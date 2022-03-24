Tháng 7 cung gì? Tính cách, tình yêu và sự nghiệp của những người sinh tháng 7

Trong chiêm tinh học phương tây 12 cung Hoàng Đạo là mười hai cung 30° của Hoàng Đạo, bắt đầu từ điểm Xuân Phân (một trong những giao điểm của Hoàng Đạo với Xích đạo thiên cầu), còn được gọi là Điểm Đầu của Bạch Dương

12 Cung Hoàng Đạo có nguồn gốc từ những năm 1645 trước Công nguyên, do các nhà Chiêm tinh Babylon cổ đại sáng tạo ra. Trong chiêm tinh học phương tây 12 cung Hoàng Đạo là mười hai cung 30° của Hoàng Đạo, bắt đầu từ điểm Xuân Phân (một trong những giao điểm của Hoàng Đạo với Xích đạo thiên cầu), còn được gọi là Điểm Đầu của Bạch Dương.

Việc sử dụng 12 cung hoàng đạo để tiên đoán về tính tình, cốt cách con người cũng như công việc, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe , chuyện tình cảm, tử vi 12 cung hoàng đạo đã trở nên rất phổ biến trong đời sống văn hóa các nước phương tây và cả giới trẻ Việt Nam.

Thứ tự của 12 cung Hoàng Đạo bao gồm Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã, Bọ Cạp, Bảo Bình, Thiên Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Cự Giải, Sư Tử và Song Ngư. Mỗi khu vực được đặt tên theo chòm sao mà nó đi qua trong lúc được đặt tên.

II. Những người sinh tháng 7 thuộc cung gì?

Trong phong thủy có 12 cung hoàng đạo bao gồm Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã, Bọ Cạp, Bảo Bình, Thiên Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Cự Giải, Sư Tử và Song Ngư. Tuy nhiên không phải mỗi ngày, tháng sinh sẽ tương ứng với một cung hoàng đạo mà nó được chia ra cụ thể như sau:

Cung Bạch Dương: Từ ngày 21/03 tới ngày 20/04.

Cung Kim Ngưu: Từ ngày 21/04 tới ngày 20/05.

Cung Song Tử: Từ ngày 21/05 tới ngày 21/06.

Cung Cự Giải: Từ ngày 22/06 tới ngày 22/07.

Cung Sư Tử: Từ ngày 23/07 tới ngày 22/08.

Cung Xử Nữ: Từ ngày 23/08 tới ngày 22/09.

Cung Thiên Bình: Từ ngày 23/09 tới ngày 23/10.

Cung Bọ Cạp: Từ ngày 24/10 tới ngày 22/11.

Cung Nhân Mã: Từ ngày 23/11 tới ngày 21/12.

Cung Ma Kết: Từ ngày 22/12 tới ngày 19/01.

Cung Bảo Bình: Từ ngày 20/01 tới ngày 18/02.

Cung Song Ngư: Từ ngày 19/02 tới ngày 20/03.

Như vậy những người sinh vào tháng 7 sẽ thuộc vào một trong hai cung sau:

Những bạn sinh từ ngày 22/06 tới ngày 22/07 sẽ là cung Cự Giải

Những bạn sinh từ ngày 23/07 tới ngày 22/08 sẽ thuộc cung Sư Tử

III. Khái quát chung về hai cung hoàng đạo Cự Giải và Sư Tử

3.1. Tổng quan về cung Cự Giải (22/06 - 22/07)

Cự Giải - Cancer hay còn gọi là Bắc Giải là cung chiêm tinh thứ tư trong Hoàng Đạo, nằm giữa độ thứ 90 và 120 của kinh độ thiên thể. Những người sinh vào thời gian từ 21/6 đến 22/7 sẽ thuộc cung Cự Giải, mang hình ảnh của con Cua.

Cự Giải - Cancer hay còn gọi là Bắc Giải là cung chiêm tinh thứ tư trong Hoàng Đạo, nằm giữa độ thứ 90 và 120 của kinh độ thiên thể

Biểu tượng: Con cua.

Ngày may mắn trong tuần: Thứ 2.

Kim loại may mắn: Bạc.

Màu sắc may mắn: Màu bạc, màu trắng và màu xám.

