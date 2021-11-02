Ngày may mắn của 12 cung hoàng đạo trong tháng 11: Bảo Bình thoát kiếp FA, Bọ Cạp tiền 'rủng rỉnh' đầy túi

Tháng 11/2021 này, Bạch Dương có nhiều đột phá trong sự nghiệp của mình. Nhiều cơ hội mở ra, tinh thần cũng luôn ở tình trạng tốt giúp những chú Cừu làm việc hăng say, chủ động tìm kiếm điều mới mẻ.

- Ngày 3: Cảm hứng dồi dào, công việc phức tạp đến đâu cũng tìm được hướng tháo gỡ. Các mục tiêu, nhiệm vụ trong ngày đều được hoàn thành xuất sắc. Bạn còn truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh để cả tập thể cùng cố gắng.

- Ngày 4: Bừng bừng khí thế, hiệu suất công việc nâng cao. Chòm sao này còn cho thấy khả năng lãnh đạo hoặc tiên phong trong nhóm, trở nên vô cùng nổi bật.

- Ngày 7: Một ngày ngập tràn niềm vui, nhân duyên tốt đẹp tạo động lực cho người độc thân đi tìm hạnh phúc. Tâm trạng phơi phới cả ngày cũng khiến môi trường xung quanh tràn đầy sức sống.

- Ngày 22: Biết vận dụng linh hoạt các kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm đã tích lũy sẽ giúp bạn mở ra những bước tiến đột phá. Càng về cuối năm mọi chuyện càng trở nên thuận lợi.

- Ngày 25: Một vài cơ hội tình cảm xuất hiện, hãy lấy hết can đảm để thể hiện tình yêu rõ ràng hơn, khả năng thành công đang rất cao.

- Ngày 29: Cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến nhiều hơn cho công việc khi được cấp trên tạo điều kiện, đồng nghiệp giúp đỡ tận tình. Môi trường làm việc hiện tại cho phép bạn thoải mái phát huy bản thân nên nhiệt huyết dâng rất cao.

Kim Ngưu

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 6, 10, 13, 19

Đối với Kim Ngưu, tháng 11 có thể nói là tháng để bạn xem xét và điều chỉnh lại các kế hoạch của bản thân cho phù hợp với yêu cầu của thực tế. Bạn cần có những bước tiến chậm mà chắc, hơn là vội vàng rồi đổ bể tất cả. Cơ hội sẽ đến với bạn cụ thể trong các ngày sau:

- Ngày 6: Tầm nhìn độc đáo và nhạy bén với thị trường cho phép bạn khám phá thêm nhiều cơ hội kiếm tiền, cải thiện thu nhập như mong muốn. Bạn đang có sẵn lợi thế hơn so với người khác nên hãy nhanh tay tận dụng ngay nhé.

- Ngày 10: Sự nghiệp thuận lợi, có sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài. Nhưng bạn cũng không nên vì có người giúp đỡ mà sinh tâm lý ỷ lại kẻo trong thành công này, bạn chỉ là người đóng "vai phụ" nhạt nhòa.

- Ngày 13: Việc kinh doanh có nhiều bước tiến khả quan. Nếu có người chủ động đứng ra muốn giúp đỡ, bạn nên kiểm tra xem động cơ của đối phương là gì trước khi chấp thuận, còn nếu tự bản thân bạn cũng làm được mọi thứ thì hãy khéo léo từ chối.

- Ngày 19: Nhân duyên khác giới rất tốt, có thể tranh thủ để xích lại gần với người bạn "thầm mến". Đừng quá lo lắng những điều còn chưa xảy ra, hạnh phúc phải tự mình tìm kiếm mới thực sự là của bạn.

Song Tử

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 9, 16, 17, 22, 26

- Ngày 9: Đào hoa nở rộ, bạn nên tranh thủ mở rộng mối quan hệ hoặc năng nổ ra ngoài vui chơi với bạn bè để tìm kiếm nhân duyên cho mình. Hãy cứ tự tin thể hiện bản thân như bạn vốn vậy, may mắn dễ đến.

