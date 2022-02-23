6 đặc điểm tướng số của người nghèo khổ, tiêu tài tán lộc, cả đời chịu nhiều cơ cực

Trong nhân tướng và tử vi học một người có phần thiên trung tối và phần lông mày giao nhau thường là người có khí chất thấp kẽm, hãm, ngắn thì cả đời chật vật, dễ rơi vào cảnh thân cô thế cô không có quý nhân trợ giúp. Những người này thường khổ từ nhỏ nhiều người mất cha mất thân tự lập thân, khi lớn lên sự nghiệp trúc trắc vất vả vô cùng.

Đặc biệt, trong đường tình duyên những người này cũng không được may mắn thường phải trải qua nhiều tổn thương đau khổ, mà chưa chắc đã tìm được bến đỗ bình yêu. Những người này nếu kết hôn muộn sẽ đỡ hơn, còn kết hôn sớm thường dễ tan vỡ cô độc khi về

Trong tử vi học và nhân tướng thì sắc khí trên mặt vô cùng quan trọng. Một người nếu như khí sắc và ánh mắt, thần thái lờ đờ mệt mỏi là người có sức khỏe yếu. Bởi lẽ cánh mày râu, người nào có khí sắc càng tươi thì tuần hoàn máu trong cơ thể càng tốt, tính tình hòa thuận, không sống quá thọ thì tối thiểu cũng phải quá tuổi trung niên mới lâm bệnh mắc tật.

Đặc biệt, khi khí sắc kém, da không hồng nhuận thì dễ có bệnh về đường tiêu hóa, hay đường hô hấp không được tốt khiến cho sự trao đổi chất gặp khó khăn. Những người này tuổi thọ không cao. Trên con đường tài lộc cũng khó lòng thanh thông thuận lợi như mong muốn, dễ sống cảnh nghèo khổ, túng thiếu.

Khu vực giữa trán có nếp nhăn, sẹo, nốt ruồi

Theo thuật xem tướng, khu vực giữa trán gọi là chính quan, là nơi biểu trưng cho cung quan lộc của mỗi người. Những người mà chính quan có nhiều nếp nhăn hoặc có sẹo, nốt ruồi thì chứng tỏ công danh, sự nghiệp sẽ rất dang dở, lận đận. Họ sẽ phải thay đổi khá nhiều ngành nghề, cuộc đời cũng gặp nhiều gian truân, sóng gió.

Ấn đường có sẹo, nếp nhăn, bị mày che khuất

Ấn đường là vị trí nằm giữa 2 đầu lông mày, tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn Đường nên thoáng đãng, có phần nhô lên, kỵ Ấn Đường có nhiều nếp nhăn, sẹo hay bị lông mày che khuất.

Người mà Ấn Đường bị che khuất sẽ tạo cảm giác Ấn Đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát.

Sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương

Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn gầy lộ xương thì cả đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác, cũng khắt khe khó tính, lại ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh.

Người sống mũi cong vẹo, không thẳng, sống mũi gồ lên tính tình cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác với người thường, thích nổi bật, hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý, hung hăng, dễ gây ấn tượng xấu. Trong nhân tướng học, mũi là cung Tài Bạch, vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. Người mà mũi gồ lộ xương, lại cong vẹo không thẳng thì tài vận cả đời chẳng mấy tốt lành, cần phải có quý nhân hỗ trợ mới có thể nâng cao vận trình.

Môi thâm, ấn đường u ám thiếu sức sống

Trong nhân tướng học những người môi thâm, ấn đường tăm tối thường là người sức khỏe không tốt và đường quan lộc không được hanh thông, may mắn. Trong cuộc sống họ dễ gặp vận xui không làm được việc lớn. Những người này cũng dễ mắc cắc bệnh về đường hô hấp, tuổi thọ không dài, dễ yểu mệnh. Những người này trên con đường tình duyên hay tài lộc cũng thường gặp rủi ro ít khi được hạnh phúc viên mãn, như ý.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).