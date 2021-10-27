2 tháng cuối năm của 3 cung hoàng đạo: Tiền tài khởi sắc, công việc thăng tiến và tình yêu thăng hoa

2 tháng cuối cùng của năm 2021, 3 cung hoàng đạo này sẽ nhận được nhận điều may mắn, tiền tài, công việc lẫn tình yêu đều nở rộ. Kết thúc một năm với nhiều điều bất ngờ và mở ra một năm mới vui tươi.

Cự Giải Cung hoàng đạo này cho thấy, ưu điểm lớn nhất của Cự Giải là sự trung thực, dũng cảm và có trách nhiệm. Bạn không sợ tiền mất tật mang, không thích lợi dụng, dù có kết thân với ai thì họ cũng không màng đến chuyện nhờ vả, dựa dẫm. Đây đều là những biểu hiện của tính cách tốt mà cung hoàng đạo này được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao. Cự Giải lại không giỏi lấy lòng người khác nên không ít lần bạn đánh mất cơ hội để thăng tiến, làm giàu. Cự Giải cũng dễ mềm lòng khi ai đó nhờ giúp đỡ. Nếu đã nhận lời, bạn cũng sẽ cố gắng hết sức, không khiến ai thất vọng. Nhờ những đức tính tốt này, 2 tháng tới, cuộc sống của Cự Giải cũng không tệ. Càng về sau, bạn càng nhận được nhiều điều tốt đẹp, thu nhập sung túc, tiền bạc dư dả.

Chính nhờ 2 tháng cuối năm này mà Cự Giải có thể phụ giúp được gia đình, người thân và bạn bè xung quanh. Cuộc sống cũng trở nên tốt hơn và bước sang một năm mới với nhiều điều mới mẻ và cơ hội thăng hoa lại đang chờ đón cung hoàng đạo này. Sư Tử Sư Tử là cung hoàng đạo có khí chất mạnh mẽ và là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Bạn luôn đóng vai trò là người ra quyết định trong các sự kiện. Sang tháng 11 và tháng 12 sẽ 2 tháng khởi sắc nhất đối với Sư Tử. Bởi thần may mắn đã gõ cửa mỉm cười và giúp cho Sư Tử thuận lợi hơn trong công việc cũng như tiền tài được khởi sắc. Sư Tử hãy tận hưởng 2 tháng cuối của năm này một cách trọn vẹn và vui vẻ nhất nhé.

Cung hoàng đạo này cũng rất ngay thẳng. Trong cuộc sống, bạn không thích lừa dối mọi người bằng những lời lẽ khoa trương. Sư Tử cũng không thích làm ăn chiếu lệ trong công việc. Bất cứ việc gì, bạn đã hứa là sẽ làm hết mình. 2 tháng sắp tới, Sư Tử cũng là cung hoàng đạo có cuộc sống sung túc, ấm êm, mọi việc đều viên mãn. Xữ Nữ Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, Xử Nữ vốn nhanh nhẹn, linh hoạt và giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Bạn cũng là cung hoàng đạo giàu sức sáng tạo và có thể đưa ra những ý tưởng mới lạ. Khi gặp khó khăn, bạn liên tục tìm cách để giải quyết vấn đề. Chính nhờ sự cầu toàn trong mọi việc mà giúp cho Xữ Nữ đã có những bước khỏi điểm đáng ngờ. Mọi thứ Xữ Nữ làm đều suôn sẻ và may mắn, khiến cung này không thể ngờ đến bản thân có thể làm tốt đến như vậy. 2 tháng tới, sự nghiệp của Xử Nữ sẽ dần khởi sắc. Tài sản của bạn sẽ tăng vọt trong tháng 11 và tháng 12. Trong thời gian này, bạn làm đâu thắng đấy, công việc thuận buồm, xuôi gió, ít gặp khó khăn, trở ngại. Ngoài ra, Xử Nữ còn có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hoặc có thêm nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. Cung hoàng đạo này còn độc thân cũng có cơ hội tìm được người nguyện ý với mình. Cả hai tâm đầu ý hợp, được dự đoán sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. Ảnh minh họa: Internet

3 cung hoàng đạo rất giỏi trong việc che giấu chuyện ngoại tình dù đang có một tình yêu mặn nồng Khi đã ở trong một mối quan hệ đã hứa rằng sẽ luôn yêu nhau, tuy nhiên không phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ như thế.

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