- Ngày 16: Sự chủ động sẽ mang tới cho bạn nhiều may mắn trong ngày này. Đừng mãi ngồi im một chỗ đợi chờ nữa nhé, tự mình tìm kiếm cơ hội, bạn sẽ biết điều gì phù hợp nhất với bản thân. Trong chuyện tình cảm, nếu bạn đang có ý định tỏ tình thì hãy nắm bắt thời cơ tốt trong ngày hôm nay.

- Ngày 17: Có thu hoạch tài chính bất ngờ, thu nhập tăng tiến ở các hạng mục đầu tư. Tâm trạng nhờ thế cũng thoải mái và vui vẻ hơn.

- Ngày 22: Có thể hoàn thành tất cả các mục tiêu đã định trước, cũng có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân trong tập thể.

- Ngày 26: Có cơ hội vươn lên dẫn đầu so với các đồng nghiệp, làm việc tích cực sẽ đạt kết quả mỹ mãn.

Cự Giải

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 3, 6, 21, 23, 24

- Ngày 3: Ngày vượng duyên, các cặp đôi có bước tiến triển mới trong mối quan hệ. Những cảm xúc mập mờ trở nên rõ ràng hơn, người độc thân cũng được dự đoán sẽ sớm có tin vui.

- Ngày 6: Chỉ cần bạn tích cực mở rộng mối quan hệ và tăng cường tiếp xúc với người khác, cơ hội gặp quý nhân trong hôm nay khá cao. Dưới sự chỉ dẫn và giúp đỡ của đối phương, việc tạo ra hiệu quả tốt là điều không khó.

- Ngày 21: Thời gian thu về lợi nhuận của một số dự án kinh doanh mà bạn đang theo đuổi. Những sự chăm chỉ trước đây cũng có kết quả trong hôm nay. Đừng quên dành lời cảm ơn chân thành cho những người đã luôn bên cạnh và giúp đỡ bạn cho đến ngày hôm nay nhé.

- Ngày 23: Hăng hái thể hiện năng lực của bản thân, tích cực trao đổi để thống nhất phương pháp làm việc, đối với nhiệm vụ mới cũng có tinh thần chủ động và tự giác đảm nhiệm.

- Ngày 24: Nguồn cảm hứng dồi dào, nhiều ý tưởng nảy ra giúp công việc được suôn sẻ hơn. Bạn có thể có được cảm giác hoàn thành với sức sáng tạo phong phú mà bản thân đang có.

Sư Tử

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 13, 25

Có vẻ như tháng 11/2021 này sẽ là một tháng ít biến động với Sư Tử. Mọi thứ diễn ra đều đều, chưa có sự đột phá nhưng bạn vẫn có thể xoay chuyển tình huống bằng cách tận dụng kịp thời những lợi thế mình có vào những ngày may mắn dưới đây.

- Ngày 13: Đầu óc linh hoạt, thích hợp xử lý những công việc có độ khó cao, sẽ có thành tích vượt trội. Chỉ cần bạn giữ được sự

- Ngày 25: Đón vận may về tài lộc, thích hợp để tiến hành các hạng mục kinh doanh. Ngày này tích cực ra ngoài sẽ dễ gặp được quý nhân, hoặc nhân vật tầm cỡ giúp đỡ.

Xử Nữ

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 10, 20

- Ngày 10: Có cơ hội giành được quyền chủ động trong công việc, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao với những biểu hiện xuất sắc của bạn. Mọi việc tiến triển thuận lợi khiến chòm sao này vô cùng hài lòng với tiến độ và hiệu suất mình tạo ra.

- Ngày 20: Học hỏi được những kinh nghiệm quý giá từ chính đối thủ cạnh tranh. Những cuộc đàm phán cũng vô cùng suôn sẻ trong ngày này, làm vừa lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất, điều này giúp ích rất nhiều cho việc phát triển sự nghiệp của bạn.

Thiên Bình

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 2, 11, 15, 16, 21, 22, 23

- Ngày 2: Đời sống tình cảm lãng mạn ngọt ngào, đào hoa nở rộ, hạnh phúc đong đầy. Trong một ngày có nhiều niềm vui tình duyên như này, người độc thân chớ bỏ lỡ cơ hội để tìm kiếm người đồng hành với mình. Hãy năng ra ngoài hẹn hò, giao lưu, có như vậy mới dễ "thoát ế" nhé.

