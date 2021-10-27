Thần số học: Những có số đại diện cho sự thành công, tiền tài và may mắn

Số 7 là một con số mang sự bí ẩn. Người chịu ảnh hưởng của số 7 thường là người có khả năng phân tích, nhận thức tốt và có nội tâm sâu sắc. Bên cạnh đó, có nhiều người thích con số này. Họ quan niệm rằng con số này là con số mang lại điều may mắn và thuận lợi cho họ.

Những người mang năng lượng của số 7 là những người có số 7, 16, 25 trong ngày tháng năm sinh, con số đường đời, con số nhân cách, số định mệnh...

Những người mang năng lượng của số 7 có một sự nỗ lực đáng ngạc nhiên. Những người này một khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Sự kiên trì, nỗ lực và cố gắng không ngừng chính là thứ mang thành công và sự giàu có đến cho họ.

Những người này luôn tò mò về thế giới, luôn muốn nâng cao tri thức của bản thân và là những người luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân về bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Những người này được trời phú cho một khả năng chữa lành tự nhiên. Họ thích làm việc một mình và chỉ thành công khi tự mình giải quyết các vấn đề.

Những người này có thể có một cuộc sống khó khăn lúc còn trẻ, nhưng càng trưởng thành họ càng dày dạn kinh nghiệm, càng biết mình phải làm gì để có được cuộc sống như mong muốn. Chính vì thế, nếu họ theo đuổi việc làm giàu, họ sẽ trở nên rất giàu có.

SỐ 8

Những người mang năng lượng của số 8 là những người có số 8, 17, 26 trong ngày tháng năm sinh, con số đường đời, con số nhân cách, số định mệnh...

Số 8 là con số đại diện cho cả tinh thần và vật chất. Đây là con số có uy quyền, thể hiện một người tự tin, có sức mạnh bên trong, có trí tuệ và có địa vị xã hội. Khác với con số 7 mang lại sự may mắn thì con số 8 này lại mang đến cho họ một quyền lực. Hay nói cách khác là người có chức, có quyền trong xã hội khiến nhiều người phải kính nể.

Những người mang năng lượng của số 8 thường là người có cái tôi rất cao, có sự quyết tâm cao độ khi bắt đầu làm một điều gì đó. Đây cũng được đánh giá là những người chuyên nghiệp và rất thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh.

Những người mang năng lượng của số 8 là người nhanh nhẹn, nhạy bén với thời cuộc. Họ có thể nhìn ra được những cơ hội tiềm ẩn trong cuộc sống của mình và nắm bắt chúng để tạo ra một cuộc sống như mong muốn.

Những người mang năng lượng của số 8 sinh ra đã có số làm một nhà lãnh đạo, một nhà kinh doanh. Càng trưởng thành, họ càng xây dựng được cho mình sự nghiệp vững chắc, ổn định. Càng về già, họ càng được sống trong sự giàu có, sung túc.

SỐ 5

Những người mang năng lượng của số 5 là những người có số 5, 14, 23 trong ngày tháng năm sinh, con số đường đời, con số nhân cách, số định mệnh...

Số 5 là con số đại diện cho tinh thần tự do, phóng khoáng và luôn tìm kiếm sự thay đổi. Với những người mang năng lượng của số 5, cuộc sống bình dị ngày này qua ngày khác giống nhau không phải là thứ mà họ theo đuổi. Những người yêu thích con số này đều có chung một vài điểm đó là yêu thích sự tự do, không muốn ràng buộc bởi bất kì thứ gì. Họ chính là họ và không một ai có thể thay đổi hay bắt họ phải thay đổi bất cứ điều gì.

Đây là những người ấm áp, thông minh và có kĩ năng giao tiếp tốt. Những người này có sự linh hoạt và có nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo. Họ biết cách sử dụng chất xám và kĩ năng của mình trong việc kiếm tiền.

Những người mang năng lượng số 5 là những người thích phiêu lưu, thích khám phá và luôn không ngừng tìm kiếm sự mới mẻ trong cuộc sống.

Đây cũng là những người có giao thiệp rộng. Nhờ sự hòa đồng, khéo léo mà những người này xây dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp giúp ích cho sự phát triển sự nghiệp của họ.

Những người chịu ảnh hưởng của số 5 là những người có khả năng phục hồi rất nhanh, chính vì thế dù có phải đối mặt với bao nhiêu thất bại họ vẫn đứng lên và tìm kiếm thành công cho mình. Bởi vậy, cuộc sống của những người mang số 5 càng về sau càng giàu có, hưng thịnh.

SỐ 1

Những người mang năng lượng của số 1 là những người có số 1, 10, 19, 28 trong ngày tháng năm sinh, con số đường đời, con số nhân cách, số định mệnh...

Số 1 là con số đại diện cho sự dẫn đầu, lãnh đạo và độc lập. Những người mang năng lượng của số 1 thường là người có khả năng dẫn dắt người khác, hạnh phúc khi được làm việc và mang những ý tưởng sáng tạo vào cuộc sống. Số 1 còn thể hiện được quyền uy của mình trong các cuộc hội họp hay dẫn dắt một cộng đồng nào đó. Nơi đó họ có thể thể hiện được bản thân của mình và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Đây cũng là những người có tầm nhìn xa và là người truyền cảm hứng cho người khác. Những người có số 1 trong biểu đồ sinh thường là người có nhiều tham vọng, nhưng không phải kiểu người sẵn sàng đạp lên người khác để đứng lên.

Rất hiếm những người mang năng lượng của số 1 không đạt được mục tiêu mà họ đã đề ra. Bởi ở họ luôn có sự quyết tâm, cầu toàn, sẵn sàng đối mặt với khó khăn để có được thành công trong cuộc sống.

Những người mang năng lượng của số 1 rất chăm chỉ và cầu tiến. Đây là tính cách cần thiết để họ tạo nên những giá trị khác biệt và thu hút thành công. Hầu hết những người mang năng lượng của số 1 đều được hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ từ rất sớm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet