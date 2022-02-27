Cùng giải mã những giấc mơ mang điềm xấu dưới đây để sớm tìm ra cách hóa giải nhé!
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1. Mơ thấy mình bị đánh vào bộ phận nào đó trên cơ thể
Chiêm bao thấy mình bị đánh hoặc bị đâm bằng dao vào bộ phận cơ thể tương ứng, sau khi tỉnh dậy phần bị thương trong giấc mơ vẫn còn cảm giác đau nhức là giấc mơ báo hiệu dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tật ở các bộ phận mà bạn đã mơ thấy. Để đảm bảo an toàn, bạn nên đi khám bác sĩ nếu thấy trên cơ thể có bộ phận nào bị đau nhức.
2. Thấy ngọn lửa bị tắt trong giấc mơ
Ngọn lửa là biểu tượng của sự sống, sự phát triển. Ấy vậy mà nếu trong mơ bạn thấy nó bị tắt phụt, thậm chí tìm cách châm lại ngọn lửa vẫn không thành thì coi chừng sẽ có điều không may xảy tới với bạn.
Khả năng cao là công việc sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, không cẩn thận có thể phải nhận hậu quả khó lường. Ngoài ra, tiền tài cũng có dấu hiệu hao hụt, bệnh tật có nguy cơ tìm đến.
3. Mơ thấy bị rơi từ trên cao xuống
Nếu mắc bệnh tim tiềm ẩn, bạn sẽ thường mơ thấy mình bị rơi từ trên cao xuống và tỉnh lại khi đang rơi nửa chừng. Đây cũng là một trong những điềm báo đáng sợ mà người mơ nên đề phòng.
4. Mơ thấy đám đông ẩu đả
Trong mơ thấy 1 đám đông đang hỗn loạn trong các hành động ẩu đả, điều đầu tiên bạn cần nghĩ tới đó là nghỉ ngơi, giữ gìn thể trạng. Bởi giấc mơ này liên quan mật thiết tới vấn đề sức khỏe. Bạn có thể bị ốm đột ngột hoặc có nguy cơ mắc chứng bệnh khó chữa trị nào đó. Tốt hơn nên chú ý rèn luyện thể thao, ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.
Ngoài ra, mơ thấy điều này cũng ám chỉ bạn đang đau đầu với một vài mối quan hệ xã giao nào đó. Có kẻ xấu đang muốn lợi dụng bạn để làm việc bất chính. Hãy thận trọng từng lời ăn tiếng nói kẻo rước họa vào thân nhé!
5. Mơ thấy chuột bò lên người
Trong mơ thấy chuột bò lên người chứng tỏ bạn đang gặp những chuyện phiền phức nào đó trong cuộc sống hiện tại. Có vẻ như ai đó đang cố tìm cách làm xấu thanh danh của bạn trước mặt người khác. Họ tìm cách "bới lông tìm vết", pha điều tiếng thị phi nhằm hạ bệ uy tín của bạn.
Chưa hết, điều này còn cho thấy cách ăn nói, giao tiếp của bạn chưa được khéo léo, cần phải học hỏi, trau dồi nhiều hơn. Khéo ăn khéo nói sẽ có được cả thiên hạ, nếu bạn thay đổi, mọi khó khăn hay chuyện phiền phức sớm tan biến, bạn càng dễ dàng vươn mình tới nhiều thành công hơn nữa.
(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).