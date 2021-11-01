5 cung hoàng đạo luôn muốn được nửa kia âu yếm và nhận cái ôm theo một cách rất riêng

Họ bao bọc bạn từ trên xuống dưới bằng những cái ôm ấp bạn và người yêu của họ thường rất yêu thích điều đó! Đôi khi những cái ôm ấm áp đó lại khiến bản thân họ cảm thấy được an toàn và không còn một rào cản nào có thể phá vỡ được họ.

Những người thuộc cung này rất thích việc âu yếm và thực sự rất giỏi làm việc đó! Họ sẽ nghịch tóc bạn và thậm chí khiến bạn nổi da gà với cách chạm vào từng sợi tóc, họ ưa thích nhất là hơi đánh rối mái tóc ấy.

Họ thích được đối mặt với người yêu, sử dụng đôi chân kẹp lấy cơ thể bạn, và một cánh tay sẽ tự động đặt ngang hông của bạn. Kim Ngưu khá thú vị khi muốn được nửa kia của mình ôm theo một cách rất riêng và không hề muốn 'đụng hàng' với bất kì ai. Điều này đã tạo nên sự thăng hoa trong tình yêu của họ và mối quan hệ luôn có sự bền chặt.

Cung hoàng đạo này rất khéo léo với những hành động âu yếm của mình. Đây là cách họ sử dụng để đến gần bạn hơn và cũng là cách thể hiện tình cảm nồng nàn của mình.

Cự Giải

Khi những người thuộc cung Cự Giải bắt đầu có những hành động âu yếm, đó là dấu hiệu cho thấy họ đã và đang mở lòng với bạn. Bên cạnh đó, họ đang cho bạn cơ hội để tìm hiểu họ và chấp nhận bạn là một phần trong cuộc sống của họ. Có lẽ thường nhật họ sẽ không cho phép bản thân quá dễ dãi với một người khác giới nào. Nhưng nếu bạn là người đặc biệt thì Cự Giải sẽ không ngần ngại phá bỏ bức tường ấy mà đến bên cạnh bạn một cách rất chân thành.

Họ cho phép bạn nhìn thấy khía cạnh dễ bị tổn thương nhất của họ, nó có nghĩa là họ tin tưởng bạn. Vì vậy, âu yếm là một bước tiến lớn đối với Cự Giải.

Sư Tử

Sư Tử thực sự rất thích âu yếm và đụng chạm da thịt. Nó làm cho họ cảm thấy gần gũi hơn với người yêu. Sư Tử chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nằm bên cạnh người ấy, thực sự đó, chỉ muốn ở bên cạnh bạn.

Vì vậy, đừng bao giờ coi đây là một hành động lạnh lùng vì điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Sư Tử. Nếu bạn thật sự là 'chân ái' của cung hoàng đạo này thì họ sẽ mở lòng và cho phép bạn bước vào cuộc sống của họ. Bạn sẽ dễ dàng nhận những cái ôm 'da diết' từ cung này và bạn sẽ cảm nhận sự chân thành mà cung này đối với bạn.

Song Ngư

Song Ngư thậm chí còn nằm mơ về việc ôm ấp và được ôm ấp. Họ rất thích tư thế bế hoặc ẵm. Ngực và vai của bạn trở thành gối của họ. Họ cảm giác mình được yêu khi được người bạn trai của mình làm những hành động này. Bởi, những kiểu ôm như thế làm cho bản thân của họ cảm thấy mình như một công chúa nhỏ của đối phương và muốn được đối phương chiều chuộng.

Nếu không có người yêu, vậy thì đám thú nhồi bông có số lượng lớn sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Họ cần một cái gì đó hoặc một ai đó gần gũi để khiến cảm thấy an toàn và được yêu thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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