1. Mơ thấy mình bị đánh vào bộ phận nào đó trên cơ thể



Chiêm bao thấy mình bị đánh hoặc bị đâm bằng dao vào bộ phận cơ thể tương ứng, sau khi tỉnh dậy phần bị thương trong giấc mơ vẫn còn cảm giác đau nhức là giấc mơ báo hiệu dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tật ở các bộ phận mà bạn đã mơ thấy. Để đảm bảo an toàn, bạn nên đi khám bác sĩ nếu thấy trên cơ thể có bộ phận nào bị đau nhức.



2. Thấy ngọn lửa bị tắt trong giấc mơ



Ngọn lửa là biểu tượng của sự sống, sự phát triển. Ấy vậy mà nếu trong mơ bạn thấy nó bị tắt phụt, thậm chí tìm cách châm lại ngọn lửa vẫn không thành thì coi chừng sẽ có điều không may xảy tới với bạn.



Khả năng cao là công việc sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, không cẩn thận có thể phải nhận hậu quả khó lường. Ngoài ra, tiền tài cũng có dấu hiệu hao hụt, bệnh tật có nguy cơ tìm đến.



3. Mơ thấy bị rơi từ trên cao xuống



Nếu mắc bệnh tim tiềm ẩn, bạn sẽ thường mơ thấy mình bị rơi từ trên cao xuống và tỉnh lại khi đang rơi nửa chừng. Đây cũng là một trong những điềm báo đáng sợ mà người mơ nên đề phòng.