Năm Nhâm Dần 2022, sinh con vào ngày nào, giờ nào là đẹp và may mắn nhất?

Sinh ngày mùng 2: tuổi trẻ rất tốt, trung vận bình thường, ưu điểm là hiền lành, hài hoà, quan hệ xã giao tốt, có quý nhân giúp đỡ; khuyết điểm là không được cha mẹ đỡ đần, tay trắng lập nghiệp, tự mình tạo dựng thành công.

Sinh ngày mùng 1: là người có thiên tính thông minh, hoạt bát nhanh nhẹn nhưng không dựa được vào người thân, anh em lạnh nhạt. Tuổi trẻ bình thường, bắt đầu từ trung niên vận trình chuyển biến tốt.

Sinh ngày mùng 4: có thiên tính thông minh, phúc lộc song toàn, có thể gặp được bạn đời tốt, sống với nhau tới bạc đầu. Cuộc đời ít trắc trở, đường nhân duyên vô cùng thịnh vượng.

Sinh ngày mùng 3: đa tài có trí, thông minh hiển đạt, gia đình mỹ mãn, vợ chồng hoà hợp. Người này cuộc đời bình an, không có nhiều sóng gió, bản thân và gia đình đều tốt nên làm gì cũng nhanh chóng, dễ dàng.

Sinh ngày mùng 5: có tướng mạo nổi bật, nam thì khôi ngô tuần tú, nữ thì mỹ lệ xinh đẹp, tâm hồn lương thiện. Nhưng nhân duyên với gia đình mỏng, đi xa lập nghiệp thì tương lai mới có hi vọng phát triển.

Sinh ngày mùng 6: là người tuổi trẻ khổ cực, khó dựa vào cha mẹ, tự lập bôn ba khắp nơi. Điểm tốt là thân thể khoẻ mạnh, số mệnh trước khổ sau sướng, càng ngày càng tốt hơn.

Sinh ngày mùng 7: là người phúc lộc song toàn, tuổi trẻ bình thường nhưng từ trung vận sẽ tốt lên, được người khác tiến cử, nâng đỡ, thành thành danh toại, gia vận hạnh phúc.

Sinh ngày mùng 8: thông minh lanh lợi, nhưng ý chí không kiên định, không biết tính toán định liêỵ nên phí cơ hội, vận may vô ích, không thành việc lớn.

Sinh ngày mùng 9: là người có thiên tính ôn hoà nhã nhặn, tiết kiệm khắc khổ, khổ cực phiền muộn, tuổi trẻ không tốt nhưng trung vận bắt đầu có chuyển biến tốt.

Sinh ngày mùng 10: nam thanh nữ tú, một đời gặp nhiều quý nhân ít tiểu nhân, người tốt nâng đỡ nên tính toán chuyện gì cũng thuận, sinh cơ lập nghiệp. Đặc biệt nữ mệnh hiền lành, tốt bụng, hay thương người nên tốt số.

Sinh ngày 11: nam mệnh cần xa quê lập nghiệp mới có thể phát triển, tài lộc thịnh vượng phát đạt; nữ mệnh thường nghĩ ngợi nhiều, có nhiều chuyện không thuận, từ trung niên bắt đầu thuận chiều hơn.

Sinh ngày 12: tư chất thông minh, hiểu đạo lý, giỏi học hành, có năng khiếu về nghệ thuật, nếu phát triển theo hướng này sẽ chiếm được vinh quang, cả danh cả lợi đều đầy đủ.

Sinh ngày 13: không có gia đình làm chỗ dựa, phải tự cố gắng gian khổ, tay không lập nghiệp, số mệnh khổ trước sướng sau, tự thân lập thân, độc lập tự chủ.

Sinh ngày 14: có ngoại hình nổi trội, nam thì anh tuấn nữ thì xinh đẹp, làm người nhẹ nhàng tao nhã, thanh lịch hiền thục. Từ trung niên bắt đầu khởi sắc, tài lợi đều dồi dào.

