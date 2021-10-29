Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người cùng cung hoàng đạo về chung một nhà? Sư Tử bế tắc vì tính chiếm hữu

Khi đang trong thời gian yêu đương tìm hiểu, tình yêu của 2 chú Cừu đầy vui vẻ, nóng bỏng và say đắm. Nếu đang theo đuổi cùng một lý tưởng thì cả hai sẽ là những người bạn đồng hành ăn ý.

Hai người cùng sinh ra dưới chòm sao Bạch Dương khi đi đến quyết định về chung một nhà sẽ nhanh chóng giống như cách họ vẫn thường xuyên làm khi cần đưa ra bất cứ quyết định nào.

Cả hai đều là người có ngoại hình thu hút, hấp dẫn và ưa thích chinh phục, nhất là phái mạnh. Vậy nên vấn đề lớn nhất mà hai bạn thường gặp phải chính là sự ghen tuông.

Chính điều đó khiến họ lầm tưởng rằng hôn nhân của mình cũng sẽ vẫn duy trì được sự đam mê cháy mỏng như khi đang yêu. Thế nhưng, mọi thứ cũng sẽ luôn sẵn sàng đổ bể, thậm chí sớm nhất là sau kỳ nghỉ trăng mật.

Khi thấy nửa kia được nhiều người khác phái săn đón ngay cả khi đã là hoa có chủ, một trong hai bạn sẽ trở nên hoài nghi và nóng nảy. Dần dần, các cuộc tranh cãi giữa hai bạn diễn ra thường xuyên hơn. Điều này khiến hai Bạch Dương khó có thể đi cùng nhau lâu dài nếu tiến tới hôn nhân.

Kim Ngưu

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai bạn Kim Ngưu nên duyên vợ chồng? Với tính cách và suy nghĩ của chòm sao này, khá "chắc kèo" là hôn nhân của hai bạn sẽ rất bình yên đấy. Tuy nhiên, sự bình yên đó lại chỉ kéo dài khi hai người cùng nhau có chung ý tưởng.

Là những người có tính cách chín chắn, điềm đạm và đầy tinh thần trách nhiệm, tình yêu của cặp đôi Kim Ngưu thường khá dịu dàng, êm ả. Khi ở bên nhau, họ cảm nhận trọn vẹn sự an toàn, thấu hiểu và chở che mà đối phương mang lại.

Thế nhưng mọi chuyện có thể không còn tốt đẹp như vậy nữa khi cả hai về chung một nhà. Đầu tiên là việc cả hai quá trầm tĩnh, thiếu sự lãng mạn cũng như không biết cách thể hiện tình cảm. Theo tuvingaynay.com có thể không khí gia đình sẽ rất yên bình, nhưng lâu dần sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị, mối quan hệ cả hai cũng sẽ chậm rãi phai nhạt theo năm tháng.

Hơn nữa, những người thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu rất kiên định (thậm chí bảo thủ) với quan điểm của mình. Trong quá trình chung sống, nếu cả hai có chung suy nghĩ thì không sao, nhưng một khi có mâu thuẫn quan điểm, cả hai sẽ không chịu nhường nhau cho dù đó là bạn đời của mình.

Chính sự cố chấp, bảo thủ cộng thêm khả năng giao tiếp, thể hiện cảm xúc chưa tốt của Kim Ngưu sẽ là trở ngại lớn cho cả hai.

Song Tử

Khi hai Song Tử kết hợp, tình yêu của họ đến rất nhanh, mạnh mẽ, nồng nhiệt và cũng vô cùng khó đoán như một cơn bão đổ ập vào đất tiền. Những cảm giác mới mẻ và kích thích trong quá trình yêu đương sẽ khiến họ quyết định tiến tới hôn nhân khá nhanh.

Cuộc sống sau kết hôn của hai Song Tử sẽ không bao giờ phải lo nhàm chán bởi cả hai đều là người linh hoạt, hiếu động, dí dỏm đồng thời nhanh chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Tuy nhiên, tiếng cười không phải yếu tố để quyết định toàn bộ một cuộc hôn nhân lâu bền. Tinh thần tự do của một Song Tử sẽ không cho phép họ ở nhà thường xuyên. Họ cũng khá ham chơi ham vui, vì những cuộc tụ tập với bạn bè mà bỏ bê gia đình cũng là điều có thể xảy ra.

