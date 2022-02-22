Vị trí 7 nốt ruồi phá tướng, ai có cả đời sống vất vả nghèo khổ, khó lòng phất lên được

Tâm linh - Tử vi 22/02/2022 12:10

Chuyên gia tướng số cho rằng người có nốt ruồi ở những vị trí này cuộc sống dễ gặp những tai ương sóng gió, cả đời đừng mong giàu có.

1. Nốt ruồi ở đuôi mắt

Mắt chủ về sự nghiệp. Nữ giới có nốt ruồi ở đuôi mắt biểu thị giữa chuyện tình cảm, nhân duyên với sự nghiệp, công việc có mối liên hệ. Có điều đa phần đây không phải là liên hệ tốt.

Vị trí 7 nốt ruồi phá tướng, ai có cả đời sống vất vả nghèo khổ, khó lòng phất lên được - Ảnh 1

 

2. Nốt ruồi ở mí mắt

Trong nhân tướng học những người sở hữu nốt ruồi ở mí mắt thường là người có đời sống nội tâm. Những người này trong cuộc sống dễ gặp nhưng chuyện buồn, nên hay phải rơi nước mắt. Đặc biệt, họ thường cô độ từ nhỏ do người thân mất sớm, hoặc ít anh em nên lớn lên thân tự lập thân không có người giúp đỡ.

3. Nốt ruồi ở cánh mũi

Những người có nốt ruồi cánh mũi thường là người có các mối quan hệ của chủ nhân với người khác giới rất kém. Nguyên nhân chủ yếu nguyên do là vì khả năng giao tiếp kém, thái độ quá cứng rắn, không biết tiến thoái hợp lý, không biết thể hiện sự dịu dàng, mềm mỏng của nữ giới.

Vị trí 7 nốt ruồi phá tướng, ai có cả đời sống vất vả nghèo khổ, khó lòng phất lên được - Ảnh 2

4. Nốt ruồi ở chóp mũi

Một người nếu có nốt ruồi ở phần chóp mũi thường là người tham vọng có ý chí lớn. Tuy nhiên, họ lại khá độc đoán trong tính cách nên đường hôn nhân khó lòng hạnh phúc viên mãn. Những người này nếu kết hôn muộn sẽ tốt hơn.

5. Nốt ruồi ở vành ngoài của môi

Một người nếu có nốt ruồi ở vành môi thường  là người nói nhiều, đặc biệt là thích bắt chuyện với người lạ. Bởi vậy, trong cuộc sống những người này thường gặp những chuyện thị phi, đào hoa xấu. Người này tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm bạc nhược, dễ gây ra những chuyện thị phi với người khác giới.

Vị trí 7 nốt ruồi phá tướng, ai có cả đời sống vất vả nghèo khổ, khó lòng phất lên được - Ảnh 3

6. Nốt ruồi ở trán

Theo nhân tướng học phần mặt bên trái của nữ giới là dương, là chồng. Do đó nếu phần trán bên trái có nốt ruồi biểu thị hôn nhân bất thuận, khó có hạnh phúc. Chính vì vậy, ai sở hữu nốt ruồi nà thường sẽ khó lòng thăng quan tiến chức, tiền tài ít ỏi. 

7. Sơn căn có nốt ruồi

Trong nhân tướng học người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này biểu thị tình cảm của chủ nhân với chồng không tốt, dễ có nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Đặc biệt, trong đường công danh người có nốt ruồi này thường rất lận đận dễ bị tiểu nhân ngăn cản, hãm hại khiến cuộc sống gặp nhiều tai ương sóng gió, khó lòng thành công giàu có.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

4 vị trí trên cơ thể người phụ nữ càng đầy đặn càng có tướng vượng phu, mang lại phú quý cho chồng

4 vị trí trên cơ thể người phụ nữ càng đầy đặn càng có tướng vượng phu, mang lại phú quý cho chồng

Chuyên gia tướng sô tiết lộ, phụ nữ sở hữu những bộ phận cơ thể này càng đầy đặn thì càng mang lại nhiều tài lộc cho người thân của mình, chuẩn nét tướng vượng phu ích tử.

Xem thêm
Từ khóa:   3 nốt ruồi khó khăn Nốt ruồi ở mép miệng có ý nghĩa gì Tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù