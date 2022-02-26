Áp dụng ngay những mẹo phong thủy sau để gọi tài lộc vào nhà, sức khỏe, sự nghiệp ngày một thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 26/02/2022 07:23

Phong thủy nhà ở là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ, công danh, tài vận của gia chủ. Người giàu luôn biết cách bài trí phong thủy hợp lý để mời gọi Thần tài vào nhà.

1. Cửa chính thông thoáng để đón tài khí vào nhà

Trong phong thủy nhà ở, cửa chính đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi nó vừa là nơi mọi người đi ra đi vào, đồng thời còn là con đường thông dẫn khí từ bên ngoài vào bên trong nhà. Vì vậy, cần phải hết sức lưu ý khi thiết kế và sắp xếp, bài trí phong thủy.

 

Nếu cửa chính mà khó tìm, khó nhìn thấy hoặc khiến người ta bối rối không biết lối vào thì cơ hội, may mắn đến với bạn cũng mơ hồ y như vậy. Nếu cần thiết, bạn có thể làm cổng hoặc mái vòm để đánh dấu lối vào nhà mình, hoặc ít nhất cũng hãy chắc chắn rằng chuông cửa nhà mình đang ở trạng thái hoạt động tốt.

 

Bên cạnh đó, chú ý quét dọn sạch sẽ lối đi và bậc thềm, đặt chậu cây cảnh ở trước cửa và chắc chắn tấm đệm chùi chân có màu sáng và sạch. Có như vậy, tài khí mới sớm đi vào nhà bạn.

Áp dụng ngay những mẹo phong thủy sau để gọi tài lộc vào nhà, sức khỏe, sự nghiệp ngày một thăng hạng - Ảnh 1

 

2. Thường xuyên lau chùi bảng tên, số nhà

Dù chỉ là một mẹo phong thủy hút tài lộc nhỏ và rất dễ thực hiện nhưng hầu như chẳng ai nhớ ra bảng tên cùng với số nhà là hai vật cần phải được chăm chút kỹ lưỡng. Gia chủ có thể gắn thêm đèn, trang trí cây vào bảng số nhà để thu hút tài lộc, đưa Thần Tài gõ cửa đúng vị trí ngôi nhà của bạn.


3. Mang thêm cây xanh và nước vào nhà

Việc tạo nên một không gian nhà thoáng đãng, khoẻ khoắn, dồi dào khí lực là rất quan trọng để mang lại tài lộc cho gia chủ.  Hãy đặt những vật mang nhiều khí lực như chậu cây xanh, chậu hoa và đảm bảo không gian cho không khí lưu thông tốt.

 

Nguồn nước cũng rất được coi trọng trong phong thủy nhà ở, bởi nước đại diện cho yếu tố tiền tài, là dòng chảy tiền bạc. Tuỳ từng mệnh của gia chủ, có thể bố trí hòn non bộ, đài phun nước trước cửa nhà. Gia chủ có thể bố trí đài phun nước, biểu tượng phong thủy đài phun nước hoặc sử dụng hình ảnh dòng nước chảy như biển, thác nước, dòng sông…

 

Hình ảnh nước phong thủy với con sóng, tung bọt trăng xoá và khung cảnh thiên nhiên cởi mở, hùng vĩ nó sẽ có tác động đặc biệt mạnh mẽ trong các ứng dụng phong thủy giàu có.

Áp dụng ngay những mẹo phong thủy sau để gọi tài lộc vào nhà, sức khỏe, sự nghiệp ngày một thăng hạng - Ảnh 2


4. Trưng bày vật phẩm phong thùy, chiêu lộc

Mẹo phong thủy hút tài lộc vào nhà đơn giản nhất chính là trang trí nhà cửa bằng các vật phẩm phong thủy giúp chiêu lộc. Một số vật phẩm phong thủy có ý nghĩa mang lại vận khí, cầu tiền tài được mọi người lựa chọn nhiều nhất là:

  • Tượng Phúc – Lộc – Thọ
  • Quả cầu phong thủy
  • Đá phong thủy
  • Tượng ngọc, kim loại hay thủy tinh hình tì hưu, con rồng, …
  • Mèo chiêu tài
5. Treo chuông gió ngoài cửa

Chuông gió không chỉ là một vật trang trí thông thường có tác dụng giúp cho ngôi nhà của bạn thêm phần sinh động mà chúng còn được xem là một vật phẩm phong thủy sẽ mang lại vận khí, hút tài lộc vào nhà. Hãy treo chúng ở vị trí cửa trước của ngôi nhà của bạn nhé.
Áp dụng ngay những mẹo phong thủy sau để gọi tài lộc vào nhà, sức khỏe, sự nghiệp ngày một thăng hạng - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

 

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