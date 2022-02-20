Sao hạn 2022: Ai có sao La Hầu chiếu mệnh trong năm nay cần vững vàng để vượt qua sóng gió

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 20:41

Hãy cùng tìm hiểu trong năm 2022 này, ai có sao La Hầu chiếu mệnh.

Chòm La Hầu là một hạn xấu hạn chủ về sức khỏe kém, kiện tụng và thị phi. Luận giải về ý nghĩa của sao này không phải là ai cũng hiểu rõ về những vận đen mà sao này mang lại. Theo các chuyên gia phong thủy cho biết sao này còn được gọi với cái tên là sao Khẩu Thiệt nằm trong 9 sao hạn mà đời người nhất định phải trải qua. Hạn La Hầu cực xấu trong lời ăn tiếng nói rất dễ vướng vào hạn thị phi ngoài ra sức khỏe không tốt nhất là các bệnh về tai mắt và máu huyết khó thông. Bên cạnh đó La Hầu còn ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng thậm chí còn đánh mất cả sự nghiệp chỉ vì danh tiếng bị bôi nhọ. Chính vì thế không thể xem nhẹ hạn này và cần phải có những cách để hóa giải vận đen nếu không sẽ gặp nguy hại.

Sao hạn 2022: Ai có sao La Hầu chiếu mệnh trong năm nay cần vững vàng để vượt qua sóng gió - Ảnh 1

Nam mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao La Hầu chiếu mệnh trong năm 2022:

- Năm 1995(Ất Hợi) - 28 tuổi âm lịch.

- Năm 1986 (Bính Dần) - 37 tuổi âm lịch.

- Năm 1977 (Đinh Tỵ) - 46 tuổi âm lịch.

- Năm 1968 (Mậu Thân) - 55 tuổi âm lịch.

- Năm 1959 (Kỷ Hợi) - 64 tuổi âm lịch.

Nữ mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao La Hầu chiếu mệnh trong năm 2022:

- Năm 1999 (Kỷ Mão) - 24 tuổi âm lịch.

- Năm 1990 (Canh Ngọ) - 33 tuổi âm lịch.

- Năm 1981 (Tân Dậu) - 42 tuổi âm lịch.

- Năm 1972 (Nhâm Tý) - 51 tuổi âm lịch.

Sao hạn 2022: Ai có sao La Hầu chiếu mệnh trong năm nay cần vững vàng để vượt qua sóng gió - Ảnh 2

Mệnh chủ có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ gặp hạn gì?

- Về quan lộc: Người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ không gặp được may mắn, cuộc sống vốn ổn định phải đối mặt với một vài thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt đối với nam mệnh đường công danh có nhiều chông gai. Vì vậy trong năm Nhâm Dần 2022 này, nam mệnh có sao La Hậu chiếu mệnh cần phải "án binh bất động", không nên hùn hạp làm ăn để tránh tổn thất có thể gặp. Ngoài ra trong công việc cần cẩn thận mồm miệng, kẻo gặp thị phi liên miên, hay thậm chí dính dáng đến kiện tụng. 

- Về tài vận: Chủ mệnh có sao La Hầu chiếu mệnh dễ hao tốn tiền bạc, đầu tư đến đâu thất thoát đến đó, không suôn sẻ thuận lợi như mong đợi. Vì vậy bất kể làm việc gì cũng phải cân nhắc chi tiêu để tránh tiền mất tật mang. 

- Về sức khỏe: Người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ dễ ốm đau, mệt mỏi, không có sức sống. Nhưng đặc biệt, nếu trong năm đàn ông có sao này chiếu mệnh mà vợ mang thai thì xem như là may mắn, làm ăn cũng phát đạt, sức khỏe cũng dồi dào, cả nhà được bình an.  

Sao hạn 2022: Ai có sao La Hầu chiếu mệnh trong năm nay cần vững vàng để vượt qua sóng gió - Ảnh 3

Dù gặp khá nhiều khó khăn và hạn chế, nhưng người có sao La Hầu chiếu mệnh cũng không nên quá lo lắng vì chỉ cần bản thân vững tâm thì việc gì cũng qua. Để hóa giải, mệnh chủ có sao này chiếu mệnh nên làm từ thiện, bình tĩnh đối mặt với thử thách sóng gió, không nên mất tự chủ trong những lúc cãi vã, xung đột. Sao La Hầu kỵ nhất vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch, vì vậy mệnh chủ nên cẩn thận mọi thứ để bảo toàn cuộc sống cho bản thân. 


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