Họ cũng vô tư, vô tâm nên không bao giờ chú ý đến cảm xúc của đối phương cũng chính là người bạn đời của mình.

Hơn nữa, khi cảm giác mới mẻ và thú vị của tình yêu – hôn nhân qua đi, họ có thể trở nên thờ ơ, lạnh nhạt hoặc thậm chí bỏ mặc nửa kia để chạy theo những kích thích khác.

Cự Giải

Trong 12 cung hoàng đạo, cặp đôi cùng sinh ra dưới chòm sao Cự Giải có lẽ là hai người không gặp nhiều vấn đề bấp bênh trong cuộc sống hôn nhân như những cung hoàng đạo khác.

Cùng sở hữu nét tính cách chân thành, hiền lành và giàu tình cảm, đây chính là "chất liệu" vô cùng cần thiết cho một cuộc hôn nhân bền lâu. Giữa hai chú Cua luôn có sự thấu hiểu, nhường nhịn, luôn quan tâm đến cảm xúc đối phương và kịp thời chia sẻ mọi vấn đề với nhau. Thế nhưng mọi chuyện có thực sự êm đềm như vậy?

Thực tế, cả đàn ông và phụ nữ Cự Giải đều ấm áp, dịu dàng, yêu thích sự lãng mạn và tránh xa rắc rối nên nhìn chung, mối quan hệ của họ khá dễ chịu, yên ả, ít nhất là ở thời gian đầu của cuộc hôn nhân.

Tuy nhiên, đôi khi quá quan tâm cũng không tốt vì khi đó sẽ trở thành sự kiểm soát, khiến đối phương mất đi sự tự do. Lúc đó cả hai đều có xu hướng muốn thoát khỏi mối quan hệ ngột ngạt này.

Sư Tử

Mang trong mình nguồn năng lượng lửa cháy hừng hực, những người thuộc cung Sư Tử có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tham vọng. Khi hai ngọn lửa dữ dội gặp nhau, nó có thể thiêu đốt mọi thứ, ngay cả chính bản thân mình.

Nói vậy không có nghĩa là hai Sư Tử tuyệt đối không bao giờ nên kết hôn mà chỉ là hai Sư Tử cần phải cực kỳ nghiêm túc với cuộc hôn nhân của mình.

Cả hai đều có cái tôi lớn, mong muốn mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và vì quá để ý bản thân mà nhiều khi quên luôn đi sự tồn tại của người bên cạnh.

Cũng bởi hai người đều rất lý trí, độc lập và thích chiếm hữu nên mối quan hệ của họ đôi khi rơi vào bế tắc. Ngoài ra, chòm sao này còn khá nóng nảy, nếu như bất đồng quan điểm, khả năng cao là sẽ có một cuộc chiến đầy cam go diễn ra ngay tại nhà.

Do đó, cặp đôi này phải thật sự yêu thương, thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau thì mới có thể giữ gìn hôn nhân hạnh phúc.

Xử Nữ

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người cùng cung hoàng đạo kết hôn? Xử Nữ luôn là người được đánh giá cao bởi tính cách tỉ mỉ, cầu toàn và luôn có những nguyên tắc riêng trong cuộc sống. Vậy nên tình yêu giữa cả hai Xử Nữ vừa hài hòa vừa kịch tính.

Vì sở hữu nhiều quan điểm tương đồng trong công việc và cuộc sống nên họ khá hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, sự cứng đầu, ương ngạnh và thích áp đặt kiểm soát của Xử Nhi có thể khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt.

Ai cũng cho rằng nếu hai Xử Nữ kết hợp, độ hoàn hảo của họ sẽ được nâng cấp nhưng chưa chắc, đó rất có thể lại là một cuộc đấu tranh cho những lý lẽ của mình và không ai chịu dành phần thua, nhường nhịn đối phương.