- Ngày 11: Một ngày bận rộn cho việc kiếm tiền, thu nhập chính và phụ đều đổ về túi. Tuy có nhiều việc phải giải quyết nhưng nhìn thấy lợi ích đạt được sớm nên bạn cũng hăng hái vô cùng.

- Ngày 15: Sự nghiệp hanh thông, đầy tinh thần chiến đấu và nhiệt huyết với mọi việc. Quý nhân xuất hiện bất ngờ mang theo thông tin hữu ích cho lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Bạn nên nắm chắc cơ hội để phát triển nhanh hơn.

- Ngày 16: Đôi lứa có một ngày vô cùng ngọt ngào. Sự dịu dàng của đối phương sẽ khiến bạn cảm thấy rất ấm áp, tình yêu khiến bạn tràn ngập mong đợi vào cuộc sống này.

- Ngày 21: Nắm được những thông tin đầu tư hữu ích và đón đầu xu hướng cho phép bạn có lợi thế hơn nhiều đối thủ cạnh tranh, nhờ vậy mà lợi nhuận thu về cũng vô cùng khả quan.

- Ngày 22: Bạn có thể nhận được phần thưởng xứng đáng trong nỗ lực cạnh tranh ở nơi làm việc. Rõ ràng là tinh thần cầu tiến và quyết tâm không chịu bỏ cuộc của bạn đang đem đến cho bạn những lợi ích không nhỏ. Ngày này cũng rất có lợi cho người kinh doanh mạnh dạn đầu tư.

- Ngày 23: Công việc suôn sẻ, tiến độ được đảm bảo. Bạn nên chủ động hỏi xin góp ý từ người xung quanh để điều chỉnh bản thân, tự hoàn thiện chính mình.

Bọ Cạp

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 2, 5, 14, 21, 28

- Ngày 1: Tháo gỡ được rất nhiều hiểu lầm trong các mối quan hệ. Dù là đồng nghiệp, bạn bè hay tình nhân, nếu đôi bên có sự hiểu lầm lẫn nhau, xin vui lòng giải thích rõ ràng trong ngày hôm nay để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.

- Ngày 2: Cơ hội và thách thức đồng thời xuất hiện, nếu biết tận dụng tốt thì sẽ có cơ hội kiếm tiền rất rủng rỉnh.

- Ngày 5: Một ngày ngập tràn lãng mạn cho người đang yêu. Hãy thoải mái tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp của ngày hôm nay để hai trái tim ngày càng xích lại gần nhau hơn.

- Ngày 14: Ngày vượng tài vượng lộc, có người có ý định tham gia trò cờ bạc đỏ đen nhưng chớ nên quá ham những trò may rủi như vậy kẻo tiền kiếm được nhiều cũng sớm hao hụt. Những người theo nghiệp kinh doanh nếu đã có nền tảng ổn định thì ngày này cũng dễ dàng thu lợi.

- Ngày 21: Tình duyên đào hoa, người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng ưng ý qua giới thiệu của bạn bè, người quen. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ tiến triển khá nhanh.

- Ngày 28: Không phải lo lắng về bất cứ vấn đề nào trong ngày này, bạn có thể đạt được điều mình mong muốn mà không cần tốn quá nhiều công sức như trong tưởng tượng.

Nhân Mã

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 6, 8, 18

May mắn đến trong những ngày vượng vận của Nhân Mã tháng 11/2021 mang tới cho bạn những cơ hội tuyệt vời để cải thiện công danh sự nghiệp và tài lộc của mình như mong muốn.

- Ngày 6: Tinh thần phấn chấn, năng động, tích cực trong mọi việc. Nhờ vậy, bạn có thể giải quyết rất nhiều hạng mục "khó nhằn" mà bản thân từng nghĩ sẽ phải bỏ cuộc trước đó, mang thể hiện xuất sắc của bạn có thể nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên.

- Ngày 8: Tài vận hanh thông nhưng chủ yếu đến từ các khoản thu nhập phụ, công việc tay trái, việc làm thêm... Nỗ lực bấy lâu đến ngày thu hoạch. Bạn nên có kế hoạch tiết kiệm cụ thể mới duy trì được tài khí, đừng thấy có tiền là vội vàng tiêu pha phí phạm.

