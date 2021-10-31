Người sinh vào 3 tháng âm lịch này luôn có quý nhân theo sau phù trợ, làm việc gì cũng thành công

Tâm linh - Tử vi 31/10/2021 06:40

Trong cuộc đời, ai cũng sự nghiệp, cuộc sống của mình được thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng, những người có 3 tháng âm lịch này lại có sự may mắn hơn người. Công việc thuận lợi, luôn có quý nhân bên mình và làm việc gì cũng suôn sẻ.

Tháng 6 âm lịch

Những người sinh vào tháng 6 Âm lịch sinh ra là những người không để bản thân nhàn rỗi. Họ chăm chỉ, tự giác và tỉ mỉ. Trước khi làm việc gì, họ luôn tính toán kỹ lưỡng nên ít khi mắc sai lầm. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, họ thường có bước tiến nhanh trong công việc.

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Trước 30 tuổi, họ nắm bắt nhiều cơ hội đến với mình. Dù làm trong ngành nghề gì, họ cũng có những bước tiến lớn. Người sinh tháng này giỏi ăn nói, có tài thuyết phục người khác. Ngoài ra, họ có thể làm mọi việc với tâm thế bình tĩnh. Sau tuổi 35, sự nghiệp của họ thăng tiến càng nhanh, thu nhập từ đó cũng dồi dào.

Tháng 11 âm lịch

Những người sinh vào tháng 11 Âm lịch thường năng động, tự tin và có suy nghĩ tích cực. Họ sống tự lập, muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Người sinh vào tháng này tài năng hơn người, lại có nghị lực vươn lên.

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Vì vậy, sự nghiệp của họ xuôi thuận, suôn sẻ hơn người. Sau tuổi 35, người sinh ngày này đạt được nhiều thành công, họ được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp coi trọng. Dù trong giai đoạn nào trong cuộc đời, họ đều được quý nhân phù trợ, dễ tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc đời. Về già, họ có cuộc sống khá đầy đủ, không phải lo lắng đến chuyện cơm ăn, áo mặc.

Tháng 5 âm lịch

Người sinh vào tháng 5 Âm lịch thường mang tính cách sôi nổi, hài hước và lạc quan. Họ hòa đồng, nói chuyện có duyên nên được nhiều người yêu quý. Trong cuộc sống, người sinh tháng này dễ gặp được quý nhân, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận hơn người.

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Sau thời kỳ khó khăn ban đầu, sự nghiệp của người sinh tháng 5 Âm lịch dần ổn định. Sau năm 35 tuổi, họ đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có nhiều cơ hội thăng tiến. Sự nghiệp của họ càng về sau càng thăng hoa, cuộc sống của họ cũng đủ đầy, hạnh phúc. Người sinh tháng 5 Âm lịch được dự báo sẽ trở thành ông/bà chủ, mang lại công ăn việc làm cho nhiều người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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