Con số may mắn: Số 4 và số 6.

Sao chiếu mệnh: Mặt trăng.

Đá may mắn: Ngọc trai, ngọc lục bảo, ngọc mắt mèo và đá mặt trăng.

Sở trường: Gia đình và nhà cửa.

Sở đoản: Sự đối lập, thất bại hoặc bị sai khiến.

Cung hợp: Cung Bọ Cạp, cung Song Ngư.

Cung không hợp: Cung Ma Kết.

3.2. Tổng quan về cung Sư Tử (23/07 - 22/08)

Sư Tử - Leo, hay còn gọi là Hải Sư (23/7 – 22/8) là cung chiêm tinh thứ năm trong 12 cung Hoàng Đạo của Chiêm tinh học Phương Tây, nằm giữa độ thứ 120 và 150 của kinh độ thiên thể. Mỗi một cung chiêm tinh gắn liền với một bộ phận của cơ thể, được coi là nơi thể hiện sức mạnh. Sư Tử quản lý tim và xương sống. Biểu tượng của Sư Tử là một con Sư tử.

Biểu tượng: Con sư tử.

Ngày may mắn trong tuần: Chủ nhật.

Kim loại may mắn: Vàng.

Màu sắc may mắn: Màu đỏ, màu vàng và màu cam.

Con số may mắn: Số 1, số 4 và số 6.

Sao chiếu mệnh: Mặt trời.

Đá may mắn: Hồng ngọc, kim cương và đá ruby.

Sở trường: Thích xem phim, đi du lịch và tán gẫu với bạn bè.

Sở đoản: Bị coi là người ngoài cuộc và không được coi là sếp hay người lãnh đạo.

Cung hợp: Cung Kim Ngưu, cung Bọ Cạp.

Cung không hợp: Cung Bảo Bình.

Thích: Sư Tử thích mơ mộng, sự hào phóng và sự dũng cảm.

Ghét: Ghét làm đẹp, ghét sự thất bại và ghét phải chịu sự sai khiến.

IV. Những người sinh tháng 7 thuộc mệnh gì?

Những người sinh vào tháng 7 thuộc vào cung hoàng đạo khác nhau nên bạn cũng sẽ có mệnh khác nhau. Mệnh của bạn sẽ phụ thuộc vào cung hoàng đạo mà bạn mang.

Nếu bạn được sinh vào khoảng thời gian từ 1/7 – 22/7 sẽ thuộc nguyên tố nước (tương đương với mệnh Thủy theo phong thủy của phương Đông). Họ sẽ mang đặc điểm của nhóm nước đó là sở hữu trực giác cao, nhạy cảm và sống nặng tình nghĩa.

Còn nguyên tố lửa ứng với cung hoàng đạo Sư Tử, những ai sinh vào khoảng thời gian từ 23/7 đến 31/7 sẽ thuộc nguyên tố lửa (tương đương với mệnh Hỏa trong thuật phong thủy của phương Đông). Họ sẽ mang trong mình đặc điểm nổi bật của nguyên tố Hỏa là nhiệt huyết, dữ dội và vội vàng.

V. Tính cách, tình yêu và sự nghiệp của những người sinh tháng 7

5.1. Những nét tính cách chung của những người sinh tháng 7

Ưu điểm lớn nhất của những người sinh vào tháng 7 đó chính là khả năng giao tiếp vô cùng linh hoạt và khéo léo. Họ là những người có khả năng dẫn dắt mọi người đi theo câu chuyện của mình.

Những người sinh tháng 7 luôn tỏ ra họ là người mạnh mẽ, năng động và hoạt bát nhưng thực chất bên trong họ là sự yếu đuối, mệt mỏi đôi khi tồn tại cả sự chán chường

Họ có khả năng thích nghi cao với những môi trường khác nhau. Họ luôn giữ cho mình thái độ vui vẻ hòa nhã với đồng nghiệp của mình. Nếu gặp khó khăn thử thách trong công việc thì họ vẫn luôn giữ cho bản thân bình tĩnh nhất để giải quyết công việc một cách nhanh chóng và chính xác.

