn nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên lắm khi mà Cự Giải được đánh giá là có tài kinh doanh thiên bẩm. Nguyên nhân cũng khá dễ hiểu thôi bởi vì cung Hoàng đạo này thiên về lối sống tình cảm, cứng nhắc và có điểm yếu là thiếu sự dứt khoát, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với người làm kinh doanh.

Thế nhưng, bù lại, Cự Giải lại có đầu óc tổ chức và tầm nhìn xa trông rộng có thể vạch ra các chiến lược kinh doanh thông minh, mới mẻ chưa ai nghĩ ra.

Khi mới bắt đầu một việc gì đó, Cự Giải khá thận trọng, từng bước một tiến về phía trước khiến những người đi cùng cảm thấy khó chịu vì sự chậm chạp của họ. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, Cự Giải sẽ chứng minh cho tất cả thấy việc họ làm đều có lý do.

Họ dành thời gian để nghiên cứu, soi xét từng vấn đề dù là nhỏ nhặt nhất để đảm bảo có được nền tảng tốt trước khi bắt tay vào phát triển công việc kinh doanh.

Một khi đã xây dựng được nền móng rồi thì Cự Giải sẽ bắt đầu tăng tốc, lúc này thì chẳng có khó khăn gì có thể cản chân họ. Với sức mạnh trong tay, Cự Giải giờ đây có thể tự tin đưa ra quyết định và dứt khoát trong mọi hoàn cảnh để đưa doanh nghiệp của mình vươn cao, vươn xa hơn.

Nhân Mã

Nhân Mã cực kỳ chán ghét cuộc sống ràng buộc, đừng bắt họ ngồi yên một chỗ làm công việc sáng tạo đầu óc. Nhân Mã chỉ có thể phát huy được toàn bộ năng lực của họ trong môi trường thoải mái mà thôi. Nhân Mã rong chơi nhưng đồng thời cũng là đi khắp nơi để học hỏi, trải nghiệm và các mối quan hệ thâm giao chính là vốn liếng để Nhân Mã bắt đầu công việc kinh doanh của mình.

Nhân Mã có tầm nhìn xa trông rộng mà không phải ai cũng bắt kịp. Cộng với đầu óc thông minh và nhạy bén sẵn có, Nhân Mã không muốn mất quá nhiều thời gian cho bất kỳ việc gì. Đánh nhanh, thắng nhanh chính là mục tiêu của cung Hoàng đạo này, dù có phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn họ cũng không chùn bước.

Bên cạnh đó, Nhân Mã luôn giữ được tâm thế lạc quan, bình tĩnh trước sóng gió nên sẽ không có khó khăn nào đánh bại được họ. Với thế mạnh của mình, Nhân Mã hoàn toàn đủ khả năng để trở thành đại gia trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ là họ có muốn và quyết tâm làm giàu hay không mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet