Nhìn tướng môi đoán số mệnh, giàu sang hay khốn khó đều dựa vào đặc điểm này

Tâm linh - Tử vi 03/03/2022 07:19

Môi bạn dày hay mỏng có thể sẽ liên quan đến vận mệnh cuộc đời. Xem tướng môi có thể nhìn thấy phúc lộc sau này dày hay mỏng đó.

Môi dày

Người có đôi môi dày đa phần là người trung thực, thật thà, làm việc chắc chắn, cư xử điềm tĩnh. Họ là người trọng tình cảm, đặc biệt là người nghĩa khí, luôn sống tốt với bạn bè. Xem tướng khuôn mặt thì môi dày là đa sầu đa cảm, dễ hành động theo cảm tính.

Người mang nét tướng này bình thường là người rất kiên nhẫn và thấu hiểu lòng người, sống chân thành và hết lòng với bạn bè nên họ có mạng lưới quan hệ xã hội rất rộng. Vượng vận quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. 

 

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của người có đôi môi dày lại chính là ở khả năng hành động không mạnh. Họ có nhiều ý tưởng nhưng lại không biết cách thực hiện. Cũng may luôn có quý nhân ở bên tương trợ nên cơ bản có thể giành được hạnh phúc giản đơn mà mình mong muốn, cuộc đời khá êm đềm, yên ả.

 

Nhìn tướng môi đoán số mệnh, giàu sang hay khốn khó đều dựa vào đặc điểm này - Ảnh 1


Môi mỏng

 

Những người có làn môi mỏng thường là những người rất cô đơn, họ thích được ở một mình. Nhưng họ có khả năng tự lực và có thể đối phó với bất kỳ vấn đề nào. Họ có thể đến viện bảo tàng hay đi du lịch đến những địa điểm mới lạ mà không cần người dẫn đường.

Tuy vậy họ là người cảm thấy thoái mái khi ở nhà cùng mọi người, họ tìm được tiếng nói chung và đánh giá cao hành động của mọi người.

 

Môi trên mỏng, môi dưới dày

Người sở hữu tướng môi này thường cực kì coi trọng tình cảm, nhưng có phần thiên về tình dục. Họ rất biết cách lấy lòng người khác, dễ dàng làm quen, làm thân với người khác, sống hòa đồng, thân thiện. Phúc vận của họ khá tốt, có điều ý chí lại không được mạnh mẽ, thế nên dù may mắn vây quanh nhưng hễ gặp phải chuyện khó khăn là dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng.

 

Người mà môi trên mỏng, môi dưới dày nên học cách điều chỉnh cảm xúc của mình, người lớn không thể quyết định 1 cách cảm tính mãi được. Nên cố gắng nhiều hơn, có chí cầu tiến, có quyết tâm tất sẽ giành được thành quả to lớn.  

 

Trong chuyện tình cảm, người này dễ giành được cảm tình của nhiều người, số đào hoa nhưng cũng chính vì thế mà chuyện tình cảm chưa chắc đã suôn sẻ. Nếu môi trên quá mỏng, họ dễ thay lòng đổi dạ, bị hấp dẫn bởi những người mới mẻ mà quên mất chuyện tình của mình.

 

Nhìn tướng môi đoán số mệnh, giàu sang hay khốn khó đều dựa vào đặc điểm này - Ảnh 2

 

Môi trên dày, môi dưới mỏng

 

Đây là người trọng tình trọng nghĩa. Nhân tướng học cho rằng người mà môi trên dày, môi dưới mỏng hành hiệp trượng nghĩa, sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân vì bạn bè. Tính tình thoải mái phóng khoáng, được nhiều người yêu mến.

 

Tuy nhiên, họ không giỏi ăn nói, không biết cách thể hiện cảm xúc cũng như những suy nghĩ của bản thân, thế nên thường phải dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình, đôi khi vì thế mà chuyện tình cảm có phần lận đận, khó gặp được người yêu và thấu hiểu cho mình. 

 

Nhưng nếu môi trên quá dày thì chứng tỏ người này dễ làm những chuyện cực đoan, làm việc theo cảm tính mà làm ngơ hiện thực, không chú tâm đến việc gì ngoài chính bản thân mình. 

Môi trên và nhân trung tạo thành chữ V

Những người này có sức sáng tạo mạnh mẽ, họ thường là những nghệ sĩ hay nhạc sĩ. Họ có một trí nhớ tốt và luôn giữ liên lạc với mọi mối quan hệ. Họ rất hòa đồng, thích thể hiện bản thân và trong đa số trường hợp, họ luôn đạt kết quả tốt.

Nhờ tính cách mạnh mẽ, quyết liệt mà họ rất dễ thành công trong sự nghiệp đặc biệt là sau 35 tuổi. Trong hôn nhân, cần phải tiết chế lại nếu không muốn vợ chồng bất hòa. Đường tiền tài rất rộng mở, có của ăn của để.

Nhìn tướng môi đoán số mệnh, giàu sang hay khốn khó đều dựa vào đặc điểm này - Ảnh 3


Môi trên và nhân trung không tạo đường cong


Nếu sở hữu tướng môi đẹp như thế này, có thể đây là một người rất từ bi, nhạy cảm và tốt bụng. Họ rất dễ động lòng bởi những người có hoàn cảnh khó khăn và luôn muốn giúp đỡ người khác.

 
Phải nói rằng, đây là tuýp người may mắn và hạnh phúc cùng đồng hành, do biết nắm chắc thời cơ, đầu tư đúng đắn được cả thiên thời địa lợi nhân hòa nên rất dễ thành công khi còn trẻ tuổi, một tay gây dựng cả cơ đồ.

 

Môi không có nhân trung


Những người này cực kỳ trách nhiệm và đáng tin cậy. Với phương châm “Luôn hoàn thành công việc bất chấp khổ đau”, trong từ điển của họ không có từ “không thể” và họ luôn hoàn thành công việc trước deadlines.

Phải nói rằng, đây là tuýp người may mắn và hạnh phúc cùng đồng hành, do biết nắm chắc thời cơ, đầu tư đúng đắn được cả thiên thời địa lợi nhân hòa nên họ rất dễ thành công khi còn trẻ tuổi, một tay gây dựng cả cơ đồ.

Nhìn tướng môi đoán số mệnh, giàu sang hay khốn khó đều dựa vào đặc điểm này - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

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