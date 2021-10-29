4 cung hoàng đạo nữ có sức hút các 'vệ tinh' xung quanh cực mạnh, có chồng thì được cưng hết nấc

4 cung hoàng đạo này luôn được các anh chồng yêu chiều hết mực. Khi chưa có chồng thì được nhiều người theo đuổi, vây kín. Các cô nàng này dễ dàng nắm bắt được trái tim các chàng và các chàng cũng phải chết mê chết mệt với các nàng.

Bạch Dương Bạch Dương là những cô nàng mạnh mẽ, tự lập và có lòng tự trọng cao. Họ không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai và luôn khao khát thể hiện tài năng, trở thành tâm điểm chú ý của đám đông. Cung Hoàng đạo này có nhiều nhu cầu vật chất và họ thường sẽ dành thời trẻ của mình để làm việc cật lực, không chỉ phục vụ cho bản thân mà còn chăm sóc cho người thân yêu. Là một nữ cường nhân nhưng Bạch Dương trong tình yêu cũng chỉ một chú mèo đáng yêu, thích nũng nịu người bên cạnh. Vốn là người thẳng thắn, cung Hoàng đạo này sẽ không tiếc lời cám ơn và khen ngợi dành cho người yêu, không hề che giấu cảm xúc của mình. Chính vì vậy mà người yêu hay chồng của Bạch Dương luôn cảm nhận được tình cảm của họ, cả hai còn dễ dàng trao đổi để thấu hiểu nhau hơn, giúp tình cảm thêm bền chặt. Không chỉ ủng hộ về mặt tinh thần, Bạch Dương còn là cánh tay đắc lực của chồng trong công việc, họ luôn có những ý tưởng độc đáo và các cách giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý nhờ vào trải nghiệm và vốn kiến thức sâu rộng. Có thể nói, chính trí tuệ và cảm xúc của Bạch Dương giúp cuộc sống hôn nhân của họ thêm vui vẻ và hạnh phúc.

Sư Tử Sư Tử vốn là những cô nàng mạnh mẽ, kiên cường không ai sánh bằng. Cũng giống như Bạch Dương, Sư Tử rất tham vọng, chẳng bao giờ chịu yên phận mà lúc nào cũng không ngừng tìm cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Sư Tử thường bị lầm tưởng là người khô khan, khó có thể giữ được tình yêu lâu dài bởi vì bản thân họ quá bận rộn, lại không ngọt ngào như nhiều cô gái khác. Nhưng nếu ai có suy nghĩ như thế thì thật sai lầm, khi rơi vào lưới tình với Sư Tử, người đàn ông không chỉ chìm đắm trong hạnh phúc mà còn ngày càng yêu thương và chiều chuộng họ. Sư Tử có vốn sống sâu rộng, lại nhiều kinh nghiệm trải đời và óc quan sát tinh tế. Họ dễ dàng nắm bắt được tâm tư tình cảm của người bên cạnh nên luôn khiến họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi cả hai ở bên nhau. Sư Tử cư xử chừng mực, biết lắng nghe và chia sẻ, tùy cơ ứng biến để làm đối phương hài lòng. Trông cứng nhắc thế thôi nhưng Sư Tử đôi khi cũng rất đáng yêu, biết làm nũng đúng lúc, đúng chỗ nên càng được người yêu và bạn đời yêu thương.

Thiên Bình Sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, phong thái cao sang, đầy tinh tế, chẳng có gì khó hiểu khi Thiên Bình đi đến đâu cũng được thiên hạ săn đón. Họ chính là một trong những cung Hoàng đạo dễ khiến người ta bị "cảm nắng" trong lần gặp đầu tiên nhất. Bình thường Thiên Bình đã là kiểu cô nàng khiến đấng mày râu muốn chiều chuộng hết mực chứ đừng nói đến chuyện sau này cưới họ về làm vợ, các ông chồng sẽ biến họ thành nàng công chúa của riêng mình. Nhưng không phải khi không mà Thiên Bình lại được yêu chiều như vậy, họ không chỉ là những cô gái dịu dàng, tinh tế, mà còn rất tài giỏi, thừa sức gây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc. Giống như trong công việc, Thiên Bình đối với việc nhà cũng có thể một tay lèo lái, chăm sóc cho chồng con kỹ lưỡng đến tận răng, gia đình 2 bên không thể phàn nàn bất kỳ điều gì ở nàng dâu này. Một người phụ nữ hoàn hảo như Thiên Bình tìm kiếm đã khó, có được rồi không biết giữ thì chính là sai lầm của người đàn ông. Song Ngư Song Ngư là những cô gái nhạy cảm, nhìn thấu lòng người và nắm bắt tâm lý người đối diện. Nhờ đó mà cung Hoàng đạo này luôn làm hài lòng thế giới xung quanh, không bao giờ để ai đó phật lòng hay gây ra mâu thuẫn. Song Ngư cũng rất biết chăm sóc vẻ ngoài của mình, điều đó giúp họ tạo được ấn tượng tốt ngay cả trong lần gặp đầu tiên. Nhẹ nhàng, thanh thoát lại còn biết cách ứng xử, Song Ngư chính là kiểu bạn gái lý tưởng khiến khối đàn ông đổ rạp dưới chân. Sau khi kết hôn, cung Hoàng đạo này sẽ chuyên tâm chăm lo và vun vén cho tổ ấm của 2 người, biết chia sẻ buồn vui với chồng để cả hai cùng nắm tay nhau vượt qua mọi chông gai, sóng gió. Cuộc sống hôn nhân nhờ đó mà trôi qua bình yên, dung dị, vợ hết mình vì gia đình, chồng yêu chiều, xem vợ như nàng công chúa của riêng mình, khiến ai cũng ghen tị. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm cho quý độc giả. Ảnh minh họa: Internet

5 cung hoàng đạo có con đường sự nghiệp bất ổn nhất năm 2022, chỉ cần cố gắng may mắn sẽ mỉm cười Những cung hoàng đạo có sự nghiệp bất ổn nhất năm 2022 này đừng vội buông xuôi. May mắn sẽ mỉm cười với bạn sớm thôi. Chỉ cần bạn cố gắng và cải thiện bản thân mình sẽ có những bước tiến xa hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-cung-hoang-dao-nu-co-suc-hut-cac-ve-tinh-xung-quanh-cuc-manh-co-chong-thi-duoc-cung-het-nac-433569.html