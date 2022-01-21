Năm mới Nhâm Dần 2022 sắm đồ trang trí nhà như thế nào để cầu tài lộc, may mắn?

Tâm linh - Tử vi 21/01/2022 12:00

Bạn có thể tham khảo những món đồ trang trí dưới đây để khiến bầu không khí gia đình mình thêm phần rực rỡ và may mắn nhé!

Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa mà năm cũ sẽ qua đi, chúng ta lại được nghênh đón năm mới Nhâm Dần tràn đầy hi vọng và hạnh phúc. Trước khi bước chân sang năm mới, liệu bạn đã lựa chọn xong những vật dụng phù hợp để trang hoàng cho nhà cửa thêm phần rực rỡ? Hãy tham khảo những món đồ hợp phong thủy chắc chắn sẽ giúp cả gia đình bạn năm mới tràn đầy may mắn dưới đây nhé!

1. Đèn lồng, đèn màu

Đèn lồng cũng là một trong số những món đồ thường được người ta chuẩn bị trong những ngày vui. Vì thế, Tết này bạn cũng có thể mua đèn lồng hoặc bóng đèn màu để trang trí.

Bóng đèn màu, đèn lồng kiểu đơn giản

Bạn có thể mua cho mình loại đèn màu đơn giản với đủ các màu sắc rực rỡ như xanh lá cây, vàng, trắng, tím, đỏ… để treo lên thân cây hoặc cành cây quất, mai, đào… Những màu sắc ấy sẽ khiến ngôi nhà của bạn trở nên ấm áp và rực rỡ hơn hẳn.

Năm mới Nhâm Dần 2022 sắm đồ trang trí nhà như thế nào để cầu tài lộc, may mắn? - Ảnh 1

Đèn lồng kiểu truyền thống

Với những hộ gia đình có điều kiện hơn, thích phong cách hoài cổ có thể lựa chọn những chiếc đèn lồng có kiểu dáng cổ xưa, tao nhã.

Cả gia đình ngồi quây quần bên đèn lồng kể chuyện cho nhau nghe cũng là một cách qua năm mới rất thú vị và độc đáo đấy.

2. Tranh treo tường, giấy dán tường

Tranh vẽ 12 con giáp

Tạm biệt năm Tân Sửu 2021, chúng ta sẽ bước sang năm Nhâm Dần 2022. Bạn có thể lựa chọn cho ngôi nhà của mình những bức tranh hoặc giấy dán tường in hình 12 con giáp tương ứng cho từng năm.

Những con giáp này được vẽ hình ngộ nghĩnh chắc chắn sẽ khiến cho ngôi nhà của bạn trở nên vui tươi hẳn lên.

Tranh vẽ hoa mai, hoa đào

Hoa mai, hoa đào là những loài hoa rất đẹp chỉ nở vào mùa xuân. Nếu gia đình bạn không mua hai loại hoa này về trang trí, có thể nghĩ đến việc mua một bức tranh vẽ hình một trong hai loài hoa này đang nở rực rỡ để treo trên tường.

Năm mới Nhâm Dần 2022 sắm đồ trang trí nhà như thế nào để cầu tài lộc, may mắn? - Ảnh 2

Tranh treo tường thư pháp

Những câu chúc Tết an lành là một trong những điều không thể thiếu trong dịp đầu xuân năm mới.

Giấy viết thư pháp vốn đã có màu đỏ tươi đại diện cho hạnh phúc, may mắn, nếu trên đó viết thêm những dòng thư pháp tròn trịa, liền mạch như “chúc mừng năm mới”, “vạn sự như ý”, “phúc”, “lộc”, “thọ” thì sẽ có tác dụng giúp cả gia đình bạn sẽ được trải qua một năm 2022 cực kì viên mãn.

Gia đình nào lựa chọn đồ trang trí Tết 2022 là tranh thư pháp chắc chắn sẽ khiến bầu không khí nhà mình trở nên thật độc đáo.

3. Các loại dây treo may mắn

Dây treo may mắn thường có hình dáng là một sợi chỉ đỏ để nối liền những hình đồng tiền, nén vàng hoặc những lời chúc mừng năm mới.

Đây cũng là một món đồ trang trí Tết 2022 được nhiều hộ gia đình ưa dùng. Chúng ta có thể treo những sợi dây này ở trên các cành cây đào, quất, bên cửa sổ, bên các ô cửa, thậm chí là trên mâm ngũ quả.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn thêm các dây ruy băng với nhiều màu sắc khác nhau để trang trí thêm cho ngôi nhà của mình thêm phần rực rỡ.

Năm mới Nhâm Dần 2022 sắm đồ trang trí nhà như thế nào để cầu tài lộc, may mắn? - Ảnh 3

4. Bóng bay

Những quả bóng màu đỏ trên có in hình hoa mai, hoa đào và những câu chúc Tết được bơm thật to cũng là một trong những món đồ được nhiều người bán trên đường phố.

Bóng đỏ tượng trưng cho sự viên mãn, may mắn, bạn cũng có thể mua về để trang trí, giúp nhà cửa của mình trở nên sinh động hơn.

Năm mới Nhâm Dần 2022 sắm đồ trang trí nhà như thế nào để cầu tài lộc, may mắn? - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo).

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