5 lỗi phong thủy nhà ở khiến tài lộc sa sút, sức khỏe, nhan sắc tụt dốc không phanh

Trong phong thủy, tủ lạnh ngũ hành thuộc Thủy, lò vi sóng ngũ hành thuộc Hỏa. Thủy Hỏa xung khắc là điều có lẽ ai ai cũng đều biết, nhưng lại chẳng hay thuộc tính của hai vật dụng nhà bếp kia hoàn toàn xung khắc nhau.

Để tiện lợi trong sử dụng và tiết kiệm không gian sinh hoạt, nhiều gia đình chọn cách đặt lò vi sóng lên ngay trên nóc tủ lạnh. Đây là một lỗi phong thủy nhà ở điển hình, phá hoại sự cân bằng âm dương, khiến cho vận trình của gia chủ khó bề tăng tiến, ngược lại còn càng ngày càng suy yếu nữa.

Nếu gia đình không còn cách nào khác, bắt buộc phải sắp xếp như vậy thì tốt nhất nên đặt một tấm gỗ vào giữa, để Mộc trong gỗ trung hòa hai yếu tố trên, giúp ngũ hành tương sinh chứ không còn tương khắc.



2. Bếp hay WC ở chính giữa cửa nhà



Trong phong thủy nhà ở, đây không phải là bố cục phong thủy tốt. Khu vực trung tâm của căn nhà chính là nơi khởi động trường khí của cả căn nhà. Nó được coi là “trái tim” trong phong thủy dương trạch.



Nếu như phòng bếp, nhất là bếp nằm ở vị trí chính giữa nhà thì dễ gây ra thế cục “Liệt hỏa công tâm”, tức là lửa mạnh thiêu đốt vào tim. Với bố cục phong thủy này, tình cảm gia đình hay sức khỏe của các thành viên có thể bị đe dọa nghiêm trọng, là điều cần tránh khi bố trí thiết kế nhà cửa.



Còn nhà tắm, nhà vệ sinh vốn là nơi bài tiết, đào thải các chất bẩn trong và trên cơ thể, nếu nằm ở vị trí trung tâm của căn nhà thì không những khiến cho uế khí lan khắp nhà mà còn có thể khiến vận khí trong nhà bị suy thoái vô phương cứu chữa.



Đây là những lỗi phong thủy nhà ở nghiêm trọng, nên tìm cách để hóa giải ngay, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sống trong nhà. Bạn đi mua nhà, thuê nhà gặp phải bố cục phong thủy này thì nên cân nhắc kỹ.



3. Giày dép vứt lung tung ở huyền quan, cửa ra vào

Nhiều gia đình có thói quen vào nhà là bỏ giày dép ở huyền quan chứ không cất đặt gọn gàng vào trong tủ giày. Xin nhắc nhở các bạn, đừng bao giờ làm như vậy nữa nếu không muốn mình gặp phải nhiều chuyện xui rủi. Đặt tủ giày hợp phong thủy, hãy để giày dép vào trong tủ giày trước khi vào nhà nhé.

Huyền quan hay cửa ra vào là nơi cát khi đi vào nhà, nếu nơi này lộn xộn giày dép cùng những tạp khí mà giày dép mang theo thì sẽ làm nhiễu loạn luồng khí vào nhà, cát khí bị đẩy lùi, Thần Tài cũng chẳng buồn lui tới. Dù là sống một mình hay sống chung với người khác thì hãy nhớ gọn gàng sạch sẽ, ngay từ nơi để giày dép bên ngoài bạn nhé.

4. Không đóng nắp bồn cầu

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh mà còn có thể khiến cho tiền tài bạn kiếm được tiêu tan hết đó. Nên biết, nhà vệ sinh và vận trình tài lộc của gia chủ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Theo thống kê, có tới 90% những người giàu có trên thế giới đều đậy nắp bồn cầu lại sau khi sử dụng.

Nếu bạn cảm thấy lúc nào tiền bạc cũng thiếu thốn, chẳng dư giả bao giờ thì hãy coi lại xem mình có phạm phải lỗi phong thủy này không nhé. Vẫn biết tiền bạc phải tiết kiệm thì mới được, nhưng trước hết hãy thử bắt đầu bằng việc đóng nắp bồn cầu bạn nhé.

5. Xung quanh nhà ồn ào, có mùi hôi thối khó chịu

Đi xem nhà, không chỉ xem không gian, nội thất căn nhà có đẹp, có vừa ý mình hay không mà còn phải dùng mũi, dùng tai để đánh giá môi trường xung quanh nữa.



Môi trường sống ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đến vận khí của chúng ta. Mùi hôi thối trong không khí sẽ tạo ra Uế khí sát, còn tiếng ồn quá mức cho phép sẽ tạo ra Thanh sát. Sự mẫn cảm của con người đối với mùi hôi thối và tiếng ồn sẽ giảm dần theo thời gian, khi chúng ta đã quen với sự hiện diện của nó trong môi trường sống.



Tuy nhiên, thực tế thì sát khí này không vì thế mà giảm nhẹ đi, thế nên người sống lâu trong môi trường sát khí vượng sẽ chịu tác động nặng nề, trước là sức khỏe suy yếu, sau là vận khí sa sút.



Nếu bạn nhận ra những điều này khi đi mua nhà hay thuê nhà thì tốt nhất nên cân nhắc kỹ, đừng vì mơ hồ, mù quáng mà tự chuốc họa cho bản thân và gia đình. Đôi khi sự nguy hiểm không thể nhìn thấy bằng mắt chính là thế.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).