Những người sinh tháng 7 luôn tỏ ra họ là người mạnh mẽ, năng động và hoạt bát nhưng thực chất bên trong họ là sự yếu đuối, mệt mỏi đôi khi tồn tại cả sự chán chường. Mỗi khi họ cảm thấy mệt mỏi họ sẽ không quan tâm đến hình tượng mà tự do thoải mái làm điều mà mình mong muốn.

Trong tình yêu, họ có thể hy sinh để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nửa kia. Với những người bạn, họ luôn hết mực chân thành và sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình.

+ Tính cách của người sinh tháng 7 từ 1/7 đến 22/7

Những người sinh vào khoảng thời gian này của tháng 7 sẽ thuộc cung hoàng đạo Cự Giải chính vì vậy họ sẽ mang trong mình đậm nét tính cách của Cự Giải và nguyên tố nước. Cụ thể như sau:

Bản chất ông trời sinh Cự Giải là người vô cùng nhạy cảm. Chính vì vậy họ dễ dàng đồng cảm với hoàn cảnh, số phận của người khác. Chính vì bản chất quá nhạy cảm nên cảm xúc của họ không ngừng thay đổi. Chỉ một hành động, cử chỉ nhỏ của người xung quanh cũng đủ làm cho họ phải đắn đo suy nghĩ cả ngày. Không những thế đôi khi Cự Giải rất rụt rè khi đứng trước người lạ.

Nếu để chọn mẫu người của gia đình, thì Cự Giải là sự lựa chọn hoàn hảo. Đối với họ nhà là nơi tuyệt vời nhất, mỗi lúc mệt mỏi họ thường nghĩ đến gia đình của mình, nghĩ đến những người họ yêu thương. Họ luôn trân trọng tình cảm gia đình thiêng liêng và luôn dùng tất cả để bảo vệ gia đình của mình.

Có một điểm đặc biệt ở Cự Giải đó là họ sống hơi hoài cổ, họ thích những thứ thuộc về truyền thống nhiều hơn. Từ tính cách, con người đến phong cách ăn mặc của họ cũng mang đậm hơi thở của truyền thống. Họ không thích những sự phá cách, đổi mới và những gì quá táo bạo.

+ Tính cách của người sinh tháng 7 từ 23/7 đến 31/7

Những người sinh vào khoảng thời gian từ ngày 23 đến 31 tháng 7 sẽ thuộc cung hoàng đạo Sư Tử và nguyên tố lửa. Chính vì vậy nét tích cách của họ sẽ bị sẽ bị chi phối bởi 2 yếu tố này.

Được mệnh danh là “Chúa tể rừng xanh” nên những người thuộc cung sư tử yêu thích tự do và có tính tự lập cực kỳ cao. Họ luôn năng động và tràn đầy năng lượng trong mọi hoạt động.

Được mệnh danh là “Chúa tể rừng xanh” nên những người thuộc cung sư tử yêu thích tự do và có tính tự lập cực kỳ cao. Họ luôn năng động và tràn đầy năng lượng trong mọi hoạt động

Sau những thất bại trong cuộc sống với bản lĩnh của một “Chúa tể” thì những người thuộc cung Sư Tử sẽ rất nhanh chóng đứng dậy và lấy lại phong độ của mình.

Đặc điểm nổi bật của những người thuộc cung Sư Tử đó là sự tham vọng, họ không ngừng nỗ lực vươn lên để có thể tiến đến vị trí cao nhất. Với sự quyết tâm của họ thì không có đối thủ nào có thể vượt qua được. Tuy nhiên những người thuộc cung Sư Tử thường bị những lời nịnh hót đường mật lừa gạt. Bởi họ cực kỳ thích cảm giác được mọi người nể phục, tôn trọng và sùng bái.

5.2. Tình yêu của những chàng trai, cô gái tháng 7

+ Tình yêu của Cự Giải sinh tháng 7

Không chỉ trong tình yêu mà ngay cả những mối quan hệ bạn bè Cự Giải luôn đề cao tình cảm hơn, nếu so sánh với danh vọng và vật chất thì họ luôn đặt tình cảm lên trên. Mẫu người bạn đời thu hút họ là những người tinh tế và biết lắng nghe họ.

Cự Giải là mẫu người vô cùng dịu dàng và biết cách chăm sóc, quan tâm tới người khác. Ngoài ra biệt tài của họ chính là đem tới cho những người xung quanh cảm giác thân thuộc và ấm áp. Tuy nhiên, họ lại yếu đuối trước người mình yêu thương. Một khi đã yêu là vô cùng chung thuỷ nên có nhiều người thích điểm này và muốn bên cạnh người cung Cự Giải hơn.

+ Tình yêu của Sư Tử sinh tháng 7

Mang trong mình bản lỉnh của một “chúa tể” nên con đường tình duyên của Sư Tử khá lận đận. Họ đặt ra mục tiêu quá cao do luôn mong muốn có người yêu lý tưởng, mặc dù thời còn non trẻ họ quen biết nhiều mối quan hệ nhưng tình cảm cũng không đi đến đâu.

Đường tình duyên của Sư Tử chỉ ổn định khi họ đến tuổi trung niên. Khi đó Sư Tử mới tìm được người thật lòng với mình, quan tâm đến gia đình. Càng về sau thì cuộc sống hôn nhân của Sư Tử càng hạnh phúc viên mãn, gia đình luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười nhất là cung này kết hôn cùng người hợp cung và hợp tuổi chắc chắn sẽ rất tốt.

5.3. Sự nghiệp của cung hoàng đạo sinh tháng 7

+ Sự nghiệp Cung Cự Giải sinh tháng 7

Trong công việc, đối với những chàng trai, cô gái Cự Giải luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao một cách chỉn chu nhất. Bởi lẽ Cự Giải khao khát được nhìn nhận, đánh giá là một người có thực lực.

Mặt khác, trong công việc cũng như cuộc sống cái tôi của Cự Giải rất cao. Vậy nên, họ ghét việc bị coi thường về khả năng trong công việc. Với bản tính cần cù và nhẫn nại, Cự Giải không ngại học hỏi, thử sức tất cả các lĩnh vực, bồi dưỡng tri thức cho bản thân giúp bản thân hoàn thiện lên từng ngày.

Trong công việc, đối với những chàng trai, cô gái Cự Giải luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao một cách chỉn chu nhất. Bởi lẽ Cự Giải khao khát được nhìn nhận, đánh giá là một người có thực lực

Vốn được trời phú ban cho khả năng lắng nghe người khác. Nên Cự Giải thích hợp với nhóm công việc liên quan truyền cảm hứng. Điều đó giúp họ được chia sẻ với những người xung quanh. Hơn nữa, Cự Giải bao dung rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Những công việc như bác sĩ, y tá hay cô bảo mẫu đều là những lựa chọn hoàn hảo với những người thuộc chòm sao Cự Giải.

+ Sự nghiệp Cung Sư Tử sinh tháng 7

Những người thuộc cung Sư Tử thường thích hành động, họ làm nhiều hơn nói. Nếu đã bắt tay vào công việc, họ nghiêm túc và làm hết mình. Khi đã hứa điều gì, Sư Tử sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Một điều ở Sư Tử mà ít ai có thể làm được, đó là họ làm chủ cuộc đời mình trước khi làm chủ người khác.

Trong công việc, Sư Tử thể hiện sự tự tin và sáng tạo, khao khát được làm việc độc lập, tự mình gây dựng lên sự nghiệp. Họ rất muốn lắng nghe những lời khuyên chân thành của mọi người mỗi khi họ quyết định một điều gì đó. Khi đã có địa vị, uy quyền trong tay, họ sẽ biết ơn và tôn trọng những người đã giúp đỡ, ủng hộ họ.

Sư Tử yêu sự tự do, độc lập, thích giao tiếp, làm quen kết bạn với nhiều người và dường như khi mới sinh ra họ đã có đam mê với quyền lực. Với tính cách này, bạn có thể trở thành những người quản lí trong kinh doanh, biên tập viên trong một đài truyền hình hay tham gia ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo trong bộ máy nhà nước….

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp và phân tích những thông tin cơ bản về những người sinh vào tháng 7. Hy vọng với bài viết này bạn đã có thể trả lời được cho mình những câu hỏi: tháng 7 cung gì? Tính cách, tình yêu cũng như sự nghiệp của những người sinh tháng 7 ra sao.