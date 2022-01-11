Có bản lĩnh hơn người, ai sinh vào những tháng Âm lịch này sẽ tạo nhiều đột phá, vượt lên nghịch cảnh trong năm 2022

Tử vi khoa học chỉ ra rằng, đa phần những người sinh vào tháng 2 Âm lịch đều được trời phú cho tính các hoạt bát, nhanh nhẹn, hài hước, có óc quan sát rộng và cũng rất nhiều ý tưởng thú vị.

Trong cuộc sống, những người này luôn thích khám phá không ngừng, hiếm khi bằng lòng với thực tại mà luôn tìm cách vươn lên cao hơn. So với những người khác, người sinh tháng này có rất nhiều tham vọng, muốn phát triển bản thân ngày càng tốt hơn.

Họ luôn vạch ra cho bản thân những mục tiêu rõ ràng, có tính thách thức và nỗ lực hết mình để chạm tới đích. Họ không những siêng năng, chăm chỉ, mà còn biết can đảm nắm bắt thời cơ tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Bước vào năm 2022 sắp tới, cuộc sống của những người sinh vào tháng 2 âm lịch sẽ có nhiều biến động cả tốt lẫn xấu theo xu thế chung. Nhưng mọi sự chuyển biến đều chỉ càng tôi luyện cho người sinh tháng 2 âm lịch bản lĩnh vững vàng và đem đến cho họ cơ hội tích lũy kinh nghiệm quý báu, làm hành trang vững chắc cho tương lai.

Đúng là trong cái rủi có cái may, khi nghịch cảnh trong năm 2022 sẽ càng khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống tuy có nhiều trắc trở nhưng họ lại có bản lĩnh phi thường, thua keo này ta bày keo khác, nên cuộc sống ngày một thăng tiến và tốt đẹp. Nhờ đó, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa vượt trội trong năm Nhâm Dần.

Hơn nữa, họ cũng sống rất tình nghĩa, biết quan tâm bạn bè và những người xung quanh nên luôn có quý nhân bên cạnh che chở giúp đỡ. Trong năm 2022 dù có gặp chông gai cũng có người đồng hành trợ giúp. Cuộc sống ấm êm đủ đầy, tình tiền có đủ.

Tháng 6 âm lịch

Hầu hết những người sinh tháng này đều thông minh tài giỏi nhưng lại khá ít nói, là tuýp người nói ít làm nhiều. Nhưng vẻ bên ngoài của họ lại khá trái ngược với tâm hồn bên trong. Vậy nên nếu không phải là người thân thiết và thấu hiểu sẽ có khó có thiện cảm với họ ở ngay những lần tiếp xúc đầu tiên.

Trời sinh họ có tầm nhìn xa trông rộng, bởi vậy họ cũng luôn có sự kiên trì, bền bỉ và vô cùng quyết tâm trước mọi khó khăn. Trong công việc, nếu gặp phải rắc rối tại nơi làm việc họ vẫn có thể chịu được áp lực, nhanh chóng giải quyết vấn đề và tìm cách cải thiện bản thân mình.

Còn với những vấn đề trong cuộc sống, chông gai càng tôi luyện cho họ bản lĩnh vững vàng, chịu được khó chịu được khổ. Điều này cũng phần nào mài giũa tính cách và dạy cho họ cách bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề và tìm ra cơ hội cho riêng mình. Nhờ vậy mà người xung quanh không ít lần phải thán phục vì sự bình tĩnh của họ khi có rắc rối bất ngờ ập đến.

Tháng 8 âm lịch

Những người này thường có tính cách khá đặc biệt, họ nhạy cảm nhưng bề ngoài lại mạnh mẽ bất ngờ. Có thể nói họ biết cách che giấu những yếu điểm của bản thân, và chỉ phô bày những điểm mạnh ra ngoài.

Tuy nhiên, chính sự nhạy cảm lại giúp mang đến cho họ tầm nhìn độc đáo và óc quan sát nhạy bén hơn nhiều người xung quanh. Đó là lý do họ cũng thường nhìn thấy những cơ hội “ngon ăn” trước khi người khác phát hiện ra và đạt được sự tiên phong trong nhiều lĩnh vực.