- Ngày 18: Một ngày tốt lành tìm kiếm tình yêu. Đào hoa vượng, tình duyên suôn sẻ, rất có thể sẽ gặp được đối tượng đúng như mong muốn của bản thân, tình cảm phát triển nhanh chóng.

Ma Kết

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 2, 13, 15, 20, 29

- Ngày 2: Ngày đào hoa nở rộ, có nhiều cơ hội tiếp xúc với những bạn khác giới không chỉ có lợi cho công việc mà cả đường tình duyên của cung hoàng đạo này.

- Ngày 13: Một ngày lãng mạn thích hợp để hẹn hò. Bạn có thể sẽ vô tình gặp ai đó mình có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên, cảm xúc lần này mãnh liệt đến mức khiến bạn chủ động tìm kiếm thông tin về người ấy.

- Ngày 15: Là một ngày làm việc hăng hái, Kết Kết nên tranh thủ hôm nay để nhanh chóng hoàn thành công việc còn nhiều dang dở. Những ý kiến góp ý bạn đưa ra trong hôm nay cũng rất hữu ích, đa phần đều được đánh giá cao và nhanh chóng được thông qua.

- Ngày 20: Tài lộc dồi dào, có cơ hội trúng thưởng, nhận quà; kế hoạch đầu tư kinh doanh cũng có tiến triển khả quan, thu về nguồn lợi nhuận đáng kể.

- Ngày 29: Nhân duyên tốt đẹp, hãy cứ thoải mái là chính mình và nở nụ cười nhẹ nhàng khi đối mặt với mọi việc. Sức hút tự nhiên từ bạn sẽ giúp bạn cải thiện tình duyên của bản thân.

Bảo Bình

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 1, 5, 11, 12, 17 và 27

- Ngày 1: Tình cảm tiến triển tốt đẹp, ai muốn sớm thoát kiếp FA có thể nhờ người mai mối, giới thiệu cho đối tượng phù hợp.

- Ngày 5: Những người đã có kế hoạch đầu tư trước đó có thể mạnh dạn tiến hành, đừng bỏ lỡ thời cơ có thể kiếm tiền. Sự quyết đoán trong hôm nay có thể sẽ mang đến cho bạn những khoản lợi nhuận vượt cả dự kiến.

- Ngày 11: Có mối quan hệ đặc biệt với người khác giới, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ người đối phương trong công việc hoặc trong cuộc sống. Nếu là người đã có đôi thì nên cẩn trọng với mối quan hệ khác giới bên cạnh kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có.

- Ngày 12: Các đơn hàng lớn sẽ đến trong hôm nay, người làm kinh doanh sẽ thấy bận rộn hơn hẳn, cần có sự chuẩn bị kỹ càng để không gây ra bất cứ sai sót đáng tiếc nào.

- Ngày 17: Mặc dù có một chút khó khăn ập tới nhưng đó cũng là cơ hội để bạn đột phá giới hạn của bản thân. Trải qua lần này, bạn sẽ thấy bản thân có những tiến bộ đáng kể.

- Ngày 27: Năng lực ứng biến linh hoạt, có thể giải quyết êm đẹp mọi vấn đề. Nhờ vậy, bạn tạo dựng được lòng tin với cấp trên và đồng nghiệp.

Song Ngư

Ngày may mắn tháng 11/2021: Ngày 12, 13, 20

- Ngày 12: Các mối quan hệ trong công việc rất tốt đẹp, mọi người chủ động giúp đỡ nhau một tay để hoàn thành nhiệm vụ chung nhanh nhất. Tinh thần đoàn kết của nhóm khiến Ngư Nhi hăng hái thể hiện và đóng góp bản thân.

- Ngày 13: Một ngày nhiều việc nhưng phần thưởng nhận về vô cùng xứng đáng. Khả năng xã giao cũng giúp ích cho bản rất nhiều trong hôm nay. Đừng quên hơn chia sẻ niềm vui trong ngày với những người đã nhiệt tình giúp đỡ bạn nhé.

- Ngày 20: Người độc thân được người khác phái chủ động tiếp cận và thể hiện thiện cảm, có thể cho cả hai cơ hội tìm hiểu thêm về nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet