6 tướng miệng của người có số giàu sang, được Thần Tài nâng đỡ, cuộc sống an nhàn cả đời

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 16:56

Dù là nam hay nữ nhưng nếu may mắn sở hữu 1 trong những tướng môi này cả cuộc đời sống trong nhung lụa, phú quý đủ đầy.

1. Tướng miệng vuông vức

Người sở hữu tướng miệng miệng vuông vức, môi đỏ mọng, đường viền môi sắc nét, không lộ răng khi cười thường dễ được trời ban phúc lộc. Người này thường sở hữu sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật.

Trong cuộc sống, họ rất ít khi gặp khó khăn, trắc trở. Là người có tài ăn nói, giỏi thuyết phục người khác nên dễ thành danh trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị. Từ trung tuổi, họ có tiềm năng thăng tiến, dễ trở thành người giàu có.

6 tướng miệng của người có số giàu sang, được Thần Tài nâng đỡ, cuộc sống an nhàn cả đời - Ảnh 1

2. Miệng to, môi dày và rộng

Theo như nhân tướng học thì những người có tướng miệng to, môi dày và rộng thường là những người sống cởi mở, hòa đồng và đồng thời cũng là người có nghị lực, trí tiến thủ rõ ràng.

Bởi thế mà những người sở hữu tướng miệng này thường rất được lòng mọi người, có nhiều bạn bè, đặc biệt còn có nhiều tri âm, tri kỉ. Trong cuộc sống, người có tướng miệng này thường xuyên giúp đỡ người khác và họ cũng nhận được sự trợ giúp tương tự từ quý nhân và bạn bè. 

Điều này khiến cho cuộc sống của họ ngày nào cũng ngập tràn tiếng cười của sự vui vẻ, hạnh phúc và sự hài lòng. Trong công việc thì luôn suôn sẻ, dễ dàng thăng quan tiến chức. Cũng chính vì thế, mà tiền tài tự tìm đến họ không ngừng, thu nhập lúc nào cũng dồi dào.

3. Môi anh đào, miệng chúm chím

Theo nhân tướng học, những người sở hữu bờ môi anh đào, miệng chúm chiếm được cho là tướng mạo phúc khí mà không phải ai cũng may mắn có được. Dù là nam và nữ đều thông minh, khôn khéo hơn người.

 

Riêng phụ nữ có nét tướng này vốn "ngậm thìa bạc" từ nhỏ. Khi lớn lên cuộc sống luôn an nhàn sung sướng, bên cạnh luôn có kẻ hầu người hạ.

 

Trong khi đàn ông sở hữu khuôn miệng này thường thành danh, thành tài và gặp nhiều may mắn trên con đường công danh.

6 tướng miệng của người có số giàu sang, được Thần Tài nâng đỡ, cuộc sống an nhàn cả đời - Ảnh 2


4. Đôi môi dày rộng, khóe miệng hướng lên trên


Những người có nét tướng miệng với đôi môi dày rộng, khóe miệng hướng lên trên thường là những người có thân thế và gia cảnh giàu sang. Đồng thời, con đường sự nghiệp của những người này cũng thuận lợi và bằng phẳng vô cùng.

Hơn thế nữa, họ còn có phong cách làm việc rất cẩn thận, lại có trách nhiệm nên họ thường được cấp trên hết lòng tin cậy và giao phó nhiều trọng trách, nhiệm vụ quan trọng.

Cùng đó là tính cách vui vẻ, hiền lành, dịu dàng, lại không thích ganh đua nên được khá nhiều người yêu quý. Từ nhỏ đã được hậu thuẫn từ gia đình, lớn có quý nhân phù trợ, cuộc sống giàu sang của người có tướng miệng này luôn khiến người khác phải ghen tỵ.

5. Tướng miệng vòng cung

Tướng miệng vòng cung tức phần khóe miệng hướng lên trên, lúc nào cũng như đang mỉm cười địch thị là tướng miệng may mắn. Ai có tướng miệng này, không phân biệt nam nữ, sau này đều có thể trở nên giàu có.

Nếu là phụ nữ không những vượng phu ích tử mà còn có tài vận dồi dào, hanh thông. Là đàn ông làm việc rất chừng mực, luôn hết lòng vì công việc nên dễ gây dựng sự nghiệp chói lọi.

6 tướng miệng của người có số giàu sang, được Thần Tài nâng đỡ, cuộc sống an nhàn cả đời - Ảnh 3

6. Miệng trơn bóng và nhỏ xinh

Trong nhân tướng học, không thể thiếu người có nét tướng miệng trơn bóng và nhỏ xinh. Với những người phụ nữ có tướng miệng này đa phần là người xinh đẹp và sang trọng. Khuôn miệng nhỏ như em bé, môi như bôi son bóng, hồng hào và trơn mịn, răng đều tăm tắp, trắng bóc là tướng miệng được cho là có cuộc sống sung sướng, giàu sang, không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc.

Tuy nhiên, dù có những nét tướng phú quý như trên thì cũng nên nhớ rằng. Nếu đồng tiền hay sự giàu sang không phải từ chính công sức, nỗ lực của bản thân chúng ta tạo ra, thì sớm muộn cũng sẽ mất đi một cách dễ dàng như cách mà chúng ta đã từng có.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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