Sinh ngày Rằm: thiên tính thông minh nhưng tính cách quá tiến bộ, viển vông, xa rời thực tế lại tuỳ hứng cố chấp nên khó thành việc lớn; nhân duyên với cha mẹ đạm bạc, lạnh nhạt.

Sinh ngày 16: là người có danh có lợi, số phú quý, làm thành đại nghiệp, đào hoa vượng. Cuộc đời phong phú muôn màu muôn vẻ, có nhiều điều thú vị.

Sinh ngày 17: có số phận chìm nổi bất định, không dựa được vào người thân, cát hung đan xen, hoạ phúc thất thường, gặp nhiều sóng gió trong cuộc đời.

Sinh ngày 18: là người có đường nhân duyên tốt, nam cưới được người vợ tốt, có tài có đức, phúc lộc song toàn. Tuổi trung niên con đường phát triển không lớn nhưng chậm rãi hưởng phúc. Nữ mệnh còn tốt hơn nam mệnh.

Sinh ngày 19: là người thông minh cơ trí, hiểu lễ nghĩa, giữ chữ tín, làm việc thật thà chắc chắn. Tuổi trẻ bình thường, tới trung vận bắt đầu phát tài phú, có được danh lợi.

Sinh ngày 20: là người có tính cách trung hậu, thích làm việc thiện. Tiền vận không thuận, chìm nổi bất định, có tiểu tai nhưng trung vận bắt đầu khá hơn, hậu vận an nhàn.

Sinh ngày 21: thiếu niên như ý, được cha mẹ cưng chiều, học hành tiến bộ nhưng thanh niên dần kém, nhiều lần trắc trở, mệt nhọc phiền não, không còn được cha mẹ giúp đỡ, tay trắng tự lập nghiệp, không còn ai gánh vác giúp.

Sinh ngày 22: ý chí không kiên định, làm việc không đáng tin cậy, thường xuyên thay công đổi việc, di chuyển chỗ ở thất thường. Thiếu niên khổ nạn, trung niên mở vận, càng ngày mọi chuyện càng tiến triển tích cực.

Sinh ngày 23: thông minh lanh lợi, tâm tính tốt, có quyền có ấn, tài lợi không tệ. Người này nên theo đường công danh, quan chức, tiến thân bằng học vấn và thi cử.

Sinh ngày 24: số mệnh khổ trước sướng sau, tuổi trẻ bôn ba vất vả nhưng trung niên đổi vận, thành công trong tầm tay, danh lợi đều đầy đủ, có thể đạt được mục tiêu lâu dài.

Sinh ngày 25: tuổi trẻ khổ cực nhưng trung niên đổi vận, danh lợi song hành, là số mệnh trước khổ sau sướng, trước hung sau cát, cố gắng ngày trẻ thì về già ung dung hưởng phúc.

Sinh ngày 26: tuổi thơ gặp nhiều tai ương, thiếu niên bình thường, thanh niên vận mỏng, không có cha mẹ làm chỗ dựa, phải tự bôn ba lập nghiệp vất vả, tới hậu vận mới hanh thông tốt đẹp.

Sinh ngày 27: có số mệnh cát tường, thường có quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp thành công mĩ mãn, nhân duyên hoà hợp, gặp được người bạn đời hợp ý, con cháu đông đúc, gia trạch thuận hoà.

Sinh ngày 28: tính cách kiên cường, mạnh mẽ nhưng lại khuyết thiếu mưu trí, thường xuyên vướng vào thị phi không đáng có, nhân duyên kém, hôn nhân lạnh nhạt, tình cảm với bạn đời không sâu.

Sinh ngày 29: gia đình không hạnh phúc, không gắn bó với người thân, xa quê lập nghiệp mới thành công. Người này cuộc đời gặp nhiều quý nhân, tuổi trẻ bình thường, trung vận chuyển biến tới hậu vận thì hưng, gia cảnh càng ngày càng thịnh vượng.

Sinh ngày 30: không có cha mẹ làm chỗ dựa, vợ chồng tương khắc nên lập gia đình muộn mới cát tường. Con người biết cố gắng vương lên, vượt thoát khỏi nghịch cảnh, theo đuổi con đường kinh doanh cũng có điểm tốt.

Chọn giờ sinh con năm 2022 tốt nhất?

Giờ Sửu (Từ 1h-3h)

Các bé nhỏ sinh ra vào thời điểm từ 1h sáng đến 3h sáng là một người gặp được rất nhiều niềm vui trong cuộc đời của mình, Em bé sinh giờ này làm việc gì cũng sẽ được các quý nhân phù trợ, có thể gặp hung hóa cát đấy các mẹ nhé, Tóm lại sinh vào giờ này mọi sự đều thuận lợi và tốt đẹp.

Các bé sinh vào giờ này cả đời không lo chuyện thiếu tiền tiêu,cộng với thêm đầu óc thông minh, bản tính cởi mở, rộng lượng nên quan hệ xã giao tốt đẹp, dù có gặp khó khăn cũng không nản lòng thoái chí.

Về sự nghiệp thì các bé chỉ cần cố gắng quyết tâm thì không có cái đích nào là không chinh phục được, thậm chí nhiều bé có thể đứng ở vị trí cao, được tôn trọng.

Giờ Mão (Từ 5h-7h)

Các bé sinh vào thời gian từ 5-7 giờ sáng thì các em bé tuổi Dần này là người có mệnh đào hoa, cuộc sống thoải mái, tự do tự tại.

Nhờ sự đa tài, thông minh cơ trí vốn có mà nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, chính vì vậy bạn của các bé không bao giờ thiếu. Quan hệ xã giao tốt đẹp không chỉ thúc đẩy đường tình yêu, mà còn giúp bản mệnh có một sự nghiệp thuận lợi, dù có gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng được tháo gỡ.

Điều cha mẹ cần làm là hướng cho trẻ nhỏ sinh ra vào thời điểm này những mục tiêu chính xác, không nên lãng phí những ưu thế mà trời cho các mẹ nhé.

Giờ Ngọ (Từ 11h-13h)

Đối với các Em bé sinh ra trong khoảng thời gian từ 11h đến 13h là người tài hoa, dũng cảm hơn người, tương lai có thể làm trụ cột cho đất nước đấy nhé các mẹ.

Các bé sinh giờ này thuộc bản mệnh có ý chí gây dựng sự nghiệp, ngay từ khi còn nhỏ đã không ngừng cố gắng, quyết tâm, lớn lên có thể giữ những vị trí cao, được nhiều người tôn kính.

Đối với cuộc sống gia đình thì người này luôn luôn hiếu thảo với cha mẹ, quan tâm đến vợ chồng, con cái, cho dù có là người có chức có quyền ngoài xã hội thì ở nhà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người con, một người vợ/người chồng và một bậc cha mẹ.

Giờ Mùi (13h-15h)

Đây cũng là giờ đẹp để đón em bé chào đời đấy nhé các mẹ. Vì đây là giờ có cát tinh soi chiếu, cả đời gặp nhiều chuyện như ý, có quý nhân phù trợ gặp dữ hóa lành, tránh xa những điều tà ác.

Tuy nhiên, thành công trong cuộc đời không phải nhờ cha mẹ, họ hàng mà phải một tay các bé cố gắng tạo nên.

Có thể thời trẻ tuổi, bản mệnh thuộc giờ này sẽ gặp phải nhiều điều trắc trở trong cuộc sống, tuy nhiên các bé sẽ được quý nhân nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh ngày càng tài giỏi, bản lĩnh, chinh phục được cái đích mà mình đã đặt ra từ trước đó.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).