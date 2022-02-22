Vị trí 7 nốt ruồi phá tướng, ai có cả đời sống vất vả nghèo khổ, khó lòng phất lên được

Mắt chủ về sự nghiệp. Nữ giới có nốt ruồi ở đuôi mắt biểu thị giữa chuyện tình cảm, nhân duyên với sự nghiệp, công việc có mối liên hệ. Có điều đa phần đây không phải là liên hệ tốt.

2. Nốt ruồi ở mí mắt

Trong nhân tướng học những người sở hữu nốt ruồi ở mí mắt thường là người có đời sống nội tâm. Những người này trong cuộc sống dễ gặp nhưng chuyện buồn, nên hay phải rơi nước mắt. Đặc biệt, họ thường cô độ từ nhỏ do người thân mất sớm, hoặc ít anh em nên lớn lên thân tự lập thân không có người giúp đỡ.

3. Nốt ruồi ở cánh mũi

Những người có nốt ruồi cánh mũi thường là người có các mối quan hệ của chủ nhân với người khác giới rất kém. Nguyên nhân chủ yếu nguyên do là vì khả năng giao tiếp kém, thái độ quá cứng rắn, không biết tiến thoái hợp lý, không biết thể hiện sự dịu dàng, mềm mỏng của nữ giới.

4. Nốt ruồi ở chóp mũi

Một người nếu có nốt ruồi ở phần chóp mũi thường là người tham vọng có ý chí lớn. Tuy nhiên, họ lại khá độc đoán trong tính cách nên đường hôn nhân khó lòng hạnh phúc viên mãn. Những người này nếu kết hôn muộn sẽ tốt hơn.

5. Nốt ruồi ở vành ngoài của môi

Một người nếu có nốt ruồi ở vành môi thường là người nói nhiều, đặc biệt là thích bắt chuyện với người lạ. Bởi vậy, trong cuộc sống những người này thường gặp những chuyện thị phi, đào hoa xấu. Người này tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm bạc nhược, dễ gây ra những chuyện thị phi với người khác giới.

6. Nốt ruồi ở trán

Theo nhân tướng học phần mặt bên trái của nữ giới là dương, là chồng. Do đó nếu phần trán bên trái có nốt ruồi biểu thị hôn nhân bất thuận, khó có hạnh phúc. Chính vì vậy, ai sở hữu nốt ruồi nà thường sẽ khó lòng thăng quan tiến chức, tiền tài ít ỏi.

7. Sơn căn có nốt ruồi

Trong nhân tướng học người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này biểu thị tình cảm của chủ nhân với chồng không tốt, dễ có nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Đặc biệt, trong đường công danh người có nốt ruồi này thường rất lận đận dễ bị tiểu nhân ngăn cản, hãm hại khiến cuộc sống gặp nhiều tai ương sóng gió, khó lòng thành công giàu có.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).