Đa số người sinh tháng 8 âm lịch đều có trái tim bền bỉ, có sự kiên trì không ai sánh bằng. Họ đủ bản lĩnh để làm bất cứ việc gì chỉ cần có quyết tâm.

Họ cũng biết cách hợp tác với người khác để đưa ra cách giải quyết vấn đề. Những khó khăn ban đầu là bài học giúp họ tự tin và bình tĩnh hơn trong sự phát triển sau này. Điều này cho phép họ học cách định hướng bản thân đưa ra mục tiêu, hoàn thành kế hoạch và giải quyết vấn đề. Những điểm tựa này sẽ nâng bước họ trên con đường thành công sau này.

Tin vui là bước vào năm 2022 sắp tới, những người sinh vào tháng này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống ngày càng thăng hoa viên mãn nhờ những nỗ lực trong quá khứ. Họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, giúp cuộc sống giàu có viên mãn không ai ngờ.

Nhờ suy nghĩ tích cực đó, tuy rằng đôi lúc cuộc sống của họ trong năm 2022 sẽ có nhiều biến động nhưng họ đều có bản lĩnh để vượt qua. Vì vậy những gì họ bỏ ra đều gặt hái được thành công vang dội.

Tháng 9 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 9 âm lịch có cá tính khá mạnh, bộc trực và thẳng thắn, luôn có sức chiến đấu mạnh mẽ và đặc biệt sẽ không chịu khuất phục trước số phận. Trong mọi hoàn cảnh, họ luôn biết suy nghĩ thấu đáo và luôn kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình.

Khi gặp những tình huống khó khăn, người sinh tháng này luôn linh hoạt trong việc đưa ra hướng giải quyết vấn đề. Sự tự tin giúp họ luôn là người chủ động, tất nhiên cũng nhanh nhẹn nắm bắt mọi cơ hội được trao.

Họ khá giỏi trong việc khai thác tiềm năng của bản thân, cũng chủ động khám phá những lối đi, cách làm mới để bản thân có thêm những trải nghiệm giúp mình giỏi giang, năng động hơn. Nhờ vậy mà những người này tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sống để giúp cho tương lai của bản thân phát triển và đạt được thành công.

Bước sang năm 2022, những người sinh vào tháng 9 âm lịch này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hàng loạt hỷ sự, vận may lội ngược dòng còn bản thân họ cũng nhẹ nhàng vươn lên nghịch cảnh.

Cơ hội tốt trong thời gian tới sẽ tăng lên, vận may đến dồn dập, công việc thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc từng ngày, cứ càng làm việc sẽ càng gặp được nhiều điều may mắn, tài vận cũng từ đó mà rực rỡ hơn. Từ đây, cuộc sống của họ sẽ thăng hoa đến một mức độ mà đến họ cũng không ngờ.

Tháng 10 âm lịch

Xem tử vi, những người sinh vào tháng 10 âm lịch vốn có ý chí mạnh mẽ, kiên cường. Họ có thể không được sinh ra trong gia đình có sẵn điều kiện viên mãn sung túc nhưng lại có khả năng tự tạo dựng sự phú quý cho riêng mình.

Đặc biệt, người sinh tháng này rất yêu thương gia đình. So với những người khác, tính tình của họ có đôi khi hơi khó hiểu nhưng sau tất cả họ vẫn là người sống tình cảm, luôn muốn những người xung quanh hạnh phúc và đủ đầy.

Những người này thường có thái độ tích cực với cuộc sống, họ luôn lạc quan yêu đời dù có gặp khó khăn, thử thách như thế nào, nhờ vậy có vận may không mời mà đến, thần tài không cầu mà xuất hiện. Cuộc đời bên ngoài sóng gió thế nào, họ cũng không than thở một lời mà luôn tự mình gắng chịu vượt qua. Có thể nói, sức chịu đựng của họ là vô hạn.

Trong năm Nhâm Dần, họ không chỉ xây dựng được cuộc sống viên mãn với tình tiền đủ đầy, mà họ còn tìm được cơ hội tốt để tiến về phía trước.

Nhìn chung, trải qua những nghịch cảnh trước đó, cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp đến không ngờ. Chỉ cần vững tâm, không ngừng lạc quan nghĩ về tương lai thì ước mơ sẽ thành hiện thực.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).