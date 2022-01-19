Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này khi vừa lọt lòng đã mang mệnh giàu sang, cả đời sống trong vinh hoa, phú quý

Những đứa trẻ sinh vào ngày này nửa đầu cuộc đời trải qua bao sóng gió mới có được tính cách sung mãn, mạnh mẽ. Ngoài ra, họ rất ít quan tâm và không bao giờ gây rắc rối. Khi gặp khó khăn, họ có thể gặp người giỏi để giúp đỡ lẫn nhau, có thể nhân cơ hội này quay đầu đổi lấy của cải và công việc làm ăn.

Những người sinh vào ngày 9 âm lịch với trí óc thông minh, mẫn tiệp có sự hiểu biết sâu sắc về mọi việc, họ có tính cách dũng cảm, chính trực và chân thành. Về tài lộc, không phân biệt nam hay nữ, sinh ra đều có số mệnh vượt trội, có phúc khí lớn, luôn được Bồ tát phù hộ, trong cuộc sống luôn có quý nhân phù trợ. Vận may của họ tục trong suốt cuộc đời, tuy nhiên bản thân cần phải nỗ lực thì mới có được sự giàu có. Những người này sẽ có sự may mắn đặc biệt ở tuổi 45 mở ra tài lộc vượng phát, về già phúc lộc đầy nhà, con cháu hiếu thuận trở thành rồng thành phượng.

Ngày 18 âm lịch

Những người sinh ngày 18 âm lịch là người lanh lợi, thông minh, được nhiều người biết đến. Nhưng vì tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm nên họ sẽ lâm vào cảnh túng quẫn, nghèo khổ. Nhưng sau 30 tuổi, họ bắt đầu trưởng thành và vững vàng, vận khí cũng tăng lên gấp bội. Vận khí của họ vào những năm sau này càng thêm hanh thông, đời này phi thường, rực rỡ.

Ngày 28 âm lịch

Những người sinh vào ngày 28 âm lịch hàng tháng có tính cách khiêm tốn, chân thành, được lòng mọi người. Những năm đầu thường rời quê đi làm một mình, nền tảng chưa vững nên sự phát triển bị hạn chế. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, sau 30 tuổi, nhờ phúc khí, kinh nghiệm và sự nỗ lực, cuối cùng sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, ngày càng suôn sẻ, tài lộc cũng ngày càng tăng, sau 40 tuổi thì có thể hưởng gia đình hòa thuận và thịnh vượng.

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