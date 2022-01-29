Dịp Tết Nguyên Đán cần cẩn thận với những loại cây cảnh và đồ trang trí nào để tránh rước xui xẻo vào nhà?

Màu đỏ mang tính lễ hội và tốt lành, là màu chủ đề của Tết Nguyên Đán, tuy nhiên, màu đỏ mang đến sự tươi vui nhưng không nên sử dụng quá nhiều trong bài trí, nếu toàn bộ ngôi nhà là màu đỏ sẽ phá hủy không khí ban đầu của gia đình. Điều quan trọng nhất là không nên treo đồ trang trí màu đỏ ở hướng Tây Bắc của gia chủ, ngũ hành đỏ thuộc hỏa, ngũ hành Tây Bắc thuộc vàng, nếu có màu đỏ ở đây sẽ khiến tài vận của nam gia chủ không may mắn, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự giàu có của gia đình. Nếu muốn tăng vận may cho gia đình vào năm 2022, bạn có thể treo đồ trang trí màu đỏ ở các hướng đông, đông bắc và nam của ngôi nhà.

Khi chọn treo tranh, tốt nhất nên chọn những bức tranh mang ý nghĩa tốt lành, không nên chọn những bức tranh mang tâm trạng buồn phiền như cảnh hoàng hôn, dây leo héo úa,… Ngoài ra, chúng ta cũng có thể chọn tranh treo theo phong thủy của từng khu vực chức năng. Ví dụ như trong phòng ngủ muốn có lợi cho tình cảm thì có thể chọn treo những bức tranh phong cảnh non nước, trong phòng khách có thể chọn treo những bức tranh sông núi, trong phòng ăn thì có thể chọn treo tranh hoa quả, rau củ quả, trong phòng làm việc có thể chọn treo tranh ngựa.

3. Điều quan trọng là mua hoa trong dịp Tết Nguyên Đán

Lưu ý khi mua hoa trong dịp Tết, một số loài hoa không thích hợp để chưng trong ngày Tết như, cây xương rồng, cây vạn tuế… Những loại cây này mang ý nghĩa không may mắn, dễ rước họa vào thân. Nếu muốn đặt hoa thì có thể chọn hoa mai, hoa đào, cắm trước hiên nhà đón xuân, chọn hoa trà đỏ, hoa Clivia, lan hồ điệp, đặt ở phòng khách để gia đình thăng quan tiến chức, hài hòa và mang lại may mắn và giàu có cho ngôi nhà.

4. Đừng cẩu thả trong việc trang trí nhà cửa

Đối với trang trí nhà trong ngày Tết của người Việt, không nên chọn một số đồ trang trí có hình thù kỳ quặc hoặc mang điềm báo. Sau cùng, điều quan trọng nhất trong ngày Tết là phải mang lại điềm lành, và những đồ trang trí như vậy sẽ chỉ thêm xui xẻo cho ngôi nhà. Ngoài ra, những vật trang trí hình con thú dũng mãnh không nên đặt ở nhà, vì con thú mang điềm xấu, sẽ phá tài của gia đình, đồng thời cũng ảnh hưởng nhất định đến tài lộc và sự nghiệp của gia chủ. Tốt nhất nên chọn quả bầu tượng trưng cho tài lộc, hoặc quả tỳ bà tượng trưng cho sự giàu có, có thể mang lại niềm vui cho gia đình và thúc đẩy sự thịnh vượng.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).