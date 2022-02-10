Gặp 5 điềm lành này, chắc chắn bạn sẽ làm ăn phát đạt, tiền tài kéo đến ngập tràn trong thời gian tới

Nếu nghe thấy tiếng chim kêu khi dậy sớm, điều đó không chỉ có nghĩa là gần đây gia đình có nhiều chuyện vui, tài lộc hưng vượng, nhiều may mắn sẽ thường đến, và cũng sẽ có của cải lăn vào nhà. Trong vài năm tới sẽ rất giàu có.

Trong cuộc sống, nếu một con chó lạ vào nhà bạn là điềm báo gia đình hòa thuận, tài lộc hưng vượng, đáng nói hơn cả là xuất hiện một điềm báo như vậy cho thấy sắp có một người quý nhân như ý vào nhà.

Cây cối trong nhà tươi tốt

Nếu trong nhà có cây cối tươi tốt, đơm hoa kết trái có nghĩa là năng lượng tím trong nhà sẽ đến từ hướng Đông, cuộc sống sẽ thay đổi, gia chủ phát tài, vượng phu ích tử, chẳng những ba đời giàu sang mà tài sản gia tộc cũng giàu có vô số kể.

Mơ thấy lửa

Nếu ban đêm trong nhà ngủ mà mơ thấy một đám cháy lớn thì có nghĩa là gần đây tài vận của gia đình sẽ khởi sắc, sự nghiệp của gia chủ không những suôn sẻ mà còn có nhiều cơ hội đến bất ngờ.

Mơ thấy quan tài

Người ta cho rằng quan tài mang theo của cải, nếu khi ngủ mà thấy quan tài thì chứng tỏ vài năm nữa gia đình sẽ chuyển từ nghèo sang giàu, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).