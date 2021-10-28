4 cung hoàng đạo không thích tạo 'drama', chọn cuộc sống an yên và không chưa bao giờ có sự mưu mô

Bảo Bình luôn tự chọn cho mình một lối đi riêng, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh. Trên con đường hướng đến mục tiêu, cung Hoàng đạo này sẽ chọn bỏ ngoài tai những câu chuyện không liên quan hay những "drama" ngoài lề, chỉ tập trung làm chuyện của mình thôi.

Bảo Bình được đánh giá là người có IQ và EQ đều cao. Họ sở hữu đầu óc nhanh nhẹn, sáng tạo ra những ý tưởng độc đáo, lại còn biết cách ứng xử, dễ chiếm trọn tình cảm của mọi người xung quanh. Bảo Bình rất chăm chỉ trong việc nâng cao năng lực và giá trị của bản thân, không bao giờ chịu giậm chân tại chỗ.

Người thuộc cung Thiên Bình đặc biệt giỏi những kỹ năng xã hội. EQ cao giúp họ nắm bắt được tâm tình của người đối diện và đưa ra cách ứng xử phù hợp, không làm mất lòng ai. Nhờ đó mà mối quan hệ xã hội của Thiên Bình ngày càng nhiều, mỗi khi gặp khó khăn đều có người sẵn sàng giúp đỡ.

Bảo Bình là người đơn giản, chủ trương sống không rước rắc rối về mình nên lúc nào cũng tự tách biệt với mọi thể loại ồn ào, điều này giúp tạo nên nét đặc biệt và cuốn hút ở cung Hoàng đạo này. Bảo Bình luôn biết cách dung hòa mọi chuyện và không bao giờ muốn tạo ra những mâu thuẫn không đáng có. Dù là mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp.

Cung Hoàng đạo này được nhận xét là người chân thành, sống không tính toán, nhất là với người thân và bạn bè. Họ bộc trực, chỉ muốn tận hưởng một cuộc đời đơn giản mà không động chạm đến bất kỳ ai.

Sự chân thành và đơn giản của Thiên Bình đổi lại một cuộc đời an nhiên, sạch bóng "drama". Bản thân họ cũng tự biết "né" những rắc rối không liên quan, để dành thời gian nâng cao giá trị, chăm chút cho chính mình.

Nhờ đó mà lúc nào Thiên Bình cũng toát ra một nguồn năng lượng tích cực, lối sống yêu bản thân của họ cũng trở thành nguồn cảm hứng cho không ít người. Cung hoàng đạo này luôn muốn sống một cuộc sống an yên, bình lặng và không hề có sự gây gỗ trong mọi chuyện. Họ luôn muốn mọi chuyện yên ắng và luôn biết cách dung hòa với mọi người.

Sư Tử

Trong mắt của mọi người, Sư Tử là người mạnh mẽ, giỏi giang và đầy tự tin. Họ đi đến đâu cũng thừa sức tỏa sáng bằng sự ngạo nghễ và thực lực của mình, đích thị là ngôi sao sáng giữa đám đông.

Sư Tử khá tham vọng, họ khao khát được công nhận và đứng trên đỉnh vinh quang nhìn ngắm thế giới. Chính vì vậy nên cung Hoàng đạo này lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn, vừa phải làm tốt công việc được giao, vừa trau dồi kỹ năng và sáng tạo ra những điều mới mẻ.

Sự bận rộn ấy khiến Sư Tử không có thời gian để quan tâm đến những rắc rối bên ngoài. Họ muốn dành tâm tư cho bản thân và những người mình quan tâm trong thời gian rảnh rỗi.

Sư Tử cũng chẳng phải là người mưu mô, đi lên bằng chính thực lực của mình, đây chính là tố chất đáng trân trọng ở cung Hoàng đạo này. Ở cung hoàng đạo này thì luôn muốn bản thân và đối phương đối xử với nhau một cách dung hòa, không muốn gây ồn ào, mất hòa khí với nhau.

Trong các mối quan hệ xã hội, họ luôn thẳng thắn bày tỏ thái độ, quan điểm để mang đến bầu không khí thoải mái trao đổi, giúp mọi người hiểu nhau hơn. Chính nhờ những ưu điểm này mà Sư Tử được đánh giá là nhà lãnh đạo tài ba, đủ bản lĩnh cùng tập thể chống đỡ, vượt qua mọi sóng gió.

Nhân Mã

Nhân Mã nổi tiếng là người thích bay nhảy, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Cuộc đời đối với họ là một hành trình trải nghiệm đầy quý báu mà con người chỉ có thể trải qua một lần duy nhất, vậy nên họ phải tận hưởng hết mình.

Nhân Mã là người sống đơn giản, yêu ghét rõ ràng, hết mình vì người thân và bạn bè nên dù sống ở đâu cũng được mọi người yêu mến. Với tính cách này nên Nhân Mã có khá nhiều bạn bè và cung hoàng đạo này cũng biết cách lắng nghe đối phương muốn nói gì và luôn cảm thông cho họ.

Nhân Mã ghét rắc rối, không muốn rước năng lượng tiêu cực vào người nên họ luôn chủ động tránh xa những chuyện không liên quan đến mình hoặc có nguy cơ làm nảy sinh nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến cuộc đời họ.

Nhân Mã sẽ chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình, sống cuộc đời mình mong muốn và bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào của người đời. Nếu ai đó có ý định thao túng Nhân Mã sẽ bị họ phản ứng ngay lập tức, thậm chí sẽ không ngần ngại loại người đó ra khỏi cuộc đời mình.

Nhân Mã "dĩ hòa vi quý" nhưng khi chuẩn mực sống bị động đến thì họ sẽ "xù lông nhím" một cách dứt khoát và đầy lạnh lùng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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