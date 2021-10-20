Cự Giải là chúa hay xét nét và để ý dù chỉ là nhỏ nhặt, họ cũng rất để bụng đó nha. Với tính tình quá nhạy cảm và không có khả năng chịu đựng quá lâu, họ thể hiện rất rõ ràng cơn giận của mình, thường bằng cách tuyệt giao, không thèm nói chuyện với bạn, nhưng lại rất chăm lượn qua lượn lại trước mặt bạn để cho bạn biết là họ đang giận. Cự Giải có thể duy trì cơn giận dỗi rất lâu, từ vài tuần đến vài tháng. Đôi khi họ có thể mất bạn bè vì tính cách này, và dù bản thân Cua cũng rất tiếc nuối mối quan hệ đã mất, họ vẫn không kiềm chế được cơn giận dỗi của mình.

Những người thuộc cung Cự Giải sống rất tình cảm và dịu dàng, là mẫu có bản năng "làm mẹ". Nhưng cũng bởi vậy, những chú Cua rất dễ giương càng nếu cảm thấy những người thân yêu hoặc bản thân bị bắt nạt. Họ có thể nổi cáu lên chỉ từ những chuyện cỏn con.

Cũng bởi thế mà lúc bình thường, Xử Nữ có thể xét nét dạy dỗ bạn, thì lúc giận họ sẽ gom hết các khuyết điểm của bạn và đem… kể cho người khác. Việc này vốn không xuất phát từ ý đồ xấu, chỉ là Xử Nữ rất khó thay đổi thói quen và bản tính thích càm ràm, trong khi đang giận thì không thể nói với bạn được, nên chỉ có thể đi kể xấu bạn mà thôi!

Cầu toàn quá liệu có phải cái tội không nhỉ? Nhiều khi cứ trách Xứ Nữ khó tính, nhìn đâu cũng ra khuyết điểm, làm gì cũng phải toàn tâm toàn ý mới chịu nhưng biết sao được, bản chất của cung hoàng đạo này vốn dĩ đã như vậy mà.

Ma Kết - Trả thù là không từ thủ đoạn

Ma Kết hay tỏ ra là người nghiêm túc, lý trí, chín chắn biết điều. Nhưng nếu nói đến tính xấu, thì thực ra họ rất hay để bụng nếu bạn làm gì đó khiến họ cảm thấy bị coi thường, không được tôn trọng, hoặc ngáng đường thăng tiến của họ. Một vài lần thì họ có thể bỏ qua, nhưng khi Ma Kết đã muốn "ghim", coi như bạn đã vào tầm ngắm. Chính vì vậy mà Ma Kết được xếp vào danh sách 4 cung hoàng đạo có cơn giận đáng sợ.

Cũng như bản chất vững vàng, ổn định, đáng tin cậy trong những công việc bình thường, Ma Kết đối mặt với cơn giận và việc trả thù cũng rất nghiêm túc. Nếu bạn đã nằm trong danh sách “kẻ sống không đội trời chung” của Ma Kết, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với đủ mọi chiêu trò đâm chém, hạ bệ vào tất cả những thời điểm nghiêm trọng nhất.

Ma Kết có khả năng kiềm chế rất tốt, sẵn sàng chờ đợi đến khi “con mồi” yếu thế nhất để “đâm” thêm một nhát. Dù sao, may mắn là vì quá tập trung cho công danh sự nghiệp nên Ma Kết cũng không có thời gian để gây thù chuốc oán nhiều.

Bọ Cạp - Bình thường lạnh lùng, khi giận càng nguy hiểm.

Chưa cần là người yêu, ngay từ khi làm bạn với một ai đó thuộc cung Bọ Cạp, bạn sẽ nhận ra cái tôi cao ngút ngàn của chòm sao này ngay từ lần gặp đầu tiên. Bọ Cạp sẽ chẳng đời nào chịu khuất phục bởi bất cứ điều gì, chuyện khiến họ bất bình lại càng không.

Trong tình yêu, Bọ Cạp rất yêu chiều và biết điều, cũng không dễ giận, nhưng một khi đã giận thật sự thì vô cùng đáng sợ. Với người có cảm xúc mạnh nhưng lại rất biết kiềm chế và ẩn nhẫn như vậy, họ sẽ không thể hiện cơn giận ngay lập tức. Họ sẽ ghi thù, chờ cơ hội để xử lý bạn triệt để.

Bạn đừng hòng qua mắt được Bọ Cạp, đặc biệt nếu phát hiện ra sự không chung thủy thì đây là lý do lớn nhất khiến bạn buộc phải đối mặt với một Bọ Cạp đáng sợ chưa từng thấy. Bọ Cạp sẽ khiến bạn chịu tổn thương gấp trăm lần những gì họ nhận được và rồi chấm dứt một cách lạnh lùng không hối tiếc. Vậy nên dù thế nào đi chăng nữa, đừng làm những người thuộc 4 cung hoàng đạo có cơn giận đáng sợ nhất trên phải nổi giận nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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