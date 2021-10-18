3 cung hoàng đạo có tỷ lệ bị người yêu bỏ rơi cao 'ngất ngưởng'

Tâm linh - Tử vi 18/10/2021 09:21

Những cũng hoàng đạo này nếu không cẩn thận dễ rơi vào thảm cảnh tan nát tình yêu vì bị bỏ rơi. Họ có thể khóc lóc, đau khổ trong suốt một thời gian dài.

Sư Tử

Chòm sao này là người nông nổi, thích làm gì thì làm, thiếu suy nghĩ kĩ càng vậy nên xôi hỏng bỏng không. Trong công việc hay chuyện tình cảm cũng quá vồ vập, làm cho đối phương cảm thấy bán tín bán nghi về tình cảm mà bạn dành cho họ.

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Vậy nên, thay vì quá nóng vội yêu cầu người khác thì chủ động thể hiện bản thân và tình cảm để cho người khác cảm nhận được sự chân thành từ phía bạn. Sư Tử cũng nên tiết chế sự ghen tuông. Một người quá ghen sẽ chỉ làm cho tình cảm từ tốt đẹp thành tan nát mà thôi.

Ma Kết

Ma kết là người cẩn thận tuy nhiên sự cẩn thận quá lại biến thành điểm yếu của bạn. Bạn nên vừa vừa phải phải, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng cần phải có qua có lại, cứ nghĩ đến bản thân mình thì chỉ có sống một mình. Cung hoàng đạo này dù yêu thì yêu hết lòng nhưng sự kiểm soát quá lớn làm cho họ mất đi người yêu thương.

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Ma Kết nên xem lại cách yêu. Trong tình yêu cần cho người khác khoảng không gian riêng, như thế họ mới cảm thấy được "hít thở", thoải mái, cảm thấy được tôn trọng. 

Bọ Cạp

Bọ Cạp là cung hoàng đạo vô cùng cá tính, nghĩ gì nói nấy nên luôn bị người khác khó chịu. Có thể là lời nói thật lòng nhưng khiến người khác hiểu lầm nghĩ rằng bạn đang gây khó dễ. Tình yêu của bạn có khi đang vô cùng tốt đẹp bỗng một ngày lại tính chuyện chia tay.

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Tất cả cũng vì bản tính hiếu thắng, thích quản lý người yêu.Bạn cần xem lại, đừng lúc nào cũng nghĩ mình đúng và giỏi để đến khi tình cảm mất đi lại mệt mỏi, than vãn đau khổ. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé và chăm sóc người ấy thật chu đáo. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Ảnh minh họa: Internet

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