6 giấc mơ báo hiệu điềm lành, vạn sự tốt đẹp trong thời gian tới

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 16:40

Đây là 6 giấc mơ báo trước những điều tốt lành đến với chủ nhân, không những sự nghiệp hanh thông mà tài lộc cũng vượng phát.

1. Mơ thấy rắn bò vào nhà

 

Theo các nhà nghiên cứu phương Đông, rắn vốn được xem là biểu tượng của vua chúa xưa dùng để bảo vệ của cải, quyền lực. Rắn được xem là loài vật tượng trưng cho sự mạnh mẽ và huyền bí nên giấc mơ này thường khiến nhiều người phải tò mò.

 

Giấc mơ thấy rắn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, trong đó mơ thấy rắn vào nhà là một điềm lành, chứng tỏ tài lộc của bạn sắp trở nên dồi dào, liên tiếp gặp may về tài chính. Bạn còn có thể may mắn nhặt được của cải rơi, nếu mơ thấy rắn bò vào bếp, rất có thể gia đình sắp được người có chức tước ghé thăm.

 

Nếu làm kinh doanh mà mơ bị rắn cắn, giấc mơ này mang ý nghĩa một cơ hội lớn đang chờ đón bạn. Hãy nắm lấy cơ hội vì đây rất có thể là sự kiện giúp bạn một bước đổi đời.

 

6 giấc mơ báo hiệu điềm lành, vạn sự tốt đẹp trong thời gian tới - Ảnh 1

 

2. Mơ thấy quan tài

Nằm mơ thấy quan tài, bạn đừng lo lắng bởi đây là giấc mơ báo hiệu sự giàu có và may mắn. Nếu đang ấp ủ những kế hoạch, dự định thì đây chính là lúc để bạn hiện thực hóa chúng, khi cát tinh vượng, khả năng thành công sẽ cao hơn.

Trong công việc, bạn sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn, có cơ hội được cấp trên cân nhắc thăng chức, tăng lương. Mối quan hệ của bạn và đồng nghiệp cũng thêm nhiều phần suôn sẻ.

3. Mơ thấy pháo

Nếu bạn mơ thấy pháo, điều này có thể báo trước nhiều may mắn sắp đến với bạn. Nếu còn độc thân, khoảng thời gian tới bạn có thể mở rộng được nhiều mối quan hệ, gặp được người phù hợp với mình.

Nếu là người đang gặp khó khăn trong công việc, sắp tới vận trình của bạn sẽ thuận lợi hơn nhiều phần. Không ngừng nỗ lực, bạn sẽ có được bước đột phá, gây ấn tượng với cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Về tiền bạc, mơ thấy pháo cũng báo trước sự rủng rỉnh. Khoảng thời gian gần đây, bạn gặp phải không ít chật vật song mọi chuyện sẽ nhanh chóng thay đổi mà thôi.

6 giấc mơ báo hiệu điềm lành, vạn sự tốt đẹp trong thời gian tới - Ảnh 2

4. Mơ mình ở giữa đại lộ

Nếu bạn mơ thấy một con đường rộng và đẹp thì bạn sẽ sớm đón nhận được những hạnh phúc trong cuộc sống. Một con đường thênh thang trong giấc mơ cũng báo hiệu những thuận lợi sắp đến trên con đường công danh của bạn.

Bên cạnh đó, giấc mơ này cũng là điềm báo đầy may mắn rằng bạn sẽ có những người tốt ở bên, hỗ trợ bạn hết mình để vượt qua khó khăn và đạt được mục đích một cách mĩ mãn trong sự nghiệp và cuộc sống.

 

5. Mơ thấy cây, hoa, quả

 

Nếu bạn mơ thấy mình lạc giữa một khu vườn nhiều cây trái thì đây là dấu hiệu tài lộc sắp đến gõ cửa nhà bạn. Những cây to, tán càng rộng thì chắn chắn bạn sắp phát tài, làm ăn gặp thời, mọi điều đều suôn sẻ như ý.

 

Nếu bạn đang làm ăn buôn bán mà mơ thấy cây đang khô héo bỗng dưng đâm chồi nảy lộc thì cơ hội kiếm được món lợi phía trước đang chờ đón bạn.Đặc biệt, khi loại quả bạn mơ thấy là quả táo thì càng có cơ hội phát đạt, nếu quả táo chín mọng thì bạn có khả năng trúng số và có những điều may mắn liên quan đến tài chính trong sự nghiệp công danh của mình.

 

6 giấc mơ báo hiệu điềm lành, vạn sự tốt đẹp trong thời gian tới - Ảnh 3

 

6. Mơ thấy cá

Một trong những giấc mơ báo hiệu sự giàu sang chính là nằm mơ thấy cá. Theo giải mã giấc mơ, hình ảnh cá bơi lội xuất hiện trong giấc mơ chính là điềm báo phát tài.

Cụ thể, dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh, bạn cũng sẽ gia tăng thu nhập của mình. Đó có thể là lợi nhuận lớn đem về từ khoản đầu tư cũ, tiền thưởng hay được người khác cho, tặng.

Trong giấc mơ, con cá càng to, càng nhiều thì tài vận sẽ càng vượng, báo hiệu nhiều cơ hội tốt sẽ đến trong sự nghiệp. Bầy cá bơi lội cũng như tiền bạc ào ào chảy vào nhà. Nhìn chung, mơ thấy cá bơi lội báo hiệu sự giàu sang, rủng rỉnh.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này có hậu vận tươi sáng, càng trưởng thành càng giàu có

Phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này có hậu vận tươi sáng, càng trưởng thành càng giàu có

Phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch này thường có vận số phú quý hơn người. Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân nâng đỡ, đưa đường chỉ lối.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh giải mã giấc mơ giải mã tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để