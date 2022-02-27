5 vị trí nốt ruồi trên cơ thể ẩn chứa tài lộc, sinh ra đã có số mệnh giàu sang phú quý

Nếu có nốt ruồi ở môi trên thì được xem là một phúc tướng trong nhân tướng học, có cuộc đời yên ấm, không bao giờ nghèo túng, luôn được thưởng thức cao lương mĩ vị.

Những người này thường rất giỏi trong kinh doanh, buôn bán hay quan hệ xã hội. Còn nếu có nốt ruồi ở môi dưới thì cho thấy là một người cẩn thận, nhận được sự tín nhiệm của người khác.

Những người có nốt ruồi trên lòng bàn tay số mệnh phú quý hơn người. Nốt ruồi này dự báo điềm lành, người sở hữu nó bẩm sinh đã là chuyên gia quản lý tiền bạc.

Phụ nữ có nốt ruồi ở lòng bàn tay thì tài vận hanh thông, quản lý tài chính, giữ tiền đến chết. Giao tài sản trong gia đình cho một người phụ nữ như vậy nhất định sau này sẽ vượng phát tài lộc cho gia đình, đó là nốt ruồi phúc.

3. Nốt ruồi ở bả vai

Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này dù là nam hay nữ đều được nhờ vào phúc khí từ tổ tiên, được thừa hưởng của cải, tài sản của gia đình.

Người sở hữu nốt ruồi phong thủy tài lộc ở xương bả vai thường đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp ở tuổi trung niên. Nam giới tầm ngoài 45 tuổi trở đi sẽ giàu lên một cách nhanh chóng, nữ giới thì khoảng từ 48 - 50 tuổi sẽ nắm giữ trong tay nhiều đất đai, tài sản. Nếu biết vận dụng và nắm bắt thời cơ thì sau khoảng 55 tuổi sẽ có thể được an nhàn hưởng phúc.

4. Nốt ruồi ở dưới rốn

Nốt ruồi "Trường thọ", cũng như ý nghĩa của tên gọi người sở hữu nốt ruồi này thường sống rất thọ. Họ có kiến thức uyên thâm trong nhiều lĩnh vực nhưng lại lựa chọn sống một cuộc sống an nhàn tự tại, chuyên đi hành thiện tích đức.

Cuộc sống của những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này và nhất là nếu nó là 1 nốt ruồi son tài lộc thì càng về sau càng có nhiều phúc đức, con cháu hiếu thảo hòa thuận.

5. Nốt ruồi ở chính giữa cột sống

Nốt ruồi "Phúc đức", người sở hữu nốt ruồi phong thủy tài lộc nằm ở vị trí này, từ nhỏ đã có cuộc sống sung túc, sinh ra trong gia đình giàu có, tiềm lực mạnh về tài chính. Có được hậu thuẫn tốt như vậy nên họ được đầu tư học hành bài bản và có được địa vị cao trong xã hội, về gia đạo thì hôn nhân hạnh phúc và con cái hiếu thảo.

6. Nốt ruồi trên cung Điền Trạch

Khu vực nằm giữa phần lông mày và mí mắt trên được gọi là cung Điền Trạch. Bên cạnh màu sắc da, ai may mắn có nốt ruồi xuất hiện trên cung Điền Trạch cũng được xem là người bẩm sinh đã mang mệnh phú quý, hậu vận dễ có lộc về điền sản.

Đặc biệt, nếu khu vực này có nốt ruồi son thì chủ nhân lại càng may mắn. Đa phần những người có nốt ruồi "hiếm có" này đều có tài năng hơn người, nhờ vậy nên khi bước vào tuổi trưởng thành họ sẽ dễ gặt hái được thành công vang dội, đặc biệt là những thành công có liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

7. Nốt ruồi tài lộc ở xương cụt

Nốt ruồi "Quy Vĩ" là người đa tài, học hành tốt, văn võ song toàn nên có tiền đồ sáng lạn, biệt có con mắt nhạy bén và dễ gặt hái được thành công. Tài năng của họ sẽ được phát triển tốt nhất ở các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật hay như trở thành nhà văn, nhà thơ…

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).