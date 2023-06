Những dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp gặp may mắn về tiền tài, cần chú ý tận dụng

Bạn cũng đừng nỡ xua đuổi con bướm hoặc bắt hay vô tình giết nó, điều đó sẽ làm giảm vận may của bạn đấy!

2. Cây cối trong vườn đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái

Thông thường, biểu hiện phong thủy ngôi nhà không tốt hoặc người trong nhà có chuyện không vui, bệnh tật thì cây cối hay vật nuôi cũng cùng ‘tâm trạng’ ủ dột, héo tàn. Ngược lại, mọi thứ đều tươi tốt, hoa nở, cây cối đâm trồi nảy lộc thì là biểu hiện của sự sống, khởi đầu của những điều vui tươi, may mắn và thành công. Bạn cũng nhớ nếu đã trồng cây hay nuôi con vật thì hãy thường xuyên chăm sóc chúng.

3. Dơi làm tổ trong nhà

Đây là một trong những dấu hiệu mạnh mẽ nhất rằng gia đình sẽ gặp những may mắn trong tiền bạc, tài chính. Con dơi với người Trung Quốc như là biểu tượng của sự giàu có dồi dào. Chúng ta thường thấy các mô hình tròn năm con dơi (Ngũ Phúc) là một tính năng thiết kế rất phổ biến được tìm thấy trên đồ nội thất, tranh vẽ, gốm sứ. Người Trung Quốc tin rằng con dơi chỉ làm tổ ở những nơi tốt lành nhất - họ cho rằng cảm nhận của Dơi rất nhạy bén nó có thể "ngửi" ra khỏi nơi có Khí tốt lành. Nếu các con dơi bay đến và làm tổ dưới mái hiên nhà bạn thì điều này báo hiệu niềm vui, sự may mắn sắp tới với bạn.

4. Khi có người cho bạn tiền vào ngày may mắn

Nó là dấu hiệu chắc chắn rằng bạn sẽ có một sự gia tăng đáng kể về tiền bạc. Ngày may mắn thường được xem là ngày rằm và ngày mùng 1 trong tháng hay những ngày hợp với tuổi của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ tiền mặt cho bạn trong ngày đó, vì nó được coi là "đồng tiền may mắn". Tiền có thể được giao cho bạn theo nhiều cách. Nó có thể là một ai đó trả nợ cho bạn, hoặc một người nào đó đem lại cho bạn một tin tốt lành có lợi lớn cho dự án hay công việc của bạn. Đó cũng chính là niềm tin đằng sau các truyền thống "Lì Xì" lấy may trong những ngày đầu năm mới âm lịch. Đặc biệt, ngày rằm tháng giêng còn được xem là "Ngày của phép lạ". Do đó, tiền nhận được vào ngày này luôn được coi là tiền may mắn.

5. Chó chạy vào nhà

Người ta cho rằng khi một con chó lạc vào nhà của bạn là một dấu hiệu rất thuận lợi, vì đồng nghĩa bạn sẽ có thêm người đồng hành trung thành, cùng nhau vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Chó màu đen mang lại sự giàu có, bảo vệ. Chó màu vàng mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc, còn những chú chó màu trắng mang lại tình yêu và sự lãng mạn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)