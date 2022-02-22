5 tướng mũi báo hiệu sự giàu sang phú quý, no đủ cả đời: Ai sở hữu thì quả là may mắn hết phần thiên hạ

Cùng với mắt bồ câu, khuôn mặt trái xoan và chân mày lá liễu thì mũi dọc dừa được xem là chuẩn mực cái đẹp, theo quan niệm của người Á Đông. Không những thế, về mặt phong thủy, mũi dọc dừa còn là một trong những các tướng mũi giàu sang, người sở hữu nó sẽ có tài vận hanh thông, cả đời may mắn. Vì vậy, đây là dáng mũi mà nhiều người hằng ao ước.

Mũi dọc dừa có đặc điểm: Sống mũi cao thon và chạy thẳng dài đến sơn căn (điểm cao nhất của sống mũi và nằm giữa 2 mắt) mà không bị gồ ghề, đầu mũi cong nhẹ và tròn đầy, chóp mũi cao vừa phải, cánh mũi thon nhỏ và không quá bè ngang. Dù là nam hay nữ, khi sở hữu mũi dọc dừa đều giúp khuôn mặt thon gọn và cuốn hút hơn.

Mũi túi mật cũng là một trong các tướng mũi giàu sang thường bắt gặp ở người Á Đông. Khi nhìn trực diện, mũi túi mật trông giống một chiếc túi mật treo. Một cách phổ quát, dáng mũi này thường có các đặc điểm như sau: Sống mũi thẳng và thấp; Đầu mũi tròn trịa; Cánh mũi rộng, bè ngang hai bên và có thể nhìn rõ lỗ mũi ở góc nhìn trực diện.

Tướng mũi túi mật cũng không được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ khi nó làm cho khuôn mặt trở nên mất cân đối. Tuy nhiên, khi xét trên quan điểm của ngũ nhạc, mũi túi mật bề thế mà không quá cao, tạo điểm tựa vững chắc cho tứ nhạc Đông Tây Nam Bắc còn lại. Vì thế, đây là dáng mũi rất tốt trong phong thủy.

Tướng mũi rồng

Đặc điểm của tướng mũi rồng có thân mũi cao nhưng không thẳng tắp từ sơn căn. Phần những người tướng mũi rồng là người hội tụ đủ mọi tư chất sáng ngời: thông minh, vốn kiến thức sâu rộng, có đầu óc sáng suốt.

Ngoài ra, họ còn nhạy bén, rất khéo léo nên có khả năng chi phối người khác. Đa phần họ là những người có tố chất lãnh đạo tài ba.

Tướng mũi tròn

Đặc điểm của người có tướng mũi tròn là đầu mũi và hai bên cánh mũi tạo thành hình tròn, phần đầu mũi lớn, bóng sáng tròn đầy.

Trong nhân tướng học phần lớn những người có lỗ mũi tròn kín, khi kết hợp với sống mũi cao thì có tướng phú quý, vận mệnh đều tốt đẹp, cuộc đời an nhàn, số được nhờ cậy con cái.

Về hôn nhân những người này cũng rất thuận, lấy được người tài giỏi, hưởng cuộc sống giàu có viên mãn, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tướng mũi dài

Đặc điểm của một người có tướng dài là đỉnh hướng lên trời, sống mũi thẳng lên ấn đường, cơ thịt ít, xương không lộ.

Theo nhân tướng học, những người có sống mũi dài thường là người có vận mệnh khá tốt, đường quan lộ dễ thành công. Đồng thời, những người này họ có được cuộc sống giàu sang phú quý.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).