Một khi mâu thuẫn xảy ra, hãy dành cho nhau những khoảng lặng thích hợp để cả hai cùng nhìn nhận và kiểm điểm lại bản thân, như thế mới đảm bảo hạnh phúc gia đình. Nếu kiên nhẫn và cư xử dịu dàng thì hai bạn sẽ có một cuộc hôn nhân bền vững đấy!

Thiên Bình

Nhìn chung, hôn nhân của hai người cùng thuộc cung Thiên Bình được cho là ổn định và vui vẻ hơn rất nhiều cặp đôi cùng cung hoàng đạo.

Bởi họ đều là những người cởi mở, tinh tế và cực kỳ yêu thích cái đẹp. Khi bên nhau, họ luôn biết cách yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau. Cả hai đều khéo léo, không chỉ với bạn đời của mình mà còn với gia đình nội ngoại.

Hai Thiên Bình lại đều là người có gu thẩm mỹ nên cũng dễ dàng hợp ý trong việc đưa ra các lựa chọn khi mua sắm đồ đạc, nội thất trong nhà.

Vấn đề lớn nhất của hai người nằm ở việc chi tiêu trong gia đình. Để tránh mâu thuẫn xảy ra, tốt nhất cả hai nên thương lượng, bàn bạc với nhau để cùng đi tới thống nhất trước khi mua sắm thứ gì đó có giá trị trong nhà hoặc cho bản thân. Bởi cả hai đều là người mê hàng hiệu, nếu mạnh ai nấy quyết thì tình hình tài chính trong gia đình sớm muộn gì cũng rơi vào tình trạng báo động đấy.

Bọ Cạp

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai Hổ Cáp có tính sở hữu cao tiến tới hôn nhân? Bởi chòm sao này nổi tiếng có máu ghen tuông và rất thích kiểm soát đối phương theo ý mình, nên cuộc sống sau hôn nhân của cả hai có thể sẽ là những ngày cố gắng bảo vệ hạnh phúc nhưng chính xác lại khiến gia đình mình rơi vào sóng gió.

Trong quá trình yêu, cả hai có thể say đắm nhau bởi sự tinh tế, nhạy cảm của người kia. Điều này giúp họ có thể dễ dàng nắm bắt cảm xúc của người mình yêu. Đây cũng là chòm sao sống thực tế, có trách nhiệm, biết bao dung cho nửa kia và sẵn sàng thay đổi bản thân để xây dựng cuộc sống gia đình yên ấm.

Tuy nhiên, một khi bước vào cánh cửa hôn nhân, mọi chuyện có thể sẽ không còn đơn giản như khi yêu nữa. Bản tính đa nghi là yếu tố gây nên nhiều sóng gió cho hạnh phúc hôn nhân của cả hai. Khi sự ghen tuông che mờ đôi mắt thì cặp đôi sẽ dễ dàng phát điên với nhau.

Chỉ cần một trong hai đi làm về muộn hơn thường ngày một chút thôi cũng đủ để châm ngòi cho một trận cãi vã không hồi kết. Nếu mâu thuẫn trở nên sâu sắc, một người có thể dứt khoát ra đi để mặc người còn lại ôm hận, tìm cách trả thù.

Nhân Mã

Sẵn tính vui vẻ, hài hước, lạc quan và sôi nổi, không có gì ngạc nhiên khi hôn nhân của hai Nhân Mã luôn ngập tràn tiếng cười.

Cả hai lại đều là người mê dịch chuyển nên sẽ hiếm khi thấy cặp đôi Nhân Mã ở nhà vào mỗi cuối tuần. Ngay từ khi đang yêu, hai người đã là người bạn đồng hành lý tưởng của nhau trên mọi nẻo đường khám phá. Cả hai dễ dàng tạo ra những kỷ niệm tươi đẹp và thú vị qua mỗi chuyến đi.

Có điều, nếu một ngày nào đó một trong hai cần sự chia sẻ thì sẽ hơi khó để nhận được sự quan tâm ngay lập tức từ người còn lại. Bởi cái tính tự do bay nhảy quá mức khiến chòm sao này lúc nào cũng đặt tâm trí ở những điều bên ngoài, sẽ thiếu đi thời gian dành cho bạn đời của mình.

Hôn nhân nếu không có sự vun vén và sẻ chia sẽ khó mà bền chặt. Tiếc rằng, cặp đôi Nhân Mã lại coi trọng những trải nghiệm tự do trong tâm hồn hơn là xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Ma Kết

Là con người cuồng công việc, khi hai Ma Kết về chung dưới một mái nhà, tình trạng này cũng không thay đổi là mấy.

Cuộc sống sau hôn nhân của hai con người nghiện công việc sẽ trải qua bằng việc mỗi sáng ăn vội ăn vàng hoặc không ăn và uống một ly cà phê. Tiếp theo đó là mỗi tối sau khi ăn mỗi người lại một góc, một máy tính để giải quyết nốt số công việc tồn đọng.

Cặp đôi Ma Kết là ví dụ điển hình cho một tình yêu bình yên và ổn định trong vòng tròn hoàng đạo. Tình cảm giữa họ nảy sinh rất nhẹ nhàng, tự nhiên bởi cả hai đều tôn trọng sự hòa hợp và tinh thần trách nhiệm.

Có thể thời gian đầu, cả hai đều thấy thích sự trưởng thành và chín chắn của đối phương khi luôn dành cho nửa kia không gian riêng tư cần thiết, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống và công việc của người kia.

Thế nhưng lâu dần, mối quan hệ thiếu sự tương tác, mạnh việc ai nấy làm sẽ chỉ dừng lại ở mức an toàn, không quá lạnh nhạt cũng như hiếm khi nồng cháy. Cả hai giống như những người cùng chung sống dưới một ngôi nhà đúng nghĩa đen, ít giao tiếp cũng ít cả thời gian vun vén tổ ấm.

Bảo Bình

Sự kết hợp giữa hai Bảo Bình cá tính và độc lập để đi đến hôn nhân, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.

Có lẽ chỉ có họ mới có thể hiểu được một người cũng kỳ quặc như mình đang nghĩ gì, cần gì. Cả hai biết khi nào nên để cho đối phương không gian riêng và khi nào nên trò chuyện, tương tác với nhau để duy trì hạnh phúc gia đình.

Cặp đôi hoàng đạo này thường khá tâm lý, thấu hiểu và giàu lòng trắc ẩn. Khi nảy sinh rắc rối, cả hai thường chọn cách đối mặt vấn đề và chia sẻ thẳng thắn với đối phương. Vì thế, họ hiếm khi giận hờn vu vơ hay hiểu lầm vớ vẩn.

Mỗi ngày trôi qua với hai Bảo Bình đều đặc biệt vì họ có hàng tá ý tưởng để khiến cho đối phương bất ngờ.

Song Ngư

Vốn là người theo chủ nghĩa lãng mạn, cũng rất biết cách vun vén tình yêu ngay cả khi đã kết hôn, không có gì ngạc nhiên khi hôn nhân của hai Song Ngư sẽ là những ngày tháng cùng nhau vào bếp, cùng nhau xem phim, cùng bình luận rôm rả về một bài viết trên Facebook mà cả hai mới đọc…

Rồi còn cả những ngày cả hai chú Cá sến sẩm tự trang trí ngôi nhà của mình, bày tỏ những lời yêu lãng mạn dành cho đối phương.

Chàng trai Song Ngư nhân hậu, trách nhiệm, giàu tình cảm chính là hình mẫu của một ông bố lý tưởng. Cô gái Song Ngư tâm lý, hiền thục, biết lắng nghe và chia sẻ nên rất phù hợp với vai trò một người nội trợ đảm đang.

Cả hai người đều dịu dàng, hiền lành, hiểu lý lẽ. Hai Song Ngư cũng khá thấu hiểu đối phương nên sẽ dễ dàng hơn khi giải quyết các mâu thuẫn hôn nhân. Do đó, đây có thể là sự kết hợp viên mãn cho một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet