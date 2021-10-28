5 cung hoàng đạo có con đường sự nghiệp bất ổn nhất năm 2022, chỉ cần cố gắng may mắn sẽ mỉm cười

Khi có những biến động như đổi việc, thay đổi cách thức làm việc hay thường xuyên phải đi công tác,… thì Xử Nữ nên thích nghi, chớ nên cứng đầu cố chấp vì điều này không tốt cho bạn một chút nào.

Xử Nữ trong năm nay có nhiều thay đổi trong công việc và bạn ít nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Chính bạn cũng có cảm giác hoang mang về con đường mình đã chọn, điều này đã đẩy bạn trở thành cung hoàng đạo có sự nghiệp bất ổn nhất năm 2022.

Sự nghiệp có thể lúc lên, lúc xuống trong cả năm nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ở thái độ của bạn mà thôi. Ví dụ như khi gặp rắc rối với đồng nghiệp thì nên khéo léo xử lý, chớ nên đổ lỗi cho họ hay tranh cãi ai đúng ai sai.

Thậm chí, nếu được đi nước ngoài học thêm thì xem đó là cơ hội chứ không nên cho là thách thức.

Nếu bạn không ứng xử phù hợp sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ với đồng nghiệp, dễ xảy ra xung đột nên mỗi ngày đi làm bạn cảm thấy rất áp lực. Thậm chí có kẻ xấu tính còn tìm cách “đâm sau lưng” bạn nữa đấy.

Nhưng may mắn là với những Xử Nữ chăm chỉ thì nỗ lực sẽ được đền đáp khi mà bạn rất tập trung vào việc cải thiện chuyên môn của mình. Nên nhớ rằng, khi bạn xử lý được vấn đề với đồng nghiệp thì cơ hội tăng lương, thăng chức mới có thể được ghi nhận vào cuối năm.

Sư Tử

Sư Tử cũng sẽ được hưởng được chút may mắn với sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp nhưng trong đó đang sẵn có những rắc rối tiềm tàng mà bạn không biết. Thế nên chúng sẽ khiến bạn trở thành một trong những cung hoàng đạo có sự nghiệp bất ổn nhất năm 2022.

Nửa cuối năm mới là thời điểm căng thẳng thực sự và bạn thường xuyên giải quyết vấn đề trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Lúc này, Sư Tử cần phải bản lĩnh, kiên định hơn, theo tuvingaynay.com ngoài ra phải chăm sóc giấc ngủ của mình thật tốt thì đầu óc mới thực sự sáng suốt.

Trong năm 2022 này bạn được thử thách trong các lĩnh vực quản lý, điều phối, chỉ đạo và cộng tác, dù tưởng rằng mọi thứ trong khả năng nhưng sự thật là bạn lại lúng túng vì mọi thứ cam go hơn bạn nghĩ. Nhiều khả năng bạn sẽ không được thăng tiến trong sự nghiệp dù nỗ lực không ít.

Năm nay thiếu cơ hội để bạn thể hiện năng lực nên việc thăng tiến không hề dễ dàng, do đó bạn nên đổi hướng mục tiêu sang việc tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để tránh cảm giác buồn chán, thất vọng.

Khi bạn đã thực sự nỗ lực trong thời gian dài nhưng không được ghi nhận thì tốt hơn hết hãy thử thay đổi công việc hoặc nếu làm chỗ cũ thì cũng nên tập trung vào nhiệm vụ hỗ trợ bạn đạt được các mục tiêu dài hạn.

Thiên Bình

Thiên Bình hãy tận dụng vận may cùng cơ hội đang có một cách triệt để vì mọi sự sẽ không còn tốt đẹp được như thế nữa từ tháng 4 trở đi. Khởi động của rắc rối là khi bạn đối mặt với một xích mích nhỏ với đồng nghiệp.

Cho dù bạn cố gắng tránh mặt để không gây xung đột nhưng họ cũng không vì thế mà dễ dàng buông tha. Dù tình huống có thế nào, bạn vẫn nên bình tĩnh xem xét vấn đề thật kĩ càng và thẳng thắn đối mặt mới mong tháo gỡ căng thẳng. Sau đó là các vướng mắc trong công việc lần lượt diễn ra.

Thời điểm cuối năm không thực sự may mắn đối với những người thuộc cung Thiên Bình. Bạn rất cần tới sự giúp đỡ của mọi người, nhưng nếu không ai muốn hỗ trợ thì bạn chỉ còn cách tự cứu lấy mình mà thôi. Hãy xem đây là lúc thể hiện sự độc lập, quyết đoán của mình đi nhé, bạn đủ thông minh để xử lý vấn đề đấy.

Bạn nên ưu tiên các cơ hội có tính an toàn cao trong năm nay. Việc tham gia các dự án lớn tuy là vận may nhưng có thể tạo ra rắc rối tiềm ẩn.

Ai đang có ước mơ khởi nghiệp thì cũng nên trì hoãn thêm một chút, đây cũng là khoảng thời gian hoàn hảo để bạn tích lũy thêm kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm thành công cũng như thất bại từ người đi trước.

Còn việc triển khai ý tưởng đã ấp ủ từ lâu của mình thì nên để sang thời gian khác phù hợp hơn. Việc tránh rủi ro sẽ không mang lại sự phát triển mà bạn mong muốn, thế nhưng lại có thể giúp bạn yên ổn một thời gian, còn hơn là tự đẩy mình vướng vào rắc rối.

Ma Kết

Ma Kết cho thấy sự nghiệp của bạn tuy không gặp nhiều khó khăn, trở ngại như những chòm sao trên nhưng nhìn chung mọi thứ lại khá nhạt nhòa, tuy có thời điểm thuận lợi nhưng không phải ai cũng biết tận dụng tốt cơ hội đang có. Thế nên không ít người trở thành cung hoàng đạo có sự nghiệp bất ổn nhất năm 2022.

Bạn hãy tận dụng khoảng thời gian trước mắt để nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực nghề nghiệp. Thay vì ở mãi trong vùng an toàn, hãy thử vạch ra những mục tiêu lớn, kiên trì theo đuổi vì sự yên ổn tạm bợ chính là cái bẫy khiến bạn lùi bước so với mọi người xung quanh đấy.

Thời gian nửa đầu năm bạn được nhiều người hỗ trợ nhưng việc này cũng đồng nghĩa là bạn có áp lực, chịu sự thúc ép của họ. Do đó, Ma Kết cũng phải chịu nhiều vất vả, bạn phải thật chăm chỉ mới mong có được thành công. Dù sao họ thấy bạn tiềm năng và giúp đỡ đã là may mắn lắm rồi. Vì thế, đừng làm người ta thất vọng đấy nhé!

Sau đó khó khăn mỗi lúc một nhiều lên nhưng Ma Kết lại có xu hướng trốn tránh, ngại đối mặt. Bạn cứ tưởng rằng như thế là an toàn, ổn thỏa nhưng lại khiến mọi người thiếu đi niềm tin và không đánh giá cao năng lực của bạn.

Tháng cuối năm Ma Kết cũng có được điều kiện thuận lợi và từ đó giúp bạn từng bước thoát khỏi những khó khăn, nếu bạn muốn thay đổi công việc thì đây mới là thời điểm thích hợp.

Cự Giải

Áp lực trong công việc là điều không ai muốn nhưng Cự Giải lại phải đối mặt rất nhiều trong năm nay. Có thể thấy, bạn thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng. Nhất là những thời điểm bạn cần phải hoàn thiện những bước cuối cùng để ra mắt ý tưởng với mọi người.

Bạn đủ sự sáng tạo để bứt phá nhưng khi quá lo lắng bạn cảm thấy thiếu tự tin. Thay vì cố gắng để trở nên hoàn hảo, hãy thử tham khảo ý kiến của những người xung quanh, có thể họ sẽ đưa ra nhiều ý kiến có ích cho bạn. Sau khi tập hợp thông tin bạn nên chọn lọc và tìm ra cách thực hiện phù hợp, tối ưu nhất.

Nhưng dù là bạn có thể hiện mình xuất sắc thế nào thì vị trí của bạn có thể bị thử thách nghiêm trọng trong năm nay. Sự ganh đua trong công việc khiến bạn chẳng thể ngồi yên được và phải chấp nhận thử thách. Vì thế mà bạn trở nên vất vả hơn cho dù cuối cùng bạn cũng có thành tựu mà thôi.