Người sinh vào những năm nay sẽ được cát lộc từ sao Thái Âm, tiền tài đầy túi, tình cảm viên mãn

Trong số 9 sao này, sao Thái Âm được xem là sao cát tinh, hay nói cách khác đây là sao tốt, có thể đem lại nhiều may mắn và hỷ sự cho mệnh chủ. Trong năm 2022 này, hãy cùng tìm hiểu người sinh vào năm nào sẽ có sao Thái Âm chiếu mệnh nhé!

Nam mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Thái Âm chiếu mệnh trong năm 2022:

Theo bảng sao Cửu Diệu năm 2022 ở trên có thể thấy được như sau:

- Năm 2006 (Bính Tuất) - 17 tuổi âm lịch.

- Năm 1997 (Đinh Sửu) - 26 tuổi âm lịch.

- Năm 1988 (Mậu Thìn) - 35 tuổi âm lịch.

- Năm 1979 (Kỷ Mùi) - 44 tuổi âm lịch.

- Năm 1970 (Canh Tuất) - 53 tuổi âm lịch.

Nữ mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Thái Âm chiếu mệnh trong năm 2022:

- Năm 2001 (Tân Tỵ) - 22 tuổi âm lịch.

- Năm 1992 (Nhâm Thân) - 31 tuổi âm lịch.

- Năm 1983 (Quý Hợi) - 40 tuổi âm lịch.

- Năm 1974 (Giáp Dần) - 49 tuổi âm lịch.

- Năm 1965 (Ât Tỵ) - 58 tuổi âm lịch.

Theo tử vi phương Đông, sao Thái Âm là sao tốt, chủ về danh lợi, hỷ sự, mọi việc đều hạnh thông thuận lợi. Người nào được sao này chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ gặp được nhiều may mắn, làm việc gì cũng có cơ hội thành công. Ngoài ra, những người được sao Thái Âm chiếu mệnh cũng sẽ được quý nhân chiếu cố, có người nổi tiếng, có người tạo được thành quả gây được tiếng vang. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì người mà được sao này chiếu mạng đều gặt hái được nhiều thành công trong năm nay.

Mệnh chủ được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ may mắn ở những phương diện nào:

- Năm 2022, chủ mệnh có sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ dễ gặp may mắn trên đường công danh, tài lộc. Bất kể làm việc gì cũng dễ dàng sinh lời, nếu làm công ăn lương thì được tăng lương, hoặc được tạo điều kiện để thăng chức. Nếu làm kinh doanh lại càng may mắn hơn, gặp được đối tác tiềm năng, mở rộng cơ sở doanh nghiệp và bội thu.

- Về phương diện sự nghiệp: Nam mệnh được sao Thái Âm cao chiếu thì gặp được quý nhân, được chiếu cố trên con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai. Đối với nữ mệnh, thì sẽ dễ dàng lập nghiệp, hoặc nếu đi theo con đường mà mình đã chọn, thể hiện chút quyết tâm thì nhất định sẽ thành công viên mãn, danh lợi lưỡng toàn.

- Về phương diện tình cảm: Nam mệnh nếu đến tuổi kết hôn thì nên tiến hành ngay, việc thành gia lập thất trong năm nay có thể tạo bàn đạp giúp họ thăng hoa trong tương lai cùng bạn đời. Bên cạnh đó, nữ mệnh nếu có ý định sinh con đẻ cái thì cũng nên tranh thủ trong năm nay, cuộc sống hôn nhân sẽ viên mãn nếu có đứa con đáng yêu chào đời.

- Về phương diện cuộc sống: Cả nam lẫn nữ mệnh được sao Thái Âm chiếu mệnh trong năm nay nên chú ý đến việc đầu tư, có kế hoạch gì thì tranh thủ thực hiện. Đối với những người có bản mệnh tốt, mà gặp sao Thái Âm cao chiếu thì cuộc đời trong năm nay thập toàn thập mỹ, sống trên đời dễ gặp được nhiều may mắn, vận may kéo tới liên tục.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).