Người sở hữu tướng bàn tay "tán lộc": Kiếm tiền bao nhiêu cũng không giữ được

2. Ngón tay dài, mảnh dẻ Người có ngón tay thon dài thường tiêu tiền phóng khoáng. Họ cũng có thiên hướng nghệ thuật, đam mê quyền lực và danh vọng. Đối với tiền bạc, họ không quá coi trọng, coi nó như vật ngoài thân, chỉ cần đạt được mục tiêu cuộc sống chứ không quan tâm phải mất bao nhiêu tiền để có được. Trong tình yêu, họ cũng rất thoải mái, không bao giờ tiếc đối phương thứ gì, thế nên có tiền cũng chẳng giữ nổi trong tay.

1. Ngón tay cong, không thẳng Những người sở hữu những ngón tay cong và không thẳng, dù nam hãy nữ thường có cuộc sống dễ gặp xui xẻo, tiền bạc không bao giờ giữ lại được. Đặc biệt, người có những ngón tay bị cong, xác ngón tay nhìn như sắp gãy, thường có sức khỏe kém. Họ hay đau ốm liên miên nên tốn kém tiền bạc.

Một người có nhiều tài lộc, giữ được bên mình hay không phải xem hình dáng bàn tay khi đặt ngửa. Nếu lòng bàn tay mở rộng tự nhiên, có vết lõm; nếu đổ nước vào không chảy ra ngoài đó là tướng bàn tay giữ được tiền.

Nước vốn thuộc hành Thủy đại diện cho Tài lộc, bàn tay không để nước chảy ra ngoài cũng sẽ không để tiền bạc hư hao. Ngược lại, nếu lòng bàn tay mở ra mà bằng phẳng, đổ bao nhiêu nước cũng chảy đi ắt là bàn tay lộ tài, dù có nhiều tiền cũng chẳng thể giữ lại được.







4. Kẽ hở giữa các ngón tay quá lớn

Theo nhân tướng học, tướng bàn tay lộ tài là khi bạn mở lòng bàn tay và chụm các ngón sát lại với nhau.

Khi quan sát sẽ thấy giữa các ngón tay kẽ hở không lộ rõ hoặc hầu như không có, đây là bàn tay giữ được tiền. Còn nếu các kẽ hở giữa ngón tay càng lớn, người đó càng dễ mất tiền, hao tài phá của.







5. Đường tài vận bị gấp khúc



Theo tử vi học, người nào sở hữu tướng bàn tay với đường tài vận gấp khúc. Hoặc có đường tài vận kéo dài từ chân ngón áp út đến hơn nửa lòng bàn tay thường là người nghèo túng, không có mệnh phú quý.



Trong cuộc sống, người này dễ rơi vào tình trạng "lên voi xuống chó". Kể cả làm ra tiền nhưng cũng không giữ lại được nên dễ rơi vào cảnh